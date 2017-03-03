Яна Тоом о речи Кальюлайд: произнесла хорошо, но не от души

Президент Керсти Кальюлайд справилась со сложным заданием и неплохо произнесла свою первую речь по случаю годовщины ЭР, но сделала это не от души, поделилась Евродепутат Яна Тоом в студии ETV+. Тем не менее, Кальюлайд - гораздо более обещающий президент, чем Тоомас Хендрик Ильвес, который, выступая, рассуждал сам с собой. Кальюлайд же рассуждает с нами.

Яна Тоом призналась, что торжественный концерт произвел на нее более сильное впечатление, чем речь президента: "Он был эмоциональный, особенно финальная часть - даже плакать захотелось. А что касается речи, то она выглядела выученной наизусть. Президент неплохо ее произнесла - речи произносить очень трудно - но все-таки это было не от души".

Однако, один, по ее мнению очень искренний момент, Яна Тоом все же отметила: "Это был момент про домашнее насилие - это было по-честному".

Были в речи и спорные моменты, которые показались Тоом очень странными: "Например, что Эстония не готова к тому, чтобы стать мультикультурной страной. Или о том, что государство не имеет смысла, если мы не будем ставить во главу угла эстонский язык и культуру. Я все-таки полагаю, что преамбула к конституции не заменяет саму конституцию, более того, и в преамбуле помимо языка и культуры есть много других не менее важных вещей, о которых мы все время забываем".

"Для меня эта речь была соеобразным знакомством с президентом. Сегодня я открыла ее для себя по-другому, нежели раньше.

Да, она не боится быть откровенной и честной, но при этом, когда она говорила о пространстве эстонских традиций (eesti kommete ruum, прим. ред.) она, с одной стороны, звучала искренне, с другой стороны, она демонстративно не ходит в церковь, она также демонстративно не хочет открывать памятник Константину Пятсу - то есть кому она адресует это пространство, если сама нарушает эти правила? Но дама она очень интересная и намного более обещающая, чем президент Ильвес, так как он всегда рассуждал как бы сам с собой, а она рассуждает с нами.