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Керсти Кальюлайд: угрозы и риски рождаются от безмолвия и нерешимости (2)

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Bчера 00:00
Рубрика: Мнение

В своем новогоднем обращении к жителям Эстонии президент Керсти Кальюлайд обратила внимание на нестабильную ситуацию в мире и вспомнила о хороших делах жителей Эстонии. Глава государства пожелала, чтобы следующий год в глобальном смысле стал более обнадеживающим.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в новогоднем обращении заявила, что даже в праздники думает о ситуации в Сирии. "Это горе достаточно близко, чтобы понять: мир и благополучие никогда не бывают сами по себе. Ради них следует ежедневно трудиться, точно так же, как и во имя благополучия своей семьи", - отметила глава государства - Видимые плоды этой работы, например, общеевропейская открытая дискуссия о защите Европы или действиях НАТО по обеспечению коллективной обороны, могут иногда вызвать в нас чувство, что и мы сами напрямую или косвенно находимся под угрозой. Но разве эта дискуссия и рожденные в ней решения не лучше, чем молчание и нерешительность? Угрозы и риски рождаются от безмолвия и нерешимости, а не от действия".

По словам Кальюланд, нужно сопереживать и помогать тем, кто сейчас страдает. 

Президент вспомнила о хороших делах жителей Эстонии. "Я не могу вычислить общую ценность добрых дел, чтобы из этого вычесть отрицательный результат злодеяний и найти ответ, насколько у нас теперь больше доброты. Но и точный расчет не будет самым важным. Важно, чтобы мы благодарили друг друга за сделанное. Признания, исходящего от самого сердца, никогда не бывает слишком много, - подчеркнула Кальюлайд. - Большие и глобальные заботы – не причина, чтобы перестать решать местные и малые проблемы".

Кроме того, президент пожелала, чтобы у всех жителей Эстонии были время и силы просто радоваться жизни.

Приводим новогоднее обращение президента ЭР Керсти Кальюлайд в полном объеме:

Дорогие жители Эстонии!

В этом году хотя бы что-то идет согласно прогнозам – 31 декабря неизменно остается последним днем года, и в последние минуты этого года у президента имеется возможность оценить прошедший год и составить прогнозы на новый.

Я желаю, чтобы следующий год стал в глобальном смысле более обнадеживающим. Для эстоноземельцев этот год был все же не худшим. Мы находимся физически вдали от крупных мировых потрясений. Но только физически. Даже сегодня вечером я не могу не думать о Сирии. Это горе достаточно близко, чтобы понять: мир и благополучие никогда не бывают сами по себе. Ради них следует ежедневно трудиться, точно так же, как и во имя благополучия своей семьи.

Видимые плоды этой работы, например, общеевропейская открытая дискуссия о защите Европы или действиях НАТО по обеспечению коллективной обороны, могут иногда вызвать в нас чувство, что и мы сами напрямую или косвенно находимся под угрозой. Но разве эта дискуссия и рожденные в ней решения не лучше, чем молчание и нерешительность? Угрозы и риски рождаются от безмолвия и нерешимости, а не от действия.

Так и следует принимать этот неспокойный мир – сопереживать и помогать тем, кто сейчас страдает. Делать четко и публично свои выводы и действовать так, чтобы были гарантированы наше спокойствие и развитие.

Таким образом и действовало Эстонское государство. Именно поэтому у нас нет причины начинать новый год, тревожась о своей безопасности.

Но в последние минуты года я хочу, напротив, вспомнить о том хорошем, что жители Эстонии сделали в этом году. А его было немало. В настоящий момент 60 человек из Эстонии отстаивают мир в Ливане, Мали, Ираке, Косово и Афганистане.

Одна маленькая девочка придумала приложение, которое напоминает родителям в нужный момент, что пора с одобрением помахать ребенку, машущему из окна детского сада. Десятки тысяч раз бабушкам была оказана помощь в перезапуске зависших компьютеров. Миллионы раз мы заключали в объятия своих детей и родителей. Сдавали и исправляли сотни тысяч экзаменационных и контрольных работ. Разучивали к следующему лету песни и танцы певческого праздника. Была проделана работа добровольцев, соизмеримая с работой 10 000 человек, работающих с полной занятостью.

Некоторые упомянутые поступки могут по отдельности казаться обычными. Однако каждый такой шаг влияет на общую картину. То, в какой среде мы живем каждый день, как раз и зависит от малых дел. Все вышеперечисленное – и еще неисчислимое число других хороших дел – означает, что Эстония является снова немного лучшим местом.

Мы не можем сказать, насколько лучше. Я не могу вычислить общую ценность добрых дел, чтобы из этого вычесть отрицательный результат злодеяний и найти ответ, насколько у нас теперь больше доброты. Но и точный расчет не будет самым важным. Важно, чтобы мы благодарили друг друга за сделанное. Признания, исходящего от самого сердца, никогда не бывает слишком много.

Мы вступаем в новый год. До него осталось совсем немного времени. Посмотрим же вокруг себя, вдруг у кого-то сегодня вечером нет причины отметить этот момент, поскольку нет надежды или ее осталось очень мало? Мы ведь не оставим тех, кто не в силах идти? Тех, для кого уходящий год был болезненным и поэтому следующий кажется пустым.

Именно сейчас, когда мир вокруг нас настолько изменчив и трудно объясним, особенно важно держаться друг за друга. Подумать, каковы те маленькие шаги и как мы ежедневно можем сами что-то улучшить. Большие и глобальные заботы – не причина, чтобы перестать решать местные и малые проблемы.

Напротив – больших проблем никогда не получают те, кто бережется посредством малых дел. Нам нужны умные идеи и решения, которые не приходят за счет кого-то, а усиливают взаимные желания и намерения. И чтобы сделать лучше, разумно иногда быть также конструктивно критичным.

Дорогие жители Эстонии! Желаю вам ясного мышления, смелости в принятии решений и уверенности в себе. Умения делиться признанием и принимать критику.

И еще я желаю, чтобы у всех нас были время и силы просто радоваться жизни. Самому, в кругу семьи, на работе и с друзьями, будучи эстонцами и эстоноземельцами. Держась друг за друга, все вместе сохраним Эстонию!

С Новым годом!

Виктор Сольц
Редактор

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