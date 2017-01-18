Игорь Савельев: Роналду - лучший торговый бренд, а за одно и футболист

Спортивные обозреватели Игорь Савельев и Дмитрий Куликов ERR

2016-ый был годом Роналду, который к тому же выиграл с "Реалом" Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира. Возможно, у него получилось не все так гладко, как хотелось — он пропустил матч за Суперкубок УЕФА, получил травму на первых минутах финала Евро-2016 и наблюдал за ним со скамейки запасных — но он добился главного — обошел своего принципиального конкурента, аргентинца Леонеля Месси практически на всех фронтах. Вместе с "Реалом" Роналду проиграл "Барселоне" и Месси только чемпионат Испании.

Сегодня в стане болельщиков противостояние Роналду и Месси напоминают времена гражданской войны, когда отвечая на вопрос "За красных или за белых?", ты подписываешь себе приговор. Футбольный мир по своим пристрастиям также разделился на два противоборствующих лагеря — Роналду или Месси, "Реал" или "Барса". Это не просто пристрастие или выбор стиля, это выбор образа мысли, эстетики и духа. Что тебе ближе? Быть членом коллектива, играть на команду, не выпячивать себя, оставаться холодным, в какой-то степени закрытым, как Месси. Либо признать, что в любом коллективе должна быть звезда уровня Роналду, на которую будет работать вся команда, и которая будет представлять ее везде, где только возможно, во всех ипостасях, и при этом снимать все сливки.

"По духу мне ближе философия игры Месси", - отмечает свой выбор капитан сборной Эстонии Рагнар Клаван, который в этом году встречался на поле с обоими, но настрадался только от Роналду. Португалец забил два мяча из семи в ворота эстонской команды, которую тогда еще, летом, возглавлял швед Магнус Перссон. Мартин Рейм принял сборную в сентябре и на первое место поставил Криштиану Роналду.

Такое противостояние двух звезд мирового футбола длится уже с десяток лет и многим поднадоело. Возможно, поэтому некоторые тренеры и капитаны национальных сборных отказались включать их обоих в тройку лучших футболистов года. Интересно, что оба, будучи капитанами своих сборных, приняли участие в голосовании и друг друга в тройке лучших вообще не упомянули. Аргентинец Месси назвал своих одноклубников по "Барсе" (Суарез, Неймар, Иньеста), португалец Роналду — тройку из "Реала" (Бэйл, Модрич, Рамос). Когда в декабре стало ясно, что Криштиану снова будет первым, игроки "Барселоны" дружно объявили, что не примут участия в церемонии награждения.

Лично мне не очень нравится Криштиану Роналду и его стиль игры — мне ближе Месси. В такой командной игре, как футбол, Роналду чрезмерно индивидуален и слишком много играет на камеру, нежели на партнеров. Его поклонники скажут, что это лидерские качества, его противники — нарциссизм и самовлюбленность. Да, он по-прежнему перед матчами больше времени уделяет своей прическе, нежели отработке ударов, на презентациях и вечеринках бывет едва ли ни чаще, чем на тренировочной базе. Но что бы кто ни говорил, он действительно великий футболист и в этом году по-настоящему был лучшим. Он стал больше забивать (55 мячей за год) и меньше спорить с судьями, он научился отрабатывать в обороне, перестал симулировать и избавился от прозвища "Кристина". Он был настоящим лидером сборной, даже когда не мог выходить на поле. Он собрал почти 199 миллионов лайков в фейсбуке, продолжает радовать детей и простых болельщиков постоянными, неожиданными встречами и милионными пожертвованиями. Криштиану Роналду — это на сегодня самый раскрученный и лучший торговый бренд. А за одно и футболист.