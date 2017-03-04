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Еврокомиссия не считает тоннель между Таллинном и Хельсинки приоритетным проектом

Проект туннеля между Хельсинки и Таллинном. Фото: HMV
Cегодня 15:32
Рубрика: Экономика

По мнению главы директората Еврокомиссии по мобильности и транспорту Хенрика Хололея, железнодорожный тоннель между Таллинном и Хельсинки, на предварительное исследование которого Эстония и Финляндия потратят более миллиона евро из европейских фондов, вряд ли можно считать разумным проектом.

"Считаю, что сейчас разумнее применять ограниченные ресурсы для разработки и реализации реалистичных проектов. С точки зрения Европейской комиссии, такой проект точно не входит в число приоритетных", - сказал Хололей в субботу изданию Postimees.

"Опыт Евротоннеля [проложенного под Ла-Маншем между Францией и Великобританией - прим. ред.] показывает, что такие проекты невероятно сложные и обходятся в значительно большие суммы, чем планировалось [первоначально]", - пояснил еврочиновник.

По его оценке, достаточно хорошее морское сообщение между столицами Эстонии и Финляндии в настоящее время покрывает транспортные потребности на этом маршруте.

В августе прошлого года ЕС выделил 1,3 млн евро на исследование проекта по строительству тоннеля между Таллинном и Хельсинки, когда правление финской губернии Уусимаа утвердило создание программы FinEst Link (Finnish Estonian Transport Link).

Тоннель планируют начать строить сразу после завершения строительства трассы Rail Baltica, то есть не ранее 2025 года. Эксперты считают, что по самым оптимистичным прогнозам строительство этого тоннеля займет минимум 5 лет. Стоимость проекта предварительно оценивается в 13 млрд евро.

На этой неделе 28 депутатов Рийгикогу создали депутатскую группу в поддержку постоянного сообщения между Таллинном и Хельсинки под председательством члена Партии реформ Кристена Михала.

Андрей Крашевский
Редактор

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