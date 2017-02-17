Кайа Ива: борьбу с разрывом по зарплатам между мужчинами и женщинами надо начинать с госсектора

Кайя Ива. Фото: Юло Йозинг/ERR

Министр социальной защиты Кайа Ива (IRL) одобряет инициативу министра труда и здоровья Евгения Осиновского о конкретных мерах по борьбе с гендерным разрывом по зарплатам, но считает, что начинать надо не с частного, а с публичного сектора.

План Осиновского предусматривает наделение Инспекции труда правом осуществлять надзор за уровнем зарплат на предприятиях, а в случае подозрения на дискриминацию — делать предписание о проведении аудита равной оплаты труда.

При этом проблема заключается в том, что Инспекция труда получила бы право проверять зарплаты людей в частных фирмах, хотя самый большой разрыв по зарплатам наблюдается именно в публичном секторе. Жалобы по этой теме поступают в адрес уполномоченного по гендерному равенству также только из публичного сектора. Поэтому министр социальной защиты считает, что план Осиновского следует изменить, начав сокращать неравенство зарплат с министерств.

"Мы можем и нам следует начать с публичного сектора, и только потом перейти к частному сектору. Дискриминация идет именно из публичного сектора, - сказала Ива новостному порталу ERR. - По поводу гендерного разрыва по зарплатам я заинтересована в быстрых мерах по его сокращению. Здесь помогут и родительские пособия, которые предлагают более гибкие возможности для работы, как я предложила вчера".

По словам Ивы, между мужчинами и бездетными женщинами разрыва по зарплатам почти нет, а в ущемленном положении находятся женщины с детьми и именно здесь нужно приложить усилия. "Это изменение выдержано именно в таком духе", - указала она на реорганизацию выплаты родительских пособий, которая должна помочь более гибко распределять обязанности по уходу за ребенком между отцами и матерями.

Ива также считает, что план Осиновского еще больше увеличит административную нагрузку на предпринимателей, поэтому начинать следует с министерств. "Хотелось бы видеть, что начинаем с себя, а затем предпримем и другие решительные шаги", - считает министр социальной защиты.