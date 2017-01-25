В передаче "Народу важно" на телеканале ETV+ тема 9 мая вызвала перепалку

Ведущие передачи обсудили культурные и исторические разногласия между русскими и эстонцами Эстонии с депутатом городского собрания Силламяэ Олегом Култаевым и журналистом издания "Северное Побережье" Теэтом Корстеном. Журналист считает оскорбительным для эстонцев празднование 9 мая, в то время как депутат горсобрания не видит ничего странного в праздновании святого для русских праздника.

Несмотря на то, что дискуссия началась в достаточно доброжелательном ключе, острых высказываний, которые позволил себе журналист Теэт Корстен, она достигла уже на 10-й минуте, когда он обозвал дураками тех, кто считает Эстонию освобожденной в свое время советскими войсками и позволил себе выругаться матом.

Корстен считает, что акция "Бессмертный полк", организованная Култаевым на 9 мая в прошлом году в Силламяэ, оскорбительна для эстонцев и вызывает в них те же чувства, какие вызвало бы у россиян отмечание дня рождения Гитлера в России.

В то же время Култаев не видит ничего странного в праздновании сакральной для русских даты.

"Мероприятие проходило там, где в основном живут русские. К тому же, на "Бессмертный полк" приехали и эстонцы из других городов. И не просто, чтобы посмотреть, но и поучаствовать", - добавил он.

Депутат признает, что эстонцы и русские по-разному трактуют исторические моменты и ценят разные вещи, но при этом он считает, что народы давно ужились. Он подчеркнул, что важно начать понимать друг друга.

"Мне тоже, например, не нравится, когда проходит слет ветеранов СС на Синимяэ. Меня туда даже не пустили, хотя я не собирался устраивать там провокации". - "Ну и правильно сделали (что не пустили, прим. ред.), - парировал Корстен, - Значит у них хороший нюх".

"Даже мой знакомый писатель Борис Акунин считает, что в российской истории есть и другие события, которыми можно гордиться. Не понимаю, почему нужно радоваться войнам", - отметил он.

Он назвал дураками людей, которые считают, что Эстонию в свое время освободили: "Тот кто освобождает, тот уходит", - добавил журналист.

Ведущие и гости программы также обсудили и другие вопросы, в том числе влияние на интеграцию высказываний о том, что русские — это пятая колонна и представляют угрозу для государственности Эстонии.

Подробности смотрите в полной версии передачи от 16 января: