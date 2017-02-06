Этери Кекелидзе о спектакле "Боб знает": Они в отсутствии любви

Театральный критик Этери Кекелидзе. Фото: личный архив.

Пьеса эта, признанная Эстонским театральным агентством лучшей в 2003 году, шла во многих эстонских театрах, особенно критики выделяли постановки таллиннского Городского и Раквереского. Ирина Томингас впервые заговорила о работе над этой постановкой года три назад, и вот, наконец, можно увидеть и узнать, что именно она нашла в этой довольно странной пьесе – статичной, разговорной, без развития какого-либо действия, а некоторые диалоги при чтении просто просятся под сокращения ввиду их полнейшей пустоты. В эстонских театрах постановки этой пьесы чаще всего подчеркивали – и справедливо! - тему эскапизма, стремления личности уйти от реальной действительности и общепринятых жизненных норм в выдуманный мир, или куда-то убежать в реальности (уйти, например, в секту какую-нибудь), или с головой погрузиться в мир вымышленный, сегодня мы бы сказали – в виртуальный. Причины тому разные, главные – одиночество и отсутствие любви. Конечно, это прямолинейное толкование термина, но желающие узнать об этом больше всегда могут найти на просторах интернета множество объяснений, теорий, примеров и случаев из жизни.

Ирина Томингас провела настоящую исследовательскую работу внутренних смыслов и подтекстов этой пьесы, безусловно относящейся к новой эстонской драме. И вдруг - тема эскапизма оказалась второстепенной, а на первом плане оказалась долгая и трудная дорога героя к ПОСТУПКУ, к осознанию таких почти исчезнувших из нашей жизни понятий как ДОЛГ и ОТВЕТСТВЕННОСТЬ перед своей семьей, Эскапизм главного героя Боба, вообразившего и, главное, чувствующего себя собакой, - (понятно - мать шпыняла, жена шпыняет, а двое маленьких детей для такой личности препятствием не являются) – оказался уходом не в выдуманный, а в его собственный внутренний мир, где пришлось разбираться в себе самом и оценивать свои решения и поступки. Надо сказать, что актер Сергей Пилипенко, исполняющий роль Боба, справляется с этой невероятно сложной задачей виртуозно, без нажима и надрыва делая для зрителя наглядным сам процесс этих очень нелегких раздумий.

Форма спектакля аскетична

Два стула и висящий под потолком кусок белой материи, обернувшийся в финале белым одеянием – вот и вся сценография. Все внимание – на актеров. А актеры сидят среди публики, свободно включаясь в действие и так же свободно возвращаясь на свои места. И таким образом действие охватывает весь зрительный зал – ведь и история, рассказанная драматургом и театром, касается каждого, каждый в той или иной степени может совершать бездумные поступки, за которые потом приходится горько расплачиваться, в том числе выбором между любовью и долгом. Не зря постановщик, утрируя, вводит мотив бездумной кукольности: в финале все действующие лица беззаботно закружатся под детскую песенку о лошадке "Koppa-di kop,koppa- di kop…" Беззаботно по-детски, не задумываясь о будущем…

Собаку Боба подбирает Рита (актриса Екатерина Бурдюгова), у которой свой счет к родному отцу, двадцать лет назад бросившему их с матерью. Под знаком этой травмы она и живет, не имея ни сил, ни желания примириться с ним, вдруг вновь появившимся в ее жизни. Сцена, когда Отец (Владимир Антип) и Боб обсуждают перспективу теоретического ритиного замужества, одна из самых выразительных в спектакле. Тем более, что вслед за ней по контрасту идет сцена разговора Боба с ритиным ухажером Георгом (артист Марк Сепп), позером и снобом, эдаким крайним воплощением здравого смысла, от которого хочется бежать подальше. Впрочем, выразительных и напряженных сцен в спектакле много – и выяснение отношений между Ритой и Бобом, и первое появление Георга, вылившееся в стычку с Бобом, и явление наивной жены Боба (актриса Юлия Зозуля), на плечи которой упали все заботы о детях…

Много чего обнаружилось в этой непростой, как оказалось, пьесе Урмаса Леннука, когда режиссер Ирина Томингас глубоко закопалась в материал. При этом точный психологический рисунок сложных отношений и переживаний, безусловное актерское чувствование заключено в рамки условной сценической игры, что само по себе требует крепкого владения профессией.

… Русская Театральная Школа – это десяток непрофессиональных актеров, объединенных вокруг своего режиссера Ирины Томингас энтузиазмом и отношением к театру как к служению. В репертуаре этого коллектива, существующего без государственной поддержки и без своего помещения, такие серьезные спектакли как "СМРАХ" по Хармсу, "Река Потудань" по Платонову, "Онегин. Объяснение в любви" и другие. Русская Театральная Школа из Эстонии участвовала во многих международных театральных фестивалях в разных странах, их охотно приглашают, зная высокий уровень их постановок, в Россию, Белоруссию, Украину, Германию...

… Какому-то умнику с русской фамилией, который на этой неделе в эстонском Delfi с пафосом заявлял, что в Эстонии нет, не было и не будет русской культуры, хочется порекомендовать открыть глаза пошире, и познакомиться, в частности, с Русской Театральной Школой, где люди разных профессий работают как профессиональные актеры, и на голом энтузиазме служат Искусству…

Следующее представление спектакля "Боб знает" состоится в театре Theatrum (Вене, 14) 31 января.