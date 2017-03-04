Финский эксперт: в Эстонии надо построить бомбоубежища хотя бы для госучреждений

Пекка Райаярви. Фото: Postimees/Scanpix

По мнению бывшего эксперта по бомбоубежищам МВД Финляндии Пекки Райаярви, бомбоубежища не утратили актуальности и в современных условиях, поэтому Эстонии также следует задуматься о необходимости таких укрытий.

В Финляндии бомбоубежища являются неотъемлемой частью всех домов общей площадью свыше 1200 кв. м, сообщило в субботу, 25 февраля, издание Postimees.

По мнению эксперта, в Эстонии следует построить укрытия хотя бы в наиболее важных органах государственной и местной власти, чтобы руководство этих учреждений в экстренной ситуации имело бы безопасное место, откуда они смогут давать людям указания и рекомендации.

"В Финляндии система укрытий строилась десятилетиями, а вы совсем в другой ситуации. Строительство нашей системы находится в завершающей стадии, а вам следует все начинать с нуля. Если Эстония сочтет, что укрытия нужны, то можно было бы построить, к примеру, большие общественные укрытия", - сказал Райаярви.