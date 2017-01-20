logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

Пуллеритс: контент-маркетинг убивает способность людей адекватно воспринимать информацию

Журналист и преподаватель журналистики Прийт Пуллеритс. Фото: Postimees/Scanpix
Cегодня 16:28
Рубрика: Мнение

Журналист и преподаватель журналистики Прийт Пуллеритс считает, что все больше появление контент-маркетинга в СМИ вводит потребителей в заблуждение, поскольку они не могут понять, какая новость является объективной, а какая заказной и кем-то проплаченной. В итоге, такая пестрота не обогащает, а наоборот, обедняет общую картину, считает преподаватель.

Прийт Пуллеритс считает, что в ситуациях, когда контент-маркетинг не обозначен корректно, это вводит людей в заблуждение, потому что они физически не в состоянии понять, что является новостью, а что проплаченной статьей, хотя и считают различие важным.

"Говоря о журналистском содержании, мы предполагаем, что оно объективно и отражает мнение обеих сторон. Но если это купленный текст, то он, очевидно, отражает мнение одной стороны, потому что я не купил бы текст, если бы он не отражал только мою, или главным образом, мою точку зрения", - объяснил Пуллеритс в интервью "Актуальной камере" на эстонском языке. "В обществе происходят изменения — у кого деньги, тот и платит. Скоро богатые будут покупать новости про то, какие они хорошие", пишет новостной портал ERR.

Пуллеритс напомнил ряд случаев коррупции среди предпринимателей и пояснил, что если подозреваемый в коррупции бизнесмен станет покупать для себя новости, которые показывают какой он хороший и честный человек, то это - социальная промывка мозгов, и это в конечном итоге начнет оказывать влияние на общественность.

Журналист пояснил, что в случае журналистской новости потребитель рассчитывает, что автор выслушал все стороны и опубликовал сбалансированную информацию. В случае же контент-маркетинга не стоит ожидать взвешенного подхода, но при этом люди не всегда могут различить между собой эти материалы.

Картину делает пестрым и все растущее число фейковых новостей, что еще больше подрывает способность общества к анализу. Такая пестрота приводит к тому, что различить объективную информацию от других новостей становится все труднее.

"Эта пестрота не обогащает, напротив, она убивает демократию и способность людей адекватно воспринимать информацию", - сказал Пуллеритс. "Новость – это хорошая, классическая журналистская база. Все отходы от этой базы крайне прискорбны, крайне опасны и разрушительны для демократического общества".

Вчера ERR.ee сообщил, что TV3 предлагает предпринимателям возможность покупать у них новостные разделы в передаче новостей, при этом упоминания о том, что это проплаченные сюжеты, не будет.

Надежда Берсенёва
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ
На ту же тему

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Актуальная камера

foto
Актуальная камера 13.01.2017 (18:00)

Новости Эстонии

foto
Эксперт: Жители Эстонии покупают дорогие машины, потому что хотят красиво жить
 foto
"Инсайт": приют на Пальясcааре вернул больного кота - ошибка ветеринара или халатность хозяйки?
 foto
"Инсайт": спасатели-добровольцы чинят машины за свой счет — у государства нет денег

Зарубежные новости

foto
ERR в Москве: зимний велопарад прошел при температуре минус 28
 foto
Жертвами теракта в Сирии стали десятки мирных жителей