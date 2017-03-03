Керсти Кальюлайд: эстонцем может быть любой, кто признает наш язык, обычаи и ценности

Выступая в концертном зале "Эстония" с традиционной речью по случаю годовщины ЭР, президент Керсти Кальюлайд заявила, что язык, искусство, привычки и обычаи создают свойственное эстонцам традиционное пространство, признания которого они могут требовать от всех, кто приезжает в Эстонию жить. Не все то, чего эстонцы не хотели бы видеть в своем традиционном пространстве, можно запретить. Не всех, кто хочет жить в стране, можно сделать эстонцами.

Продолжая тему взаимодействия разных культур в эстонском обществе Керсти Кальюлайд подчеркнула, что в Эстонии - один государственный язык. Его использование дома или в разговорах с друзьями не является обязанностью. Но готовность общаться на других языках, включая готовность государства уважать права здешних жителей, не владеющих эстонским языком, никогда не будет сигналом готовности принизить роль эстонского языка как государственного.

Президент также затронула и тему обучения эстонскому языку - по ее мнению, вовлечение в языковую среду осуществляется через детский сад и начальную школу, через естественное общение, а не через языковое обучение.

Немаловажное место в ее речи заняла и тема безопасности, а также внешней политики маленькой страны: для маленького государства его международная позиция и внешнеполитические интересы должны превосходить внутриполитические вопросы.

Поистине искреннее беспокойство вызывает у президента и тема насилия, в том числе семейного, которое необходимо искоренить.

Приводим текст речи президента в полном объеме:

Дорогие жители Эстонии!

Уважаемые гости!

"… земля просыпается, появляется трава, на деревьях набухают почки, из которых появляются листья, и в тени этих листьев птица вновь заводит свои вечные весенние песни. Сентиментальный ли это соловей или романтическая синяя птица – не все ли равно? Главное, что она провозглашает новую жизнь новых почек, цветков и плодов".

Романтик, который писал так, – Фридеберт Туглас. 100 лет назад. Вскоре после этого Эстония обрела государственность и появилась надежда, что с каждым годом, постепенно, новые поколения будут жить все лучше.

Так и случилось. У нас есть свое государство, которое больше никогда не останется в одиночестве. Наши партнеры и союзники, безусловно, с нами. Они уважают наш язык и культуру, обычаи и устремления, как мы уважаем их.

Именно в сегодняшнем мире такие союзники чрезвычайно важны. Мир, конечно, не совсем развалился на части, но мы видим, что вещи, которые казались естественными на протяжении десятилетий, больше не являются абсолютными.

Этот мир требует от подобных Эстонии стран особой внимательности. Требует строгого сохранения ценностей, лежащих в основе нашего общества, в особенности же – соблюдения норм международного права. Требует от нас ответственных действий на международной арене и за кулисами. Подчеркиваю это особенно сегодня, когда до начала председательства Эстонии в Совете Европы осталось 127 дней и немногим менее 7 часов.

Отто фон Бисмарк сказал: "В сфере внутренней политики ни одна потеря не является вечной. Но во внешней политике бывают времена и возможности, которые больше никогда не повторятся". Для малого государства лучшего рецепта выживания и не существует. Что бы мы ни делали, мы всегда должны учитывать, более того, ставить во главу угла свои внешнеполитические интересы, нашу международную позицию.

Наша внешняя политика и политика в сфере безопасности за последние 25 лет были успешны. Эстонские политики взяли на себя обязательства международного масштаба и выполняют их, иногда даже ценой потери внутриполитической популярности. Сегодня мы видим, насколько это важно. Нас заверяют, что не оставят нас в трудную минуту.

Я благодарю все составы правительства Эстонии за их правильные решения в условиях сложного выбора.

За 25 лет мы создали Эстонию своей мечты. Но для завтра этого недостаточно. Теперь нам надо строить Эстонию, о которой мечтают наши дети и внуки. Наше государство значительно отличается от других, являясь более творческим и гибким. Я вижу много возможностей развиваться, опираясь на уже достигнутое.

Самостоятельное Эстонское государство способно устойчиво существовать только в пространстве демократических ценностей. Одно малое государство не смогло бы жить в таком напряженном геополитическом месте, если бы по сути своей было недемократичным.

Важную часть демократических ценностей составляют права человека, которыми должны обладать все люди уже просто потому, что родились людьми. К этому добавляются все закрепленные нашей Конституцией ценности, которые призваны сохранять эстонский язык и культуру, поскольку иначе независимая Эстонская Республика не будет иметь смысла.

Язык и искусство создают культурное пространство. Если к этому прибавить привычки и обычаи, то получится свойственное нам традиционное пространство. Так мы создаем целостную среду, признания наличия которой имеем право требовать от всех, кто приезжает к нам надолго или навсегда. Эстонцем может быть любой, кто признает наш язык, обычаи и ценности. Так он сам может считать себя эстонцем, и мы можем делать то же самое.

В законе можно прописать, как стать гражданином Эстонии, но не то, каким образом можно стать частью эстонского народа. Если бы мы попробовали это сделать, то в итоге оказались бы в тоталитарном обществе, уничтожившем ради сохранения наших обычаев наши свободы.

Не все то, чего мы не хотели бы видеть в нашем традиционном пространстве, мы можем запретить. И этим мы, в конце концов, уничтожили бы собственную свободу. Не всех, кто хочет жить здесь, мы можем сделать эстонцами. Это и не должно быть нашей целью. Так мы уничтожим эстонскую сущность.

В то же время, мы стоим на эстонской платформе. У нас один государственный язык. Использование государственного языка дома или в разговорах с друзьями не является обязанностью. Но готовность общаться на других языках, включая готовность государства уважать права здешних жителей, не владеющих эстонским языком, никогда не будет сигналом готовности принизить роль эстонского языка как государственного.

Более того, тот факт, что эстонский язык и культура защищены Конституцией, не означает защищенности эстонского языка. Язык не защищают приказами и запретами. Язык защищен лишь тогда, когда ему успешно обучают находящихся здесь и не владеющих им людей. Чем больше, тем лучше.

Я понимаю, что преобладающая часть эстонцев охраняют свое традиционное пространство более ревностно, чем это делается во многих странах Западной Европы. Большая часть нас не готова жить в мультикультурном обществе, где эстонские обычаи не являются явно более важными, чем другие.

Страны, которые, по нашему мнению, теряют свою идентичность из-за мигрантов, были успешнее нас именно в формировании единого языкового пространства, даже если у них было гораздо меньше желания защищать свое традиционное пространство. Вовлечение в языковую среду осуществляется через детский сад и начальную школу, через естественное общение взрослого и ребенка, а не через языковое обучение.

Живущие здесь представители других народов не сильно отличаются от нас своими обычаями. В мире есть народы, понимание которых об обществе отличается от нашего радикально. Это не означает, что прибывшему оттуда нет места в Эстонии, бежит ли он от войны или переезжает в поисках работы. Мы должны быть способны сформулировать, чего мы ждем от них, чтобы вместе функционировать как общество Эстонии.

Сохранение традиционного пространства не может быть отдельным курсом, который учит помимо языка уважать свободы здешнего общества, не ущемляя их по собственной инициативе. Это просто предпосылка, минимум. Традиционное пространство обеспечивается постоянной готовностью напоминать нам о важных ценностях. Частью действий по защите традиционного пространства должно быть и уважение к другим обычаям, но только до той грани, где они начинают угрожать нашим обычаям.

Описать традиционное пространство сложно, в конце концов, мы же не гомогенные роботы, сохраняющие эстонскую суть вещей. У нас и самих много разных обычаев, ожиданий от жизни и разное мировоззрение. Но поскольку мы, вероятно, не готовы к мультикультурному обществу, то должны сформулировать характеристику своего, эстонского. Мы должны суметь описать его и учить этому последовательно и деликатно.

Дамы и господа!

Консервативные в обычаях, мы как общество являемся одними из самых инновационных в мире. Лидеры развития Эстонии хорошо понимают будущее.

Сейчас мы видим, что ожидания нашей молодежи кардинально отличаются даже от ожиданий нынешних людей среднего возраста. Молодежь не знает, что такое структурная безработица и переобучение. Они сменяют работодателей, собственные роли на рынке труда и сферы деятельности естественным образом, без проблем. При росте доходов они, скорее, сократят время работы, чем будут накапливать на будущее. Они живут сегодня, сейчас. Меняется и традиционная работа, все меньше людей должны находиться на рабочем месте от звонка до звонка.

Ситуация кажется странной. Новые поколения не хотят ходить на работу 30 лет, а потом уходить на пенсию. Они учатся, работают, путешествуют и рожают детей в том ритме, который им подходит. Такая жизнь вроде и не осуждается. Но к этому ритму не могут приспособиться государственные системы пенсионного и медицинского страхования ни одной из развитых стран. Молодых это сегодня не волнует, они просто не вкладывают в это, потому что риск потребности в помощи низкий или все это где-то в далеком будущем.

Нам надо сделать предложение социальной поддержки более гибким. Мы должны считаться с другой жизнью молодежи. Хорошая новость состоит в том, что это не требует крупных инвестиций, нужно просто вовремя замечать изменения и иметь волю видеть в них ценность, а не проблему.

Общество подобно реке, скорость течения которой формирует воля его членов, а русло – окружающая среда и исторические возможности. История нашего времени – это движение, уход и приход. По сравнению с другими странами мы намного лучше готовы к такой эпохе, потому что нам через компьютер доступно родное государство, которое служит точкой опоры и для своих граждан, и для э-резидентов.

Каждый человек нуждается в государстве, предлагающем ему возможность являться членом общества. Чем больше в жизни дел в разных странах, тем меньше соглашение между человеком и государством связано с географическим местом проживания.

Мы должны предложить своим мигрирующим гражданам постоянное общение с государством, возможность платить налоги и быть общественно защищенным независимо от местонахождения. Сегодня свободно перемещающиеся по миру люди должны стать признанной частью нашего общества. Если мы сможем предложить свою э-резидентность, то уже через 10 лет мы обязательно будем одним из наиболее успешных государств в мире.

Общим качеством трудовых мигрантов является то, что они трудоспособны, сообразительны и должны вносить свой вклад в жизнь общества. Пусть они вносят вклад в развитие нашего общества!

Если мы, признавая страсть нашей молодежи к перемещениям по всему миру, все же создадим для них всегда готовую их принять посадочную площадку, где можно быть полноправной частью нашего общества, это привлечет и других предприимчивых и образованных людей. Эстония может предложить малобюрократизированную среду, которая умещается в кармане.

Такое портативное государство будет в помощь и работающим в традиционных сферах, а не только в ИТ или стартапах. Английский предприниматель, опасающийся брексита, может укрыться здесь от шторма. Если мы сможем убедить, например, судовладельцев пользоваться электронным делопроизводством при общении с государством приписки, наше судно не будет пустовать. Эстонии не трудно предложить это на базе того, что уже имеется.

Государство уже создало базис. Если предприниматели создадут для э-резидентов такую же замечательную надстройку, как это было сделано для самих э-эстонцев, то Эстония обязательно окажется в числе победителей в этом веке.

Времени, наверное, лет пять, в течение этого срока наши собственные ИТ-предприятия-экспортеры обязательно подтянут за собой некоторые другие страны. Мы не можем опаздывать. 1% наших предприятий – это уже предприятия э-резидентов. Мы можем предложить им в данный момент мало бюрократии, но и очень мало дополнительных услуг. Количество дополнительных услуг должно очень быстро стать неограниченным. Ключ уже в руках предпринимателей, которые должны понять ожидания э-резидентов и соответствовать им. Роль государства, как и всегда, будет заключаться в этом процессе в том, чтобы быстро ликвидировать вновь возникающие бюрократические препоны, не ставя при этом под сомнение доверие к системе.

Дорогие друзья!

Мы должны сказать и о душевном состоянии Эстонии. Нам следует всем вместе приложить усилия к тому, чтобы в Эстонии было меньше зла.

Сегодня государственный праздник. Полиция знает – во время праздников людей чаще всего избивают. Избивают там, где должно быть безопаснее всего: дома. Так это бывает в Рождество, в Яанов день. Так это и сегодня, в День годовщины образования республики.

Насилие переходит из поколения в поколение, с ним не справиться иначе, как при помощи общественного внимания, которое влечет за собой сдвиг во взглядах. Недостаточно делегировать эту проблему полиции или социальным работникам.

Когда вы в последний раз слышали дискуссию, например, перед выборами, о том, как уважаемые кандидаты могли бы помочь искоренить насилие? Требуйте такой дискуссии. Не избирайте людей, которые по поводу домашнего насилия способны выдать лишь несколько пошлых шуток. Не смейтесь и не избирайте.

Со своей стороны обещаю, что не перестану говорить об этом в речах по случаю торжеств, пока не почувствую, что положение дел меняется. Когда в домах люди защищены, то и в общественном пространстве мы лучше защищены от гнева в дорожном движении, случайного избиения и необоснованного пренебрежения.

Надеюсь, что через пять лет безразличие будет уже неприемлемо. Без сомнения, для борьбы с насилием нам требуются и инвестиции – прежде всего, возможность обеспечить пострадавшим новую жизнь, независимо от характера насилия и возраста пострадавшего. Но инвестиции являются результатом общественного запроса.

Культура безразличия такого запроса не дает. Продвижение культуры внимания – наше общее дело. Для начала посмотрим внутрь себя. В интернете можно найти Теометр, где начиная с сегодняшнего дня аккумулируются идеи и мысли, касающиеся Эстонии без насилия.

Дорогие друзья!

Всего, о чем мы мечтали, мы не достигли. У нас нет классического заботящегося обо всех государства, какое мы видели 25 лет назад в зажиточных демократических странах и которые ставили себе целью.

Такого государства на самом деле не смогла позволить себе ни одна из тех стран. Не смогла по экономическим соображениям, а не из-за состояния здоровья общества. Заботливое государство освободило членов общества от необходимости постоянно беспокоиться о своем будущем и о будущем своей общины. Такое общество теряет способность противостоять изменениям вокруг себя, потому что обсуждения этих изменений не ведутся на уровне инициативы снизу.

Сегодняшнее международное положение вызывает тревогу. Мировой порядок и структура общества, к которому мы присоединились в качестве независимого государства 25 лет назад, не успело стать глобальным благом, когда в нем уже начали сомневаться.

Демократический мировой порядок слишком мало изображался через права и свободы человека, равные возможности и низкий уровень коррупции. Сформулированный таким образом глобальный демократический мировой порядок человечеству по силам.

Демократический мировой порядок слишком часто рисовался через удобную культуру потребления. Он и не мог стать глобальным благом, потому что для этого при доступном нам сейчас уровне технологии на планете просто не хватило бы ресурсов. Общая ошибка и ее обнаружение – это как раз то, что делает сегодня развитый мир нестабильным.

Что мы можем сделать иначе, чтобы все-таки добиться того благополучия, о котором мечтаем? Мы достойны благополучия, но хотим обеспечить то же самое своим детям и внукам.

Эстония никогда не могла позволить себе общества, в котором не надо думать о будущем. Теперь эта привычка является нашим преимуществом. Мы привыкли беспокоиться на уровне своей семьи, села, государства и континента.

Каждый из нас принадлежит к нескольким общинам: есть семья, работа, хобби или местный интерес. "Я" каждого из нас разделяется на частицы, чтобы с частицами другого "я" создать новое целое. В нашем обществе все переплетено. Наша гибкость помогает нам быть лучше готовыми к разумной организации общественной жизни 21-го века.



Дорогие друзья!

Теперь, когда границы волости отдалились и волостных зданий стало меньше, система внимания к общим потребностям и ответа на них должна принципиально измениться. Содержание государства, несомненно, следует модернизировать и на уровне институций. Оптимизируя, а не пристраивая. Мы знаем это как государственную реформу.

Но серьезное изменение, которое поможет нам создать целостное и заботливое общество, произойдет при участии всех нас. Хорошо, что сегодня я не должна призывать к инициативе обновления местных услуг. Работа уже идет.

Все лучше сочетаются между собой непосредственное внимание, желание помочь и способность государства и самоуправления оказывать поддержку. Деятельность общины реализуется у нас в виде распространенных в традиционной модели благополучного государства монопольных общественных или альтернативных и дорогих частных услуг в доступных секторах, например, в социальной сфере. Они стали услугами общины. Мы нашли свои корни, потому что совместная деятельность занимала важное место и в Эстонской Республике до II мировой войны.

Вас, строивших в Эстонии общинные услуги, очень много. Мы встречались с вами. Как и с теми, кто в ходе руководства своим городом или волостью финансирует общинные услуги. Встречались и обсуждали, как двигаться дальше таким образом, чтобы общинная услуга строила общество, а не становилась обузой для лидеров местной жизни.

Именно здесь предстоит еще многое сделать, чтобы то, что мы видим сейчас, не затихло из-за усталости. Важно описать и модель финансирования, которая была бы простой, но прозрачной. Чтобы общинные услуги не утонули в бюрократии, но и не вызывали сомнений в целесообразности использования налоговых средств или обвинений в коррупции.

В поддерживаемой государством деятельности как раз и следует видеть современную и реальную модель местного управления. Из многих примеров приведу пример о том, как женщины из Вильянди решили помогать пожилым людям, которым не хватает сил справляться с жизнью. Многие самоуправления поддерживают эту услугу, родившуюся из добровольной инициативы. Эта инициатива распространяется из волости в волость. Так возникает бесшовное общество, в котором поддержкой и помощью занимается община, а расходы помогает покрывать волость.

Впереди выборы в местные самоуправления. Спросите кандидатов, в чем они готовы поддержать вас, есть ли у них воля действовать? Или они держатся за устаревшую модель управления, при которой руководители, уже однажды избранные, сами решают, что для их народа хорошо, и одобряют свои решения посредством медиаканалов за ваши деньги?

Готовы ли они к постоянному обсуждению того, что делать в своем муниципалитете? Позволили бы они вам сделать такую деревню или город, как вы считаете нужным? Если да, то покажите, что вам это нравится. Выберите их!

И еще – если государство хочет, чтобы местное самоуправление по-настоящему заботилось об общине и вело ее вперед, нельзя обременять самоуправления теми задачами, которые может эффективно выполнять небольшое государство. Теперь, когда самоуправления стали больше, заманчиво свалить на них ответственность, например, за гимназическое образование или организацию медицинской помощи на первичном уровне.

Этого делать нельзя. Доступность равномерно хорошего образования и медицинской помощи в каждом уголке Эстонии – одна из основных задач Эстонского государства. Роль местного управления – поддержка, но не ответственность. Скорее, можно было бы подумать о том, не должна ли быть более ясной ответственность государства также в начальном и основном образовании, чтобы сохранить одну из наших самых больших ценностей – единую школу.

Если что-то должно быть одинаковым во всем государстве, это ответственность государства. В сфере ответственности местного самоуправления все то, что исходит из особенностей местной жизни и требует решения именно здесь, сейчас и эффективно, даже если это касается одного человека.

Во имя благосостояния общины и всех нас каждый может внести свой вклад в виде имеющихся у него ресурсов – времени, умений, денег или внимания. Благодарю всех, кто ежедневно помогает в меру своих сил строить новое бесшовное общество Эстонии!



Дорогие друзья!

В опирающемся на общины обществе просто искать общее, а не противопоставления. Баланс между жизнью и работой, совместное функционирование общины и государства, вклад в общество Эстонии параллельно с завоеванием мира возможны. Для этого мы не должны заниматься прорывами в технологии, которые давно бы уже обеспечили светлые умы мира сего. Просто, чем скорее изменится мир, тем больше преимуществ получат маленькие и гибкие.

Поэт Эрнст Энно написал 27 июня 1918 года о том,

что то что было – прошло,

а что будет – это еще впереди".

Свое государство появилось, вместе с ним пришла ответственность за его сохранение.

Чужая власть и фронт проходили через Эстонию не раз. И все же собственная государственность укоренилась и смогла противостоять всем испытаниям 20-го века даже тогда, когда дерево не смогло распустить те почки и соловей не мог петь те песни, которые хотелось.



Насколько больше дано нашей эпохе!

Будем благодарны.

Давайте беречь друг друга.

И будем хранить Эстонию!

Поздравляю вас с годовщиной образования Республики!