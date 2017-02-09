Борис Тух: уход Лысова - это катастрофа для Русского театра

Борис Тух считает, что уход Игоря Лысова станет катастрофой для Русского театра. Фото: Postimees/Scanpix

Если председатель совета Русского театра Яак Аллик не считает, что уход Игоря Лысова с поста художественного руководителя станет для учреждения катастрофой, то у театрального критика Бориса Туха противоположное на этот счет мнение.

Своими мыслями Борис Тух в четверг, 2 февраля, поделился с корреспондентом службы информации "Радио 4".

"Это, конечно, катастрофа. Игорь Лысов работает в Русском театре третий сезон. Именно столько времени необходимо для того, чтобы режиссер почувствовал труппу, а труппа - режиссера", - объяснил эксперт.

"Сейчас Игорь Лысов на подъеме. Его последняя постановка "Преступление и наказание" очень высокого класса. Это спектакль, который не стыдно показать ни в Москве, ни в Санкт-Петербурге", - добавил Тух.

"Наконец-то труппа почувствовала интерес к работе, поэтому очень жаль, если Лысов уйдет", - заключил Борис Тух.

Ранее в четверг, 2 февраля, стало известно, что нынешний художественный руководитель Русского театра Эстонии Игорь Лысов собирается уйти из театра.

Поводом послужило решение администрации не продлевать с ним трудовой договор, который заканчивается в сентябре, а объявить конкурс по поиску нового художественного руководителя.

Самому Лысову также было предложено принять участие в конкурсе, но он от такой возможности отказался.

В мае 2014 года Игорь Лысов подписал с Русским театром трудовое соглашение сроком на три года

"Мы решили заключить контракт на три года, чтобы не кормить гусей", - рассказал тогда Лысов корреспонденту rus.err.ee.

"Сегодня положение Русского театра в Эстонии аховое. Но я верю людям, которые со мной работают - Тыну Ленсменту, Ивану Стрелкину (на тот момент - режиссер Русского театра, прим. rus.err.ee) и нашей труппе. Верю я и в саму Эстонию. Все вместе мы не должны допустить дальнейшего падения Русского театра", - говорил Игорь Лысов после подписания рабочего договора.

"Мы с директором Русского театра Тыну Ленсментом будем работать в одной команде. Хотим, чтобы театр становился лучше, а посещаемость увеличивалась. У нас с Тыну есть джентльменская договоренность о том, что в случае улучшения финансовых показателей театра, которые зависят и от числа зрителей, в коллективе будут расти зарплаты - как моя, так и актеров", - рассказывал Лысов.