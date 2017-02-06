Яна Тоом: не надо переводить Трампа с дипломатического языка, он на нем не изъясняется

Яна Тоом. Фото: Юло Йозинг/ERR

Депутат Европарламента Яна Тоом считает, что к перспективам налаживания отношений между Россией и США при новом американском президенте следует относиться осторожно, а находящаяся в замешательстве Европа учится "переобуваться на ходу".

К безоглядному оптимизму россиян после вчерашнего телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа следует относиться с некоторой осторожностью. Об этом Тоом сказала в воскресенье, 29 января, в телешоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

По ее словам, Трамп действительно дает понять, что готов к выстраиванию новых отношений с Россией, однако он не столько политик, сколько бизнесмен, и очень успешный, что, помимо прочего, предполагает умение отказываться от проектов, "рентабельность" которых оказывается под вопросом. "А тем, кто пытается переводить Трампа с дипломатического языка, не стоит тратить время — Трамп на нем не изъясняется", - сказала Тоом.

Европа в замешательстве

Евродепутат признала, что первые шаги нового президента в Белом доме вызывают в Европе замешательство. Так, обсуждается порядок телефонных звонков: Меркель, Путин и лишь после него Олланд. "Вообще в Европе нынче в цене то, что получило название "remarkable political flexibility" (недюжинная политическая гибкость).

Истинный мастер-класс политической гибкости демонстрирует премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, посетившая с визитом США, сказала Тоом. Она, в частности, напомнила, что Мэй была убежденной противницей выхода Британии из ЕС (т. н. брексита), однако теперь совершенно изменила свою риторику. "В русском языке это обозначается жаргонизмом "переобуваться на лету", и сегодня многие в Европе озираются в поисках шкафчиков с обувью", - сказала Тоом.

"К сожалению, это факт — Европа многое проспала. И сирийский кризис, последствия которого разгребаем мы, решается без участия ЕС. Политическая риторика Трампа также стала сюрпризом — мы, в частности, можем углядеть и признаки того, что ни в единой Европе, ни в существовании еврозоны он не очень-то заинтересован. Идут разговоры о том, что с Великобританией будет в течение девяноста дней заключено двустороннее торговое соглашение, между тем Великобритания все еще член ЕС", - сказала Тоом.

Курс Трамп еще может быть скорректирован

Однако она призвала участников дискуссии не сбрасывать со счетов еще один немаловажный фактор: то, что общество и в США, и в Соединенном королевстве совершенно расколото. "В этих государствах не та форма правления, чтобы можно было принимать решения, стукнув кулаком по столу. Так что, делая прогнозы, следует иметь в виду возможные корректировки под давлением общественного мнения", - считает Тоом. Недаром программную речь о планах по брекситу та же Тереза Мэй произнесла перед журналистами, а не в Палате общин.

В ходе обсуждения российские эксперты в студии пришли к выводу, что фактор Европейского союза в решении ближневосточного кризиса и в политике санкций в ближайшее время еще более ослабнет, да и сам проект объединенной Европы дышит на ладан. Прозвучали даже реплики типа "запасаемся попкорном", на что Тоом напомнила россиянам афоризм Леннарта Мери: ситуация дерьмовая, но это удобрение для нашего будущего.