logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

Этери Кекелидзе о спектакле "Боб знает": Они в отсутствии любви

Театральный критик Этери Кекелидзе. Фото: личный архив.
Этери Кекелидзе, театральный критик
Cегодня 11:00
Рубрика: Мнение

Русская Театральная Школа представила зрителям свою новую работу – спектакль "Боб знает" по пьесе эстонского драматурга Урмаса Леннука поставила руководитель школы режиссер Ирина Томингас.

Пьеса эта, признанная Эстонским театральным агентством лучшей в 2003 году, шла во многих эстонских театрах, особенно критики выделяли постановки таллиннского Городского и Раквереского. Ирина Томингас впервые заговорила о работе над этой постановкой года три назад, и вот, наконец, можно увидеть и узнать, что именно она нашла в этой довольно странной пьесе – статичной, разговорной, без развития какого-либо действия, а некоторые диалоги при чтении просто просятся под сокращения ввиду их полнейшей пустоты. В эстонских театрах постановки этой пьесы чаще всего подчеркивали – и справедливо! - тему эскапизма, стремления личности уйти от реальной действительности и общепринятых жизненных норм в выдуманный мир, или куда-то убежать в реальности (уйти, например, в секту какую-нибудь), или с головой погрузиться в мир вымышленный, сегодня мы бы сказали – в виртуальный. Причины тому разные, главные – одиночество и отсутствие любви. Конечно, это прямолинейное толкование термина, но желающие узнать об этом больше всегда могут найти на просторах интернета множество объяснений, теорий, примеров и случаев из жизни.

Ирина Томингас провела настоящую исследовательскую работу внутренних смыслов и подтекстов этой пьесы, безусловно относящейся к новой эстонской драме. И вдруг - тема эскапизма оказалась второстепенной, а на первом плане оказалась долгая и трудная дорога героя к ПОСТУПКУ, к осознанию таких почти исчезнувших из нашей жизни понятий как ДОЛГ и ОТВЕТСТВЕННОСТЬ перед своей семьей, Эскапизм главного героя Боба, вообразившего и, главное, чувствующего себя собакой, - (понятно - мать шпыняла, жена шпыняет, а двое маленьких детей для такой личности препятствием не являются) – оказался уходом не в выдуманный, а в его собственный внутренний мир, где пришлось разбираться в себе самом и оценивать свои решения и поступки. Надо сказать, что актер Сергей Пилипенко, исполняющий роль Боба, справляется с этой невероятно сложной задачей виртуозно, без нажима и надрыва делая для зрителя наглядным сам процесс этих очень нелегких раздумий.

Форма спектакля аскетична

Два стула и висящий под потолком кусок белой материи, обернувшийся в финале белым одеянием – вот и вся сценография. Все внимание – на актеров. А актеры сидят среди публики, свободно включаясь в действие и так же свободно возвращаясь на свои места. И таким образом действие охватывает весь зрительный зал – ведь и история, рассказанная драматургом и театром, касается каждого, каждый в той или иной степени может совершать бездумные поступки, за которые потом приходится горько расплачиваться, в том числе выбором между любовью и долгом. Не зря постановщик, утрируя, вводит мотив бездумной кукольности: в финале все действующие лица беззаботно закружатся под детскую песенку о лошадке "Koppa-di kop,koppa- di kop…" Беззаботно по-детски, не задумываясь о будущем…

Собаку Боба подбирает Рита (актриса Екатерина Бурдюгова), у которой свой счет к родному отцу, двадцать лет назад бросившему их с матерью. Под знаком этой травмы она и живет, не имея ни сил, ни желания примириться с ним, вдруг вновь появившимся в ее жизни. Сцена, когда Отец (Владимир Антип) и Боб обсуждают перспективу теоретического ритиного замужества, одна из самых выразительных в спектакле. Тем более, что вслед за ней по контрасту идет сцена разговора Боба с ритиным ухажером Георгом (артист Марк Сепп), позером и снобом, эдаким крайним воплощением здравого смысла, от которого хочется бежать подальше. Впрочем, выразительных и напряженных сцен в спектакле много – и выяснение отношений между Ритой и Бобом, и первое появление Георга, вылившееся в стычку с Бобом, и явление наивной жены Боба (актриса Юлия Зозуля), на плечи которой упали все заботы о детях…

Много чего обнаружилось в этой непростой, как оказалось, пьесе Урмаса Леннука, когда режиссер Ирина Томингас глубоко закопалась в материал. При этом точный психологический рисунок сложных отношений и переживаний, безусловное актерское чувствование заключено в рамки условной сценической игры, что само по себе требует крепкого владения профессией.

… Русская Театральная Школа – это десяток непрофессиональных актеров, объединенных вокруг своего режиссера Ирины Томингас энтузиазмом и отношением к театру как к служению. В репертуаре этого коллектива, существующего без государственной поддержки и без своего помещения, такие серьезные спектакли как "СМРАХ" по Хармсу, "Река Потудань" по Платонову, "Онегин. Объяснение в любви" и другие. Русская Театральная Школа из Эстонии участвовала во многих международных театральных фестивалях в разных странах, их охотно приглашают, зная высокий уровень их постановок, в Россию, Белоруссию, Украину, Германию...

… Какому-то умнику с русской фамилией, который на этой неделе в эстонском Delfi с пафосом заявлял, что в Эстонии нет, не было и не будет русской культуры, хочется порекомендовать открыть глаза пошире, и познакомиться, в частности, с Русской Театральной Школой, где люди разных профессий работают как профессиональные актеры, и на голом энтузиазме служат Искусству…

Следующее представление спектакля "Боб знает" состоится в театре Theatrum (Вене, 14) 31 января.

Екатерина Таклая
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий
  • foto
    Этери Кекелидзе о спектакле "Боб знает": Они в отсутствии любви
    11:00

    Русская Театральная Школа представила зрителям свою новую работу – спектакль "Боб знает" по пьесе эстонского драматурга Урмаса Леннука поставила руководитель школы режиссер Ирина Томингас.

  • foto
    Яна Тоом: не надо переводить Трампа с дипломатического языка, он на нем не изъясняется
    08:36

    Депутат Европарламента Яна Тоом считает, что к перспективам налаживания отношений между Россией и США при новом американском президенте следует относиться осторожно, а находящаяся в замешательстве Европа учится "переобуваться на ходу".

  • foto
    Андрей Крашевский: семь дней, которые изменили Америку
    29.01

    В первые дни своего президентства Дональд Трамп оправдал надежды своих сторонников и развеял последние иллюзии противников. Иными словами, он делает в точности то, что обещал во время предвыборной кампании и после победы на выборах в ноябре 2016 года, то есть предпринимает попытку пересмотреть основы американской политики последних десятилетий.

  • foto
    "Политрулет": занимательная астрология, бодрый спикер, коалиционные шимпанзе и вино Осиновского
    28.01

    Энергетическая зарядка камней от астролога Игоря Манга, предвыборная аналитика участницы "Битвы экстрасенсов" Мэрилин Керро, спикер Рийгикогу Эйки Нестор за диджейским пультом, шимпанзе Михаила Стальнухина и вино-водочные мысли Евгения Осиновского - читайте обзор политической жизни Эстонии за неделю на портале rus.err.ee.

  • foto
    Пеэтер Тайм: избирательный союз "Истинные центристы" – первый альтернативный список сависааровцев, потом их будет больше
    27.01

    Выруский избирательный союз "Истинные центристы" - это сигнал главе Центристской партии Юри Ратасу. Подобных избирательных союзов появится по всей Эстонии множество, и если они наберут больше голосов, чем партийные списки центристов, то правление партии после выборов, скорее всего, поменяется.

  • foto
    Кристина Каллас: эстонцы готовы к выдаче гражданства серопаспортникам, не готовы — партии
    26.01

    По мнению директора Нарвского колледжа Тартуского университета Кристины Каллас, Партия реформ и IRL не поддерживают инициативу премьер-министра, центриста, Юри Ратаса выдать гражданство всем резидентам Эстонии, проживающим на территории страны более 25 лет, поскольку, получив право голоса, эти люди пойдут голосовать за Центристскую партию. В то же время она отмечает, что эстонское общество за последние десять лет заметно изменилось и, согласно проведенным исследованиям, поддерживает такое предложение.

  • foto
    Сарапуу: эстонский паспорт — не подарок без обязательств
    26.01

    По мнению председателя центристской фракции в Рийгикогу Керсти Сарапуу, обсуждение вопроса о серых паспортах стало слишком эмоциональным, а нападки представителей других партий на премьер-министра Юри Ратаса не носят конструктивный характер.

  • foto
    Юри Адамс: люди без достаточной квалификации не могут быть полноценными избирателями
    26.01

    По мнению члена Свободной партии и одного из авторов эстонской конституции Юри Адамса, для получения эстонского гражданства необходимо соответствовать минимальным условиям — знать эстонский язык и иметь минимальные знания о демократической политике, без чего невозможно полноценное участие в избирательном процессе.

  • foto
    Эксперт в студии "Время решать": мы все больше задумываемся об отмене школьных оценок
    26.01

    Эксперты и гости передачи признали, что эстонская система образования и общество в целом устроены так, что ученики буквально вынуждены приходить в школу не за знаниями, а за оценками. На почве оценок происходит масса конфликтов между педагогами, учениками и их родителями. Под ударом оказывается профессиональное будущее, психическое, а порой и физическое здоровье ребенка. Руководство некоторых школ активно присматривается к опыту зарубежных коллег, которые постепенно переходят к безоценочной системе обучения. Есть альтернативное предложение – изменить отношение к оценкам.

  • foto
    Сийм Каллас: обстановка в мире пугающая
    25.01

    По мнению почетного председателя Партии реформ, бывшего премьер-министра Эстонии Сийма Калласа, с момента восстановления независимости Эстонии обстановка в мире еще ни разу не была настолько ненадежной и непредсказуемой.

  • foto
    Райво Ветик: нынешняя политика гражданства Эстонии закрепляет конфликт между русскоязычными жителями и государством
    25.01

    Действующая в настоящее время политика гражданства закрепляет явный конфликт между русскоязычным населением Эстонии в государством, сказал профессор Таллиннского университета Райво Ветик, комментируя выскзанную премьер-министром Юри Ратасом идею о том, что гражданство должно быть предоставлено всем людям, живущим в Эстонии в течение по крайней мере 25 лет.

  • foto
    Елена Скульская: вспоминая Высоцкого, вспоминая Таганку…
    25.01

    … Некоторое время назад мне довелось побывать в Китае, и хотя в Пекине я была впервые, что-то знакомое чудилось мне во многих проявлениях тамошней жизни: страх перед иностранцами, боязнь говорить на английском языке, убогий сервис, юркие фарцовщики… Господи, конечно, я большую часть жизни прожила в мире запретов и унылых коммунистических идеалов, как было не узнать!

  • foto
    Стальнухин: продавить тему гражданства в парламенте невозможно
    24.01

    Ажиотаж вокруг темы предоставления гражданства людям, проживавшим в Эстонии до 1991 года, в интересах тех, кто хочет разрушить действующую коалицию, сказал депутат Рийгикогу, центрист Михаил Стальнухин в интервью "Актуальной камере".

  • foto
    Ратас: гражданство нужно дать всем, кто прожил в Эстонии как минимум 25 лет
    23.01

    Премьер-министр Эстонии и лидер Центристской партии Юри Ратас заявил в интервью "Радио Свобода", что одним из основным пунктов программы партии на предстоящих выборах в Рийгикогу станет предоставление гражданства всем прожившим в Эстонии как минимум 25 лет людям. Он еще раз напомнил, что в состоящей из трех партий нынешней правительственной коалиции нельзя добиться серьезного прогресса в решении проблемы безгражданства.

  • foto
    Фийон: санкции против России бессмысленны, надо восстанавливать отношения
    23.01

    По мнению лидера французской партии "Республиканцы" и одного из кандидатов в президенты Франции Франсуа Фийона, для Европы нет никакого смысла конфликтовать с Россией, а призывы к вступлению Украины и Грузии в НАТО и ЕС были безответственными.

  • foto
    Игорь Калакаускас: Нарва между прошлым и будущим
    23.01

    На прошлой неделе в Музее оккупаций открылась выставка "Как Нарва осталась с Эстонией" – о референдуме об автономии Нарвы, который прошел в 1993 году. Прежде, чем познакомить специально приглашенных гостей с экспозицией, решено было провести дискуссию на тему "Нарва - это эстонский город?".

  • foto
    "Преступление и наказание": страшный сон Родиона Раскольникова
    22.01

    Полтора века прошло с тех пор, как Федор Михайлович Достоевский окончил свой великий роман "Преступление и наказание". И с тех пор его героя Раскольникова не перестает преследовать образ убиенной старушки-процентщицы и ее сестры Елизаветы — в разных интерпретациях и ипостасях. В этот раз своей версией трагической драмы студента Раскольникова поделился художественный руководитель Русского театра Эстонии Игорь Лысов.

  • foto
    "Политрулет": новый уровень керлинга, черные носки и EKREизированные белки
    20.01

    Муниципальные выборы не за горами, Райнер Вакра собирает камни в керлинге, Евгений Осиновский занимается словообразованием, а Ханно Певкур проводит "носочную" революцию - читайте обзор политической жизни Эстонии за неделю на портале rus.err.ee.

  • foto
    Юрий Николаев: нарвитяне возлагают большие надежды на Дональда Джоновича
    20.01

    В Нарве рассчитывают, что с приходом к власти в США Дональда Трампа прекратится противостояние России и Соединенных Штатов Америки, пишет нарвский корреспондент ERR Юрий Николаев.

  • foto
    Андрей Крашевский: заявив о разводе с ЕС, Британия сделала ставку на Трампа
    20.01

    Выбор британского правительства признать брексит правильным решением и оформить его как полное освобождение от влияния структур Европейского союза на свою политику стал фундаментальным разворотом полувековой политики Великобритании, не последнюю роль в котором сыграл прогноз грядущих изменений в мире в связи с приходом к власти нового президента США Дональда Трампа.

  • foto
    Эксперт: единого понимания справедливой пенсионной системы не существует
    20.01

    Один из создателей нынешней пенсионной системы ученый-социолог Лаури Леппик считает, что намерения эстонского правительства реформировать первую ступень пенсионной системы направлены на то, чтобы избежать большой разницы между доходами будущих пенсионеров.

  • foto
    Президент Кальюлайд высказалась против памятника Константину Пятсу
    20.01

    Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выступила против установки памятника президенту Эстонской Республики в межвоенный период Константину Пятсу, считая установленный им авторитарный строй частично ответственным за утрату независимости Эстонии в 1940 году.

  • foto
    Рыйвас: внезапное изменение системы лишило многих людей надежды на большую пенсию
    19.01

    Экс-председатель Партии реформ Таави Рыйвас, который с 2012 по 2014 год был министром социальных дел, заявил, что решение правительства внести неожиданные изменения в пенсионную сиситему похоронило надежды многих жителей Эстонии на большую пенсию.

  • foto
    Эксперты в студии "Время решать": квартирным товариществам нужно больше самостоятельности и госзащиты
    19.01

    Cпециалисты, выступившие в передаче, предложили эстонскому государству и самоуправлениям разработать программы по развитию жилищного фонда. Прозвучала идея о создании специального органа по надзору за квартирными товариществами, который бы проводил конкурсы на строительные и ремонтные работы, чтобы избежать обманов со стороны исполнителей. Также предложили пересмотреть Закон о теплоснабжении, чтобы лишить нынешних поставщиков тепла монополии. Плюс - снизить налог на тепло для тех, кто потратился на повышение энергоэффективности дома. По крайней мере на тот срок, пока вложение окупается.

  • foto
    В передаче "Народу важно" на телеканале ETV+ тема 9 мая вызвала перепалку
    18.01

    Ведущие передачи обсудили культурные и исторические разногласия между русскими и эстонцами Эстонии с депутатом городского собрания Силламяэ Олегом Култаевым и журналистом издания "Северное Побережье" Теэтом Корстеном. Журналист считает оскорбительным для эстонцев празднование 9 мая, в то время как депутат горсобрания не видит ничего странного в праздновании святого для русских праздника.

  • foto
    Кальюлайд: я отказываюсь говорить, что избрание Трампа — риск для Эстонии
    16.01

    Несмотря на заявления избранного президента США Дональда Трампа, пока нет никаких причин полагать, что ситуация с безопасностью Эстонии от этого как-либо ухудшится, сказала президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью ERR, опубликованном в понедельник, 16 января.

  • foto
    Насколько новый бренд Эстонии понятен широкой публике?
    16.01

    Фонд развития предпринимательства (EAS) представил в пятницу новую концепцию бренда Эстонии, на разработку которой ушло полгода и 200 000 евро. Концепция вызвала у многих недоумение и непонимание, хотя представленные символы - это всего лишь набор инструментов для дизайнеров, с помощью которых они смогут сделать свои бренды.

  • foto
    Дизайнер Дан Миккин: Если для понимания символа нужна инструкция - это брак  
    16.01

    Фонд развития предпринимательства (EAS) представил в пятницу новую концепцию бренда Эстонии, на разработку которой ушло полгода и 200 000 евро. Новая концепция представляет собой набор инструментов для дизайнеров, работающих с экспортными материалами. Примечательно, что в концепции бренда логотипа как такового нет. Прокомментировать рекламную символику редакция передачи "Кофе+" попросила независимого эксперта, дизайнера Дана Миккина.

  • foto
    "АК+" о расистских высказываниях в адрес "Мисс Хельсинки": почему молчат лидеры общественного мнения?
    15.01

    Одна из громких новостей уходящей недели - победа темнокожей девушки на конкурсе красоты "Мисс Хельсинки" - заставила бурлить социальные сети. Высказывания на грани и за гранью расизма допускают не только эстонские политики-консерваторы, но и русскоязычные пользователи Facebook. Ответы на вопрос, к чему ведет стремительная радикализация общества, попыталась найти телепрограмма "Актуальная камера +".

  • foto
    Автор ролика "Я русский" Евгений Ляпин не ожидал получить звонок с благодарностью из Рийгикогу
    14.01

    На просторах всемирной паутины вот уже который день набирает популярность композиция "Olen venelane", или "Я русский", которую исполнил уроженец Нарвы Евгений Ляпин. В своей песне выступающий под псевдонимом Stuf артист поделился отношением к происходящему в городе и в стране в целом, передает "Актуальная камера".

Последние новости

Последние 24 часа

Актуальная камера

foto
"Актуальная камера +" 29.01.2017 (20:00)

Новости Эстонии

foto
Обладатель серого паспорта Александр Пуштов позитивно воспринял идею Ратаса о гражданстве
 foto
Юшкин о звонке Трампа Путину: это символический старт на пути улучшения отношений
 foto
Юри Ратас: возглавляемое центристами правительство сделает жизнь в Эстонии лучше

Зарубежные новости

foto
Коммунисты России начали подготовку к столетию Октябрьской революции
 foto
ERR в Риге: Латвия стала теснее сотрудничать с Белоруссией, но не забывает и про Россию