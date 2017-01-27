Юрий Николаев: нарвитяне возлагают большие надежды на Дональда Джоновича

Юрий Николаев. ERR

В Нарве рассчитывают, что с приходом к власти в США Дональда Трампа прекратится противостояние России и Соединенных Штатов Америки, пишет нарвский корреспондент ERR Юрий Николаев.

Вы знаете кого-нибудь, кто после победы Дональда Трампа на выборах считал бы дни до его вступления в должность? Я знаю.

Один знакомый нарвский таксист, как только я сажусь к нему в машину, всегда сообщает, сколько еще ждать дня "Икс". Этот день — сегодня. День, когда все изменится.

Уйдет демократ Обама, поставивший мир на грань войны, а его место займет человек, который сразу прекратит поддержку бессмысленных стран вроде Украины, а также перекроет денежный кран для стран Балтии, чья драчливая склонность скалить зубы на соседнюю страну сразу рассыпется, как карточный домик, и которым не останется ничего другого, как ползти к России с вытянутой для приветствия рукой. В надежде, что прегрешения времен Обамы будут прощены.

Разумеется, это очень утрированное представление о том, как решаются мировые дела, и не стоит думать, что так считают все жители Нарвы. И все же удивительно много людей убеждены, что корень всего зла находится в США, да и сама Эстония управляется из американского посольства. Ведь подобное Эстонии государство само не может ничего решать, где-то должен быть хозяин. И там, в "вашингтонском обкоме", сейчас и меняется власть.

Кто все еще помнит времена, когда российские бизнесмены покупали участки в приграничных промышленных парках, чтобы строить свои заводы? Времена, когда торговые центры и спа-отели были набиты богатыми туристами с востока, а соседние с Россией страны вовсю готовились к скорому введению безвизового режима? Судьба договора о границе была почти решена, и жизнь была прекрасна.

Но стоило Обаме шевельнуть пальцем, как Украина подняла мятеж, Крым сбежал в Россию, начались санкции и контрсанкции… и сказка закончилась.

Зачем это американцам было надо? Трамп бы их побрал. И побрал.

Дональд Джонович (некоторые нарвитяне на русский манер используют второе имя Трампа в виде отчества) может выглядеть импульсивным и непредсказуемым, но в нем больше понятной русскому человечности и неподдельности, чем в черством Обаме, распространяющемся о демократии и ценностях.

Простые решения для сложных проблем! Стена перед мексиканцами, американцев из Европы обратно домой решать собственные проблемы! Путин молодец, наверняка найдем общий язык. Сказал, значит сделает. Отменит санкции против России и уведет из Эстонии натовские танки. Войны не будет.

Надежда и вера в том, что два великих лидера — Путин и Трамп — договорятся и прекратят всю эту затею со встречными санкциями (чтобы обычный нарвитянин мог жить спокойно, в дружеских отношениях с Россией и не опасаясь войны) — в этом смысл восхождения Трампа на пост президента, если смотреть на это с восточной границы Эстонии.

А европейские страны пусть смотрят, как большие страны решают вопросы, и берут под козырек. Что им еще останется.