Пуллеритс: контент-маркетинг убивает способность людей адекватно воспринимать информацию

Журналист и преподаватель журналистики Прийт Пуллеритс. Фото: Postimees/Scanpix

Журналист и преподаватель журналистики Прийт Пуллеритс считает, что все больше появление контент-маркетинга в СМИ вводит потребителей в заблуждение, поскольку они не могут понять, какая новость является объективной, а какая заказной и кем-то проплаченной. В итоге, такая пестрота не обогащает, а наоборот, обедняет общую картину, считает преподаватель.

Прийт Пуллеритс считает, что в ситуациях, когда контент-маркетинг не обозначен корректно, это вводит людей в заблуждение, потому что они физически не в состоянии понять, что является новостью, а что проплаченной статьей, хотя и считают различие важным.

"Говоря о журналистском содержании, мы предполагаем, что оно объективно и отражает мнение обеих сторон. Но если это купленный текст, то он, очевидно, отражает мнение одной стороны, потому что я не купил бы текст, если бы он не отражал только мою, или главным образом, мою точку зрения", - объяснил Пуллеритс в интервью "Актуальной камере" на эстонском языке. "В обществе происходят изменения — у кого деньги, тот и платит. Скоро богатые будут покупать новости про то, какие они хорошие", пишет новостной портал ERR.

Пуллеритс напомнил ряд случаев коррупции среди предпринимателей и пояснил, что если подозреваемый в коррупции бизнесмен станет покупать для себя новости, которые показывают какой он хороший и честный человек, то это - социальная промывка мозгов, и это в конечном итоге начнет оказывать влияние на общественность.

Журналист пояснил, что в случае журналистской новости потребитель рассчитывает, что автор выслушал все стороны и опубликовал сбалансированную информацию. В случае же контент-маркетинга не стоит ожидать взвешенного подхода, но при этом люди не всегда могут различить между собой эти материалы.

Картину делает пестрым и все растущее число фейковых новостей, что еще больше подрывает способность общества к анализу. Такая пестрота приводит к тому, что различить объективную информацию от других новостей становится все труднее.

"Эта пестрота не обогащает, напротив, она убивает демократию и способность людей адекватно воспринимать информацию", - сказал Пуллеритс. "Новость – это хорошая, классическая журналистская база. Все отходы от этой базы крайне прискорбны, крайне опасны и разрушительны для демократического общества".

Вчера ERR.ee сообщил, что TV3 предлагает предпринимателям возможность покупать у них новостные разделы в передаче новостей, при этом упоминания о том, что это проплаченные сюжеты, не будет.