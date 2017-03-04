Посол РФ Петров: желаю Эстонии иметь дружеские отношения с Россией

Посол РФ в Эстонии Александр Петров. Фото: ERR

Российский посол в Таллинне Александр Петров пожелал в годовщину Эстонской Республики, чтобы у Эстонии были хорошие и добрососедские отношения с Россией.

"Я хотел бы, чтобы у Эстонии были дружеские отношения с соседней страной — Россией, которую я представляю. В поздравлении, которое наш президент направил Керсти Кальюлайд, прямо об этом говорится — что поддержание дружеских отношений в духе взаимоуважения отвечает коренным интересам народов наших стран. Хотелось бы, чтобы это воплощалось на практике", - сказал Петров в пятницу, 24 февраля, журналисту портала Delfi на приеме по случаю Дня независимости Эстонии.

Он также позитивно оценил речь президента Эстонии Керсти Кальюлайд. "Хорошая речь, на мой взгляд. Я думаю, сейчас не тот момент, когда нужно тщательно анализировать сказанное, но я употребил бы слово достойная. Вполне достойная речь", - сказал Петров.

Посол добавил, что главное отличие президентского приема в этом году — сокращение протокольной части. "Главное отличие от приема [президента Тоомаса Хендрика] Ильвеса в прошлом году в том, что протокольная часть была более затянутая, сейчас все гораздо динамичнее, что идет только на пользу такого рода приемам. Сужу об этом по разговорам своих коллег — всем это нравится", - сказал Петров.