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Димитрий Миронов о работе в Москве: эстонской культуре удалось охватить практически всю Россию

Надежда Берсенёва
Cегодня 15:55
Рубрика: Мнение

По словам советника по вопросам культуры посольства Эстонии в Москве Димитрия Миронова, эстонской культуре за последние два года удалось охватить практически всю Россию - выступление пианистов, участие в кинофестивале в Калининграде, Фестиваль эстонской культуры в Чебоксарах, турне экспозиции эстонских художников-иллюстраторов. Самым же масштабным событием Миронов в интервью порталу rus.err.ee назвал Декаду эстонской культуры.

Когда Вас назначили на эту должность, Вы планировали больше знакомить московскую публику с молодыми талантами Эстонии. Насколько это удалось?

Судить, конечно, лучше самой публике, но, на мой взгляд, мы достаточно активны в этой области. Совсем недавно в Москве прошел фестиваль "ВДРУГ", который знакомил россиян с современной русской культурой Эстонии. В нем принимала участие в основном молодежь, и нам удалось заинтересовать предлагавшимися событиями сверстников наших ребят.

Галерист и куратор Ольга Темникова уже несколько лет подряд привозит на престижную выставку CosMoscow работы, в том числе молодых художников, и мы стараемся максимально ее поддерживать.

Частыми гостями в России являются наши джазовые музыканты – не только мэтры, но и начинающие.

Кто является основной аудиторией? Это уже сложившаяся публика или все зависит от тематики и личности тех, кто представлен на мероприятии? Есть ли постоянные почитатели эстонской культуры?

Мы нацелены на самую широкую аудиторию. Безусловно, есть люди, которые посещают наши мероприятия регулярно. Это те, кто связан с нашей страной корнями, имеет в Эстонии родственников, друзей, бизнес и т.д. Мы всегда рады им. Однако для нас не менее приятно видеть, что публика меняется от события к событию. Тут важна способность посольства и наших партнеров на местах грамотно распространить информацию. Уже третий год на нашем сайте ежемесячно вывешивается календарь событий эстонской культуры в России, мы создали специальную рассылку для интересующихся нашими проектами, число подписчиков на страничку посольства в "Фейсбуке" выросло за это время в три раза – соответственно, размещаемые там анонсы стали более эффективными.

Не секрет, что Москва и Петербург "купаются" в культуре. Одновременно в обеих столицах проходят сотни мероприятий, и здесь привлечь публику сложнее, чем в регионах, где на нас направлено более пристальное внимание. Хорошим примером является Фестиваль эстонской культуры, который прошел весной этого года в Чебоксарах. Если честно, то поначалу мы сомневались, стоит ли его делать: регион (Чувашия) не финно-угорский, много ли там о нас знают, интересны ли мы будем тамошней публике? Но наш партнер сумел привлечь на все события максимальное количество людей. С уверенностью можно сказать, что проведение фестиваля увеличило число друзей Эстонии в этом замечательном городе.

Есть ли у Вас обратная связь, как россияне воспринимают работы эстонских мастеров? Насколько их волнуют темы, которые волнуют эстонцев?

С одной стороны, мы стараемся подбирать и поддерживать проекты, тематика которых универсальна и объединяет наши страны. Например, самой популярной выставкой уходящего года стала экспозиция "Сказочными тропами Шарля Перро", состоявшая из работ двух десятков эстонских художников-иллюстраторов, основой для которых послужили тексты знаменитого на весь мир сказочника. В начале года мы показали выставку в Центральной городской детской библиотеке Москвы им. А.П.Гайдара – и сразу же получили несколько предложений по дальнейшему экспонированию в других залах. В результате работы путешествовали по России почти год и вернулись домой всего пару недель назад.

С другой стороны, любой зритель-посетитель-гость ищет в проекте некую изюминку. Ему интересно понять, что же отличает наше искусство от российского или других стран Балтийского региона. И тут важно, чтобы предлагаемые работы не просто представили нашу страну, но и оказались по-своему уникальными, отличными от того, что человек видел до сих пор. Здесь очень важно учитывать возраст аудитории. Старшее поколение, сталкиваясь с чем-либо эстонским, как правило, предается воспоминаниям о том, как они бывали в Эстонии в молодости и с чем у них ассоциируется наша страна, исходя из того опыта. Молодежь же обычно представляет собой "чистый лист", и в этом отношении наша роль оказывается более существенной: с какой стороны ты Эстонию представишь, таким и будет первое впечатление о нас.

Есть ли планы знакомить с эстонским искусством не только москвичей, но и жителей других городов России?

Безусловно. Наша география максимально широка. Можно сказать, что эстонской культуре удалось охватить практически всю Россию. Судите сами. Совсем недавно пианист Танель Йоаметс выступал в Южно-Сахалинске (причем свое выступление он организовал без помощи посольства), а режиссер Маргус Паю представлял свой фильм "Тайное общество Суповки" на Фестивале кино стран ЕС в Калининграде. Эти - самая восточная и западная точки, куда добралась эстонская культура за последнее время. Если брать ось север-юг, то работы замечательного таллиннского художника Веры Станишевской выставлялись год назад в Салехарде, а во Владикавказе мы проводили в октябре ретроспективу фильмов Эльберта Туганова. Думаю, что для такой небольшой страны, как Эстония, мы в России представлены достаточно неплохо. И тут, конечно же, хочется сказать огромное спасибо нашим партнерам, кто проводит эти мероприятия в сотрудничестве с посольством и по собственной инициативе.

Вы уже два года представляете эстонскую культуру в Москве. Какие произошедшие за это время мероприятия Вы назвали бы самим примечательными? Были ли какие-то курьезные или занимательные случаи?

Думаю, что самое масштабное событие этих двух лет – Декада эстонской культуры, которая прошла в Москве в конце февраля - начале марта этого года. В ее рамках состоялись Дни эстонского кино, Дни эстонского джаза, День эстонского языка и масса других небольших проектов – в общей сложности наберется пара десятков мероприятий в режиме нон-стоп. Кроме этого, стоит упомянуть Дни эстонского кино, которые мы проводим в Санкт-Петербурге в сотрудничестве с Генеральным консульством Эстонии. Большой резонанс вызвали и мероприятия прошлого года, посвященные 95-летию со дня рождения Георга Отса, которого в России до сих пор помнят и любят. Очень интересным проектом была ретроспектива фильмов режиссера Марка Соосаара, которую мы проводили в московском кинотеатре "Звезда" совсем недавно.

Пожалуй, самым курьезным был случай, когда на литературный вечер в посольстве пришли гости, которые до этого успели побывать у швейцарцев. Дело в том, что резиденция посла Швейцарии находится совсем рядом с нами, и там в тот же день и в то же самое время было мероприятие – правда, на строительную тематику. Более того, его организатором был мой однофамилец! Поэтому наши гости не сразу поняли, почему вместо новинок эстонской литературы на русском языке им начали рассказывать об особенностях строительного законодательства в разных кантонах. Зато когда они в конечном счете добрались до нас и поведали эту историю, мы от души посмеялись и порадовались, что верный путь к эстонской культуре в Москве хоть и оказался тернист, но все же был найден.

С какими трудностями приходится сталкиваться при организации мероприятий? Что самое сложное? Сказываются ли на Вашей работе напряженные отношения между Эстонией и Россией?

Трудности всегда одни и те же – финансовые. По российским партнерам сильно ударило повышение курса евро, которое пришлось как раз на начало моей службы в Москве. У наших деятелей культуры есть возможность запрашивать средства в различных фондах и программах Министерства культуры, но их – по понятным причинам – не всегда хватает, и приходится искать варианты, чтобы проект все же состоялся. Радует то, что до сих пор – тем или иным образом, – но это удавалось.

Я убежден, что политика и культура не должны быть тесно взаимосвязаны. Или лучше скажу так: политика не должна влиять на культуру, а вот наоборот – пожалуйста! Ведь от этого мы все только выигрываем. Культурная дипломатия – это тот мост между нашими странами, активное движение по которому идет в обоих направлениях, а это не может не радовать.

Что лично Вам дает эта работа?

Я не терплю рутины, и рад, что в моей работе места ей нет. Каждый проект уникален, позволяет познакомиться с очень интересными людьми, которые потом становятся твоими друзьями и фанатами твоей страны – что может быть лучше?!

Есть ли запланированные на следующий год мероприятия, о которых уже можно сказать?

Планов очень много. Впереди год председательства Эстонии в Европейском союзе, грядет и столетие Эстонской Республики в 2018 году. К обоим событиям готовится обширная культурная программа. Не хочется пока раскрывать всех секретов, скажу лишь, что мероприятия традиционно охватывают все области культуры.

Дни эстонского кино пройдут в нескольких новых регионах. Наши художники примут участие в солидных выставочных проектах. Эстонские издательства KPD и Aleksandra, выпускающие литературу на русском языке, примут участие в книжных ярмарках и проведут презентации новых изданий.

Мы снова ждем в гости эстонских джазовых музыкантов, столь популярных в России, что даже посольство проводит в конце каждого года большой концерт-прием под названием "Рождественский джаз".

Планируется продолжить сотрудничество и с московским музыкальным фестивалем "Зеркало в зеркале", в фокусе которого находится эстонская музыка. Перечисление можно продолжать, но я на этом остановлюсь и пожелаю всем нам: эстоноземельцам, россиянам, деятелям культуры, чиновникам, дипломатам, читателям портала rus.err.ee – чтобы в следующем году осуществился максимум из задуманного под Новый год.


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