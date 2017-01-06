Тоом после встречи с Асадом: есть надежда, что на этот раз перемирие в Сирии будет успешным

Яна Тоом на встрече с президентом Сирии Башаром Асадом. Фото: Syrian Arab News Agency (SANA)

По словам депутата Европейского парламента Яны Тоом, заключенное при посредничестве России и Турции перемирие в Сирии на этот раз имеет больше шансов на успех в связи с намечающимся улучшением отношений между Сирией и Турцией.

Такую оценку перспектив сирийского перемирия Тоом дала в телефонном интервью "Актуальной камере на эстонском языке" в четверг, 29 декабря, комментируя итоги своей встречи с Асадом в составе делегации российских и европейских парламентариев.

По словам Тоом, на встрече обсуждалась международная обстановка и санкции, но основной темой было соглашение о прекращении огня, о котором было объявлено в четверг. Тоом отметила, что в Сирии очень надеются на это перемирие и рассчитывают, что оно может привести к окончанию войны.

По ее оценке, на этот раз шансов у перемирия больше. "Когда я в прошлый раз встречалась с президентом Башаром Асадом [в июле этого года — прим. ред.], то его отношение к политике Турции и даже лично к [президенту Турции] Тайипу Эрдогану было намного более воинственным. Сегодня он казался намного конструктивнее и спокойнее", - сказала евродепутат.

"Если мы посмотрим на этот план [перемирия — прим. ред.], то по сути он означает, что Россия и Турция гарантируют поддержание перемирия теми [силами], на которые они влияют или которые они контролируют", - пояснила Тоом.

Основной причиной своей поездки в Сирию она назвала миграционный кризис. "Совершенно очевидно, что миграционный кризис, который охватил Европу и ощущается в том числе и в Эстонии, получил начало в этом регионе, и если мы не решим эту проблему здесь, то не будет решена и проблема беженцев в Европейском союзе", - сказала Тоом.

Она подтвердила, что сама оплатила свои расходы на поездку в Сирию. "Никакой связи с Кремлем, Асадом или кем-то еще здесь нет", - подчеркнула евродепутат. Ранее глава бюро Яны Тоом Оксана Талисайнен сказала изданию Postimees, что Тоом находится в Сирии по официальному приглашению правительства страны.

Во вторник Тоом сообщила, что второй раз за этот год отправилась в Сирию, но не уточнила программу визита по соображениям безопасности. "Имею сообщить, что в теплые страны с писателем Хвостовым еду во время законных рождественских каникул, то есть моя работа в Европарламенте никоим образом от этого не страдает. Что касается прочего, напомню старый анекдот про телеграмму: "Волнуйтесь! Подробности письмом", - написала Тоом на своей странице в соцсети Facebook.

В среду она пояснила, что присутствует в Сирии в качестве депутата Европарламента, но без официальной миссии. "У меня нет мандата и намерений для переговоров, но у меня есть возможность своими глазами увидеть [ситуацию в Сирии] и встретиться с людьми, которые могут стремиться — или же не стремиться — к восстановлению мира", - сказала Тоом.

В четверг стало известно, что группа членов Совета Федерации РФ и депутатов Европарламента в Дамаске встретились с Асадом для обсуждения предстоящего перемирия. Входящий в состав делегации председатель комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев также сообщил, что после встречи с сирийским президентом делегация посетила и российскую авиабазу "Хмеймим" в Сирии.

Контакты Яны Тоом с сирийским правительством подвергались осуждению эстонских политиков, в том числе и в верхушке Центристской партии, членом которой является Тоом. Так, нынешний министр образования Майлис Репс намекнула, что за отказ следовать курсу внешней политике Эстонии центристы в какой-то момент могут отречься от Тоом.

Комментируя последнюю встречу Тоом с Асадом, председатель парламентской комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон сказал, что Кремль привлек Яну Тоом к создаваемому им новому международному "Интернационалу", состоящий из европейских правых политических партий и политиков, киноактеров и других, "которые по своей воле стали заступниками Кремля или просто случайно превратились в "полезных идиотов"".

"Их роль, как инструментов внешней политики России, в том, чтобы влиять на общественное мнение и изменить политику своих стран так, чтобы она стала дружественной к России и поддерживающей политику Путина", - добавил он.