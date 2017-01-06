Андрей Крашевский: как изменится мировая политика с приходом к власти Дональда Трампа?

Андрей Крашевский Фото: ERR

Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США на волне усиливающегося в развитых странах полулизма создает условия для пересмотра целей и методов американской политики в вопросах международной торговли и глобализации, а также в выстраивании отношений с другими мировыми державами. Ключевыми направлениями деятельности новой американской администрации станет защита материального производства в национальной экономике и возврат к балансу сил в мировой политике как основному инструменту для обеспечения американских интересов.

20 января 2017 года Дональд Трамп вступит в должность президента Соединенных Штатов Америки, одержав вопреки всем прогнозам победу, которая стала одним из главных событий уходящего года. Трамп построил свою избирательную кампанию на следующих основных обещаниях: пресечь незаконную иммиграцию в страну и выслать из США иммигрантов с криминальной историей, восстановить реальный сектор американской экономики путем пересмотра соглашений о международной торговле, вернуть Америке международный престиж благодаря успехам во внешней политике, а также усилить борьбу с террором, в первую очередь уничтожив террористическую группировку "Исламское государство".

Сам Трамп заявляет, что новый подход будет основан на принципе "интересы Америки на первом месте", чтобы "снова сделать Америку великой". При этом он отказывается конкретизировать способы, которыми он намерен проводить эту политику, заявляя, что ее детальное изложение лишь даст возможность оппонентам США успешнее ей противиться.

С учетом целого ряда неортодоксальных заявлений Трампа, в том числе по поводу улучшения отношений с Россией и снижения роли НАТО, многие с беспокойством и неуверенностью ожидают первых шагов будущего хозяина Белого дома. При этом часто высказывается мнение, что Трампу не удастся существенно изменить курс США из-за активного противодействия политического истеблишмента. Есть также вероятность того, что Трамп просто обманывал избирателей во время избирательной кампании по примеру многих политиков, а после избрания президентом будет проводить политику, соответствующую ожиданиям элит, поэтому его заявлениям не следует придавать слишком большого значения.

Тем не менее, несколько обстоятельств говорят против такой интерпретации. Во-первых, Трамп стал президентом вопреки противодействию политической элиты, что в значительной мере развязывает ему руки для проведения независимой политики.

Во-вторых, подбор команды нового президента также указывает на серьезность его намерений – на ключевые посты были назначены люди, известные своим критическим отношением к прежней политике.

В-третьих, президенту будет несложно представить противодействие истеблишмента как конфликт интересов элиты и широких слоев населения, тем самым вызвав нешуточное давление на своих внутриполитических оппонентов.

В-четвертых, единственный политический капитал Трампа – это избиратели, которые ждут от него быстрой реализации предвыборных обещаний, поэтому политическая логика будет диктовать необходимость быстро добиваться положительных результатов, иначе его президентская власть будет парализована.

В-пятых, Трамп сможет рассчитывать на поддержку как минимум части Республиканской партии, а также некоторых демократов, так как его платформа частично перекликается с идеями, которые выдвигались и в самой Демократической партии во время избирательной кампании.

Популизм против глобализации

Представляется, что главной причиной избрания Дональда Трампа стало недовольство избирателей экономическими последствиями глобализации, которое все больше ощущается не только в США, но и в других западных странах, поэтому и прогноз политики нового президента связан в первую очередь с этим явлением.

Одним из наиболее важных проявлений глобализации стало распространение свободной торговли – снятие международных ограничений на торговлю товарами и услугами, т.е. превращение мировой экономики в единую капиталистическую систему, стирающую национальные границы.

Поскольку основная цель капиталистической экономики – максимизация прибыли, это приводит к переносу (прибыльного) производства в страны с более низкими издержками, где прибыль еще выше. После этого произведенные товары можно снова беспошлинно ввезти и продать на развитых рынках (благодаря свободной торговле).

К настоящему времени очевидно, что в самих США проигравших от глобализации оказалось намного больше, чем выигравших. Корпорации обогатились, но миллионы людей потеряли хорошую работу, а меры правительства по смягчению последствий за счет переобучения и пособий оказались малоэффективными.

Это создало основу для выдвижения на первый план политиков, опирающихся на популизм — политическую платформу, в которой интересы широких масс населения противопоставляются интересам элиты.

"Покупай американское, нанимай американцев"

Характерно, что именно правящие круги США как крупнейшей в мире экономической и военной державы играли роль инициатора и гаранта свободной торговли, которую они включали в пакет "универсальных" ценностей – уважение к демократии, правам человека, различным меньшинствам и т.д. Фактически, противодействие свободной торговле приравнивается к неприятию демократии, а глобализация подается как естественная фаза развития человечества, противиться которой нет смысла.

Трамп заявил о решительном отказе от такого подхода. Ключевой аспект его платформы заключается в защите американских рабочих мест, сформулированный им в лозунге "покупай американское, нанимай американцев", что красноречиво свидетельствует о намерении вернуть в международную торговлю элементы протекционизма для защиты ключевых отраслей.

Таким образом, при Трампе США перестанут создавать идеальные условия для глобальных корпораций производить товары в любой точке мира, где это дешевле всего, а во главу угла поставят защиту материального производства в национальной экономике.

Реализация этой платформы потребует пересмотра внешнеторговой политики США, а поскольку политика во многом является проекцией экономики, то этот пересмотр неизбежно повлияет и на внешнеполитические цели страны.

От глобального доминирования к новому балансу сил

Судя по заявлениям Трампа, мы увидим движение к восстановлению системы баланса сил в международных отношениях, в которой решения американского руководства будут диктоваться не столько стремлением к роли глобального регулятора, сколько к обеспечению в первую очередь интересов США как национального государства.

Разумеется, для достижения этой цели будет использоваться весь набор политических, дипломатических, военных и экономических средств, но парадигма внешней политики США поменяется. Для ее реализации потребуется активное взаимодействие и заключение договоренностей с другими странами, в том числе и с теми, которые при Обаме считались нерукопожатными.

Россия: друг или враг?

В ходе американской избирательной кампании наибольшее внимание в этой связи привлекали позитивные отзывы Трампа о России, которые полностью противоречили политике администрации Барака Обамы и заявлениям всех остальных претендентов на президентский пост. Трамп упорно отказывался пересмотреть свою рискованную позицию, несмотря на яростные нападки оппонентов, поэтому нет оснований полагать, что он будет пересматривать ее после победы на выборах.

Логика нового американского президента в данном случае проста: нельзя отделять политику от ее результатов. Иными словами, хорошая политика не может приводить к плохим результатам, а если результаты плохие – надо менять политику. Поскольку политика санкций и ультиматумов против России не только не дала ожидаемый эффект, но и во многом привела к усилению международного влияния России в последние годы, можно ожидать ее смены от прагматичного Трампа.

Весьма вероятно, что на первом этапе США пойдут на координацию с Россией для уничтожения "Исламского государства", чтобы добиться быстрого успеха в глазах избирателей и вернуть себе важную роль в сирийском урегулировании, где из-за неудачной политики Обамы США в последний год утратили инициативу. Также не исключено, что Трамп воспользуется посредничеством России, чтобы попытаться заключить новую сделку с Ираном, потребовав от него в обмен на нормализацию отношений занять конструктивную позицию в израильско-палестинском конфликте и перестать бороться с влиянием США в Ираке.

На базе взаимодействия на Ближнем Востоке США и Россия смогут приступить к обсуждению всего спектра проблем в двусторонних отношениях, самой важной из которых является европейская безопасность. В оптимистичном сценарии результатом этих переговоров может стать новый механизм безопасности в Европе, который признают и будут поддерживать все его участники – как НАТО, так и Россия и буферные страны, хотя выработать такие договоренности вряд ли удастся быстро. Более вероятно согласование некой "дорожной карты", поэтапная реализация которой позволит восстановить доверие и заключить более прочные договоренности.

Ситуация на Украине будет зависеть от исхода переговоров между Москвой и Вашингтоном. Если переговоры будут успешными, то США вынудят Киев выполнить свою часть минских соглашений с последующей реинтеграцией Донбасса на правах широкой автономии, а вопрос о Крыме останется в подвешенном состоянии, но в значительной мере утратит свою актуальность, как и вопрос о санкциях. Москва вряд ли будет настаивать на их отмене как условии для начала переговоров по другим вопросам, поэтому решение о сохранении или постепенной отмене санкций будет приниматься в удобный момент в зависимости от хода переговоров.

С учетом давней нацеленности России на широкую договоренность с Вашингтоном, есть неплохие шансы на то, что переговоры будут идти успешно, несмотря на всю сложность проблем между Россией и США. Попытки Обамы в последние недели своего президентства создать максимальный негативный потенциал в отношениях с Россией смогут лишь затруднить последующие переговоры, но не могут поменять их общий контекст.

Говори вежливо и носи с собой большую дубину

Наряду с декларируемым намерением проводить прагматичную политику и достигать свои цели в первую очередь путем переговоров, Трамп подчеркивает, что он будет всемерно укреплять вооруженные силы, что также свидетельствует о возврате к классической заповеди американской дипломатии, сформулированной еще Теодором Рузвельтом – говори вежливо и носи с собой большую дубину.

Кроме того, в отличие от Барака Обамы, новый президент США намерен восстановить престиж страны в глазах ключевых союзников, оказывая им решительную поддержку. Об этом говорит резкая критика, которой он подверг решение Обамы не применять вето в Совете Безопасности ООН при голосовании по антиизраильской резолюции о признании незаконными израильские поселения на оккупированных палестинских территориях.

Все это должно будет послужить предостережением тем странам, которые захотят проверить готовность США при новой администрации твердо отстаивать свои интересы, а также внушить уверенность в поддержке своим союзникам.

Время перемен

Как сказал после встречи с Трампом патриарх американской дипломатии Генри Киссинджер, новый президент в вопросах внешней политики больше руководствуется инстинктом, чем академизмом, но он ставит нестандартные и очень важные вопросы.

Можно сказать, что ключевыми словами первого периода президентства Дональда Трампа станут прагматизм, нацеленность на конкретный и быстрый результат, неожиданные политические ходы, сбивающие с толку оппонентов, а также готовность отказываться от устоявшихся подходов для решения застарелых конфликтов.

Избрание Трампа также приведет к конфликту и возможному расколу в Республиканской партии США. С одной стороны, республиканцы заняли наиболее доминирующее положение в американской политике за десятилетия: они контролируют Белый дом, обе палаты Конгресса, большинство губернаторских позиций и законодательных собраний штатов. С другой стороны, их последняя победа на президентских и парламентских выборах оказались для них самих неожиданной и произошла во многом благодаря Трампу.

Как было без обиняков заявлено в штабе избранного президента, Трамп переписал электоральную карту США и привлек к республиканцам те группы населения, на которые они не рассчитывали. Теперь у партии есть выбор: закрепить свой успех, поддержав предлагаемую Трампом политику, или же идти старым курсом и быстро растерять неожиданно свалившуюся на них популярность. В связи с этим конфликты среди республиканцев практически неизбежны.

Так или иначе, приход к власти Дональда Трампа знаменует собой начало серьезных перемен в американской и мировой политике, необходимость которых долго назревала. Это увеличит неопределенность и непредсказуемость в ближайшие годы, но вместе с тем дает надежду на коррекцию разбалансированной мировой системы и восстановление равновесия с последующим снижением конфликтного потенциала в международных отношениях.