"Политрулет": новый уровень керлинга, черные носки и EKREизированные белки

"Политрулет" (1-20 января). Фото: ERR, Scanpix/Postimees, "Раэпресс"

Ликуйте! "Политрулет" вернулся из новогоднего отпуска и снова готов делиться самой увлекательной информацией из политической жизни Эстонии.

Главное: битва за Таллинн

Пока мы отдыхали, реформисты работали. И наработали себе нового лидера. Ханно Певкур вопреки прогнозам букмекеров уверенно победил Кристена Михала в борьбе за пост руководителя партии. Утешения Михал теперь будет искать в битве за должность мэра Таллинна. Такое вот получил наказание. С кем же ему придется бороться? Соцдемы (СДПЭ) делают ставку на Райнера Вакра, а консерваторы (EKRE) - на Мартина Хельме. Партия "Союз Отечества и Res Publica" (IRL) в активном поиске. Хотелось бы надпартийного кандидата с именем, но пока такого не заполучить. Ставленник отечественников на президентских выборах Аллар Йыкс ответил отказом. В кулуарах начали обсуждать кандидатуру простого партийца Прийта Аламяэ, возглавляющего далеко не простую IT-фирму Nortal. Естественно, Аламяэ заявил, что не заинтересован в битве за мэрский престол, дескать, у него есть дела поважнее.

Поиски продолжаются и у центристов. Яну Тоом в столице новое руководство центристов видеть не хочет. Поэтому на столе остаются кандидатуры Михаила Кылварта и нынешнего исполняющего обязанности мэра Таави Ааса. Последний никогда не радовал большим количеством набранных голосов (лучший результат - 227 голосов на муниципальных выборах 2013 года), но зарекомендовал себя как крепкий хозяйственник. И когда нет ярких кандидатов от других партий, даже Аас способен привести центристов к победе. Ибо Михал и Вакра в глазах русскоязычного избирателя, который играет важную роль на выборах в Таллинне, проигрывают даже Мартину Хельме.

На прошлых выборах все было куда посолиднее - Ээрик-Нийлес Кросс от IRL, Андрес Анвельт от соцдемов и Валдо Рандпере от реформистов. Все они активно включились в борьбу за русского избирателя, но проиграли, поскольку тогда все их потуги разбились о мощную глыбу - Эдгара Сависаара. Сейчас же имена помельче, и совсем непонятно, что они могут предложить, к примеру, ласнамяэскому электорату. Но время для раздумий еще есть, и, возможно, на выборах все-таки появится яркий харизматичный лидер от оппозиции. И тогда центристам, видимо, лучше в игру будет ввести Кылварта, чтобы не рисковать.

"Политрулет" прогнозирует, что на местных выборах в столице победят центристы. Спасибо, кэп, но главный вопрос - получат ли они абсолютное большинство? Однако даже при простом большинстве переживать им вряд ли стоит, поскольку маловероятно, что даже из-за сильного желания насолить центристам, сумеют вместе объединиться в коалицию IRL, EKRE, соцдемы и реформисты. Других сил в столичном парламенте не будет, поскольку вряд ли сможет появится сильный избирательный союз при поддержке Свободной партии. Ведь свободники лишились локомотивов, запретив депутатам Рийгикогу участвовать в муниципальных выборах.

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Грибной сезон начался: Абдул Турей и Пилле Лилль

Раскачка к осенним муниципальным выборам идет медленно, но какие-то имена уже всплывают. Во вторник, 17 января, пришло сразу две увлекательные новости. Во-первых, депутат Таллиннского горсобрания Абдул Турей подал заявление о вступлении в Центристскую партию. В ноябре 2013 года Турей вступил в СДПЭ, в том же году на местных выборах баллотировался по списку этой партии и набрал в Таллинне 516 голосов. Уроженец Эссекса стал первым темнокожим депутатом в столичном парламенте, а весной 2016 года вышел из рядов соцдемов, когда город, находящийся под властью центристов, предложил ему хорошее рабочее место. Сейчас Турей работает в Центре развития и образования Таллинна, где занимается ознакомлением представителей ЕС с Таллинном и возможностями таллиннского рынка. Во-вторых, оперная певица и музыкальный педагог Пилле Лилль, создавшая в 2003 году фонд PLMF (Фонд музыкантов Пилле Лилль), подала заявление о вступлении в IRL и выразила готовность принять участие в муниципальных выборах.

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Время вращать камни: Райнер Вакра

Соцдем Вакра, если все-таки станет официальным кандидатом на пост мэра Таллинна, может завлечь избирателя, любящего керлинг. Этот зимний вид спорт с каждым годом набирает популярность. Эстонские спортсмены добиваются успехов и даже могут попасть на Олимпиаду. И здесь важно, чтобы ответственным за керлинг был авторитетным человеком. И на этой неделе Союз керлинга Эстонии возглавил Вакра, который продолжит руководить и Союзом инваспорта Эстонии.

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Наконец нашлось время для баскетбола: Юри Ратас

Во вторник, 17 января, произошло знаменательное событие. Ставший в ноябре прошлого года премьер-министром Эстонии Юри Ратас впервые в новой должности вышел на баскетбольную площадку. В спортзале Английского колледжа Ратас в составе сборной Рийгикогу сыграл против команды Министерства культуры. Отметим, что за парламентариев сыграл и главный по керлингу Вакра.

Слово начала января: EKREизация

Как мы уже упоминали, в начале января Партию реформ возглавил Певкур. С этим его поздравили лидеры других политических организаций, в том числе и соцдем Евгений Осиновский. "В вопросах экономической политики и обеспечения равных возможностей наши партии и впредь останутся каждая при своем мировоззрении, - написал Осиновский. - Но я надеюсь, что во взглядах на общественные ценности Ханно Певкур покончит с "EKREизацией" Партии реформ, и мы вместе сможем отстаивать интересы открытой Эстонии".

EKRE - Консервативная народная партия Эстонии, оппозиционная политическая сила, представленная в парламенте семью депутатами и выступающая, в частности, против либерализации иммиграционного законодательства.

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Цитата начала января: летающие белки

"Не будем спрашивать у себя, справимся ли мы, а просто наденем шлем, очки и полетим высоко, чтобы делать большие дела".

Певкур на съезде Партии после избрания председателем, 07.01.2016

Вопрос начала января: цвет носков

И чтобы вы окончательно поняли, какая же мощная революция в Партии реформ произошла, то прочтите этот отрывок из интервью нового главы партии.

- Какого цвета у вас носки?

- Черные.

(интервью Певкура изданию Põhjarannik, 16.01.2017)