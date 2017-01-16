Дарья Саар: чтобы догнать ПБК, мне нужен бюджет в два раза больше нынешнего

Главный редактор ETV+ Дарья Саар. Фото: Кристина Эапост

Главный редактор ETV+ Дарья Саар в интервью rus.err.ee рассказала о предстоящих изменениях в программе и основных проблемах телеканала. В их числе - ограниченный бюджет, отсутствие масштабных рекламных кампаний, синхронный перевод, отсутствие канала в пакетах Viasat, недостаточная мобильность информационной службы, определенные проблемы с синергией и пониманием телевизионного производства в ERR.

Канал ETV+ был запущен 28 сентября 2015 года, и уже все ближе то время, когда встанет вопрос, а где же результат. Какие цели стоят перед каналом и когда их нужно достичь?



Д.С. Мы вышли на рынок в тот момент, когда стали меняться привычки телезрителей. Они уходят в интернет. А там мы растем очень-очень быстро - быстрее всех других каналов Эстонского национального телерадиовещания (ERR). В эфире наращивать аудиторию нам сложнее.

Ставим ли мы цели, выраженные в конкретных цифрах? При запуске телеканала была поставлена цель добиться охвата аудитории не менее 100 000 человек в неделю (просмотр не менее 15 минут). Эта задача успешно выполнена, но при постановке задачи учитывались только просмотры телеканала в эфире. С учетом интернет-аудитории наш рейтинг еще выше.

Удастся ли к 2018 году догнать, например, Первый Балтийский канал (ПБК), у которого рейтинг составляет 5%? Вряд ли. Потому что я точно знаю, какой у меня бюджет и возможности для построения сетки передач. Чтобы догнать ПБК, который по сути является "репликой" российского Первого канала с местными окнами, и аудитория которого начала формироваться в 60-е годы прошлого века, мне нужно полностью перестроить сетку, усилить ее за счет мобильности, скорости реакции новостных программ, расширения корреспондентской сети и многообразия жанров. Но для этого мне нужен бюджет в два раза больше нынешнего. А годовой бюджет у ETV+ такой: официально 4,5 миллиона евро, но реально на производство программ идет только 1,8 миллиона. А еще нужна зрительская привычка, которая не формируется за один-два года.

То есть пока жестких рамок нет, и возможность закрытия телеканала не рассматривается?



Нет. Об этом разговоров с советом директоров ERR не было.

Каков портрет среднестатистического зрителя ETV+?



Ядро аудитории телеканала в эфире составляют мужчины средних лет, живущие в Таллинне, Нарве. А зритель в интернете - это женщина в возрасте от 25 до 34 лет.

Как привлечь людей постарше?

Как ни странно, их надо привлекать через молодое поколение. Бабушки и дедушки видят, что их внуки или внучки участвуют в передачах, и начинают смотреть канал. Я знаю конкретные примеры, когда люди меняли свои зрительские привычки благодаря внукам. А вообще надо проводить агрессивную рекламную кампанию. Но у нас на это денег нет. Поэтому в новом сезоне плакатов на улицах и платной рекламы в интернете не будет.

Какие изменения произошли в сетке канала с нового года?

С нового года поменялось время выхода новостей в утренней программе "Кофе+". Теперь два выпуска новостей вместо трех - в 7:15 и в 7:45. Это связано с переездом новостной службы в новую студию. Новости не могут одновременно выходить на ETV и ETV+. Мы работаем по остаточному принципу. Канал на эстонском языке в приоритете.

С января в "Кофе+" начинается переходный период, к осени программа превратится в полностью информационную. Развлекательная составляющая уйдет. Уже весной прямого эфира и острых репортажей станет больше. В этом полугодии останутся только рубрики Максима Галанина ("Зеленая среда") и Виталия Вестеринена (потребительские вопросы и прямые включения с мест). Сохранятся прямые включения из Нарвской студии. А к осени исчезнут такие развлекательные блоки, как кулинария и зарядка. Хронометраж передачи "Кофе+" не меняется - час и десять минут. Нет изменений по хронометражу и времени выхода в эфир и у вечерней программы "ТВой вечер".

В ближайшее полугодие на своих местах останутся программы "Народу важно", "На острие", "Время решать" и молодежные новости "Мы!". "Рабарбар" переедет с четверга на пятницу, а программа Артемия Троицкого "Незнайка на Луне" в пятницу будет выходить чуть позже - в 22:30. После "Рабарбара" по уже сложившейся традиции будет показываться современное российское кино. Но есть печальная новость для любителей культуры. В осеннем сезоне ввиду изменения сетки и введения новых программ "Рабарбара" в эфире уже не будет.

Из новых программ появится 23-минутная передача журналистских расследований "Инсайт", которая будет выходить в эфир по четвергам в 20:30. Автор идеи программы - журналист Дмитрий Пастухов, который и будет ее ведущим. В команду также вошли журналисты Артур Захаров и Илья Дочар, режиссер Екатерина Минькова и продюсер Ольга Кяо. Первый выпуск запланирован на 12 января.

С февраля по субботам в 20:30 можно будет смотреть мультимедийное реалити-шоу "LIVEstonia" (28 минут). Репортеры разных национальностей будут исследовать, насколько толерантны жители нашей страны. Это большой проект совместно с телеканалом ETV и Vikerraadio.

Также с февраля по воскресеньям в 9:30 будет выходить детская программа "Полчаса без родителей". Ее будут делать и вести нарвские подростки в возрасте от 11 до 13 лет.

Мы продолжим серию эксклюзивных интервью. В марте в эфир выйдут интервью с Сергеем Шнуровым, Александром Сокуровым и Виктором Шендеровичем.

28 января в Первой телестудии ERR пройдут съемки телевизионной версии концерта "Песни Высоцкого", премьера которого пройдет на канале уже в апреле 2017.

"Инсайт" должен выстрелить уже весной?

Весна - это время разгона. Раньше подобных передач на русском языке в Эстонии не было. Поэтому сейчас Дмитрий Пастухов создает программу с нуля. Не стоит ждать, что, например, сразу после выхода первой передачи сменится правительство. Весной "Инсайт" будет пробовать разные стили, искать своего зрителя, а цыплят будем считать уже по осени.

Что еще нового нас ждет?



24 февраля зрители увидят специальную программу с включениями с военного парада и приема президента. Немножко поменяется сетка закупочных программ.

В четверг, 5 января, началась ретроспектива фильмов Андрея Тарковского - каждую неделю по одной картине. Зрители ETV+ увидят киноленты "Андрей Рублев", "Иваново детство", "Зеркало", "Сталкер", "Солярис" и "Жертвоприношение". И в дальнейшем вечер четверга будет зарезервирован под классику российского кино.

По субботам будут транслироваться исторические документальные фильмы. Темы - от древнейших цивилизаций до Второй мировой войны. Также по субботам в эфир будет выходить цикл передач Андрея Танцырева "Музеи России".

В мае пройдет ретроспектива фильмов Петра Тодоровского.

Найдется в программе время и для эстонских игровых фильмов. Мы не так часто показываем эстонские фильмы, поскольку не на все картины у ERR имеются права. Например, я очень хотела бы показать фильм "Полярный мальчик" (Polaarpoiss), но права на него принадлежат Kanal 2. По поводу снятого в Ида-Вирумаа эстонско-российского фильма "Рыба-мечта" пока идут переговоры.

В прошлом году мы показали эстонский сериал "Точка отсчета" (Nullpunkt), но он шел с одноголосым переводом на русский язык. И многие зрители, хотя им было очень интересно посмотреть местный сериал, высказали недовольство качеством дубляжа. Потом мы запустили сериал "Черные вдовы" уже с субтитрами. И люди начали нам писать, а как же включить эти субтитры. Я считаю, что нужно делать хороший многоголосый дубляж. Делать это силами ERR, как выяснилось, невозможно. Не хватает мощностей. Отдел переводов работает с большой нагрузкой. Я попросила переозвучить "Точку отсчета" еще в сентябре. Хотела поставить ее в эфир на Рождество, но так и не получилось. И как мне сказали, вряд ли удастся это сделать и в 2017 году. Если бы был сделан многоголосый перевод, то этот сериал вполне можно было продать в Россию или Латвию. А сейчас получается, что ERR не зарабатывает за рубежом на своих продуктах, а делает их только для внутреннего потребления.

Из дневной программы у нас пропал телетекст, в котором показывались новости портала rus.err.ee под звуковую дорожку "Радио 4". Теперь телетекст будет идти только ночью со специальной звуковой дорожкой, которую подготовит Raadio Tallinn. Все это говорит о том, что переходный период, в том числе период формирования сетки, закончился. У нас теперь полная сетка информационно-развлекательного телевидения, пусть и с повторами передач.

То есть теперь "Радио 4" полностью исчезнет с ETV+? Почему вы не сотрудничаете?

Сейчас на ETV+ идет активная информационная поддержка рождественской акции по сбору средств, проводимой "Радио 4". Совместно с "Радио 4" велось освещение Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. У нас безусловно есть желание сотрудничать, но пока эта инициатива исходит только со стороны телеканала. Я рада, что мы все теснее сотрудничаем с порталом rus.err.ee. Я считаю, что все русскоязычные редакции ERR должны работать вместе. Если в какой-то момент нам удастся объединить все усилия, то буду абсолютно счастлива.

В эфире ETV+ практически нет архивных передач, а ведь у ERR богатый архив с передачами на русском языке. Например, была в конце 90-х была программа "Поколение 2000", в которой принимала участие молодежь. Многие из этих людей сейчас на виду, и было бы интересно предаться ностальгическим воспоминаниям.



У меня нет никаких принципиальных возражений к показу архивных передач. Идея хорошая. Подумаем, как ее лучше реализовать. Хочу отметить, что в новом сезоне у нас появятся межпрограммки - короткие клипы минут на пять. Весной упор в них будет сделан на советские рекламы и как раз на архивные кадры из запасников ERR.

Ты возглавила телеканал почти два года назад. Насколько нынешняя сетка телепередач совпадает с твоим видением канала ETV+ двухлетней давности?



Эта сетка оптимальна с учетом того бюджета, который есть. В идеале я бы сделала упор на усиление новостной службы, которая мобильно бы реагировала на события как в Эстонии, так и за рубежом. Необходимо расширение корреспондентской сети. На выходе мы бы имели большее количество выпусков новостей (может быть, даже каждый час), расширенные выпуски новостей в шесть и девять часов вечера (сейчас мы не можем выпускать "Актуальную камеру" на русском языке в девять часов, поскольку в это время она выходит на эстонском) и итоговую аналитическую программу в 23:00 каждый день по будням. Но я не отказываюсь и от развлекательных передач типа музыкального шоу "Голос". Программа передач должна быть в жанровом балансе.

У тебя была еще одна мечта - драматический сериал. Есть ли у нас люди, способные сделать хороший сериал о жизни в Эстонии?

Эта мечта остается. Если будут деньги, я найду людей. Это была бы сборная солянка: местные, россияне из России и россияне, уехавшие из России. Основным критерием отбора был бы профессионализм и опыт в создании подобного телепродукта. Почему тон в этой команде задавали бы россияне? Дело в том, что у нас в Эстонии никогда не было рынка теле- и кинопродукции на русском языке. У нас напрочь отсутствуют продюсеры, которые понимают конечную цель производства продукта. Есть операторы и режиссеры, но с телевизионными продюсерами у нас просто беда. Они не заточены, чтобы продавать продукт.

У нас не продюсеры, а менеджеры по организации производства. Они могут назначить съемку и подобрать операторов, режиссеров и монтажеров. Не более того. Можно ли их в этом обвинять? Нет. Для того, чтобы были специалисты, нужен рынок телепроизводства, полноценный телеканал, определенная история и зрительская привычка.

Российские продюсеры, которые весь этот багаж имеют, уже на стадии производства продукта видят конечную цель. Зачем они делают? Кто будет смотреть? Нашим не хватает видения целостной картины

Например, наше шоу "Бон кураж" могло бы собрать еще больше зрителей, но, к сожалению, эта передача так и осталась хорошим продуктом, который никак не продается.

То, что происходит в Эстонии в плане формирование рынка и зрительской привычки, очень напоминает российский телерынок начала 90-х, когда россияне только учились делать телевидение как бизнес.

А телевизионный сериал о жизни Нарвы, Таллинна или, допустим, Кивиыли очень нужен. Благодаря ему зритель может взглянуть на происходящее с ним и вокруг него через более простой для восприятия формат. Люди любят истории, и телевизионная драма - один из способов эту историю рассказать.

Если не брать в расчет деньги, то какие-то еще проблемы у канала есть?

Конечно, есть. Например, синхронный перевод на эстонский язык передач "Кофе+" и "ТВой вечер", который в принципе никому не нужен. Чтобы его убрать, нужно изменить законодательство. Но все политики, с которыми я общалась, называют это чуть ли не попыткой введения русского как второго государственного языка. И получается, что мы, делая синхронный перевод, выбрасываем деньги на ветер. На эти деньги можно было оставить в эфире "Рабарбар" и сделать еще одну передачу на политическую тему.

Но мы выполняем закон. Надеюсь, все счастливы! Правда, этот перевод слушать невозможно. Хотя канал уже в эфире почти полтора года, люди продолжают биться с техническими проблемами. Многие, включив наш канал с синхронным переводом, тут же его переключают из-за синхронного перевода. Нам постоянно приходят письма с вопросом, как отключить синхронный перевод. И нам приходится объяснять потенциальным зрителям, как изменить настройки телевизора.

Есть еще такая проблема, что в пакетах Viasat телеканал ETV+ не найти.

На мой взгляд, на ETV+ все же мало дискуссионных передач.

Снова все упирается в ограниченный бюджет. Мы пытаемся предложить разные жанры, но проблема в том, что каждый жанр требует средств. Поэтому получается всего понемножку.

Есть еще одна проблема для создания дискуссионной передачи - многие важные для страны спикеры не говорят или очень плохо говорят по-русски. И от этого страдает качество дискуссии. А синхронный перевод - не самое лучшее решение.

И все же хочу отметить передачу "Время решать", в минувшем сезоне в ней было поднято немало резонансных тем. И даже была весьма острая реакция Министерства социальных дел после программы, в которой рассматривался вопрос трудоустройства инвалидов. Нас обвинили в том, что мы слишком предвзято относимся к Эстонскому государству. Однако нам редко удается достучаться до большой эстонской аудитории. В принципе передачи "Народу важно" и "Время решать" нужно делать так, чтобы информация попадала и на эстонские порталы.

Что будет в новом году со спортивными трансляциями?

Трансляций будет меньше по сравнению с прошлым годом. Все это тоже связано с нехваткой средств. И все же в 2017 году мы покажем чемпионат мира по фигурному катанию (март), 16 матчей Кубка Конфедераций по футболу (июнь-июль) и поединки клубного чемпионата мира по футболу (декабрь). Что касается чемпионата Эстонии по футболу, то мы будем транслировать только игру последнего тура в ноябре. А в осеннем сезоне мы хотим запустить отдельный выпуск новостей спорта.

Что будет показываться в летнее межсезонье, помимо футбола?

У нас заканчивается сезон уже в мае, хотя по хорошему его надо завершать в конце июня. Летом у нас ничего нового не будет. Мы будем показывать повторы, а новостные выпуски будут выходить в усеченном виде. С точки зрения раскрутки телеканала, это ненормально. В итоге в сентябре ты снова начинаешь с нуля. И только к ноябрю нагоняешь упущенное. К сожалению, ETV+ не единственный телеканал ERR, который находится в подобной ситуации. ETVи ETV2 также вынуждены уходить в летний "отпуск". Эта общая проблема недофинансирования ERR.

Осенью пройдут муниципальные выборы. Канал к ним уже готовится?



Да, конечно. У нас в эфире будут дебаты, а в ночь выборов в эфир выйдет специальная программа. Подготовкой этого проекта занимается Дмитрий Пастухов.

Журналист Александр Хоботов получил премию года ERR за проект "Владивосток". Заинтересовались ли этим проектом коллеги с канала ETV? Есть ли еще какие-то программы, которые будут идти на других каналах?



C февраля "Владивосток" будет показываться на телеканале ETV2. Также этот канал заинтересован в "Незнайке на Луне". А "Владивосток" еще будет идти и на латвийском LTV7.

Как будет продвигаться сотрудничество с Латвией?

Первого марта планируется провести большой телемост Таллинн-Рига с участием ведущих политиков Эстонии и Латвии. Наши южные соседи всегда с интересом следят за тем, что происходит в Эстонии. Они почему-то свято верят, что надо четко следовать тому, что делают в Эстонии. Они всегда приводят нашу страну в пример. Поэтому мы решили совместно обсудить, действительно ли Эстония - это земля обетованная. Кроме того, мы возьмем для показа у Латвийского телерадиовещания новую серию передач "Без обид" с Вадимом Радионовым.

А нет желания показывать "Без обид" у нас в одно и то же время, что и в Латвии?

Многие передачи сделаны с обсуждением внутрилатвийских тем, но можно в будущем попробовать и такой вариант. Надо интересоваться проблемами соседей. Тогда, может быть, когда-нибудь и родится общебалтийский канал на русском языке.

Какие могли бы быть общие передачи?

Есть, например, идея обзора за неделю. Причем, латвийские журналисты интервьюируют эстонских политиков и наоборот. Такой неожиданный взгляд на вещи со стороны. Порой в разговоре с журналистами из других стран политики позволяют себе быть более открытыми. Например, я смотрела программу LTV7 "Личное дело", посвященную переносу "Бронзового солдата" в Таллинне, и там Яак Аавиксоо (министр обороны Эстонии в 2007 году - прим. rus.err.ee) дал очень откровенное интервью.

Вы сотрудничаете с латвийским радио "Балтком"? Что это дает ETV+?

Это была инициатива радио "Балтком" и Вадима Радионова лично. Есть передачи, которыми они с нами делятся. В каких-то передачах принимают участие представители нашего канала. Если у нас все получится, то в этом году запустим проект экстренных выпусков новостей, который будут делать ETV+, радио "Балтком" и газета "Новая газета - Балтия". Надеюсь, что в Доме новостей ERR, который вот-вот будет готов, появится импровизированная студия для выхода в интернет-эфир. Если происходит какое-то важное событие, то мы в срочном порядке организуем телемост в интернете. В ТВ-сетку пока ставить это не планируем. Должен пройти тестовый период в интернете. Стартовать мы можем уже в феврале. А затем в идеале хотелось бы укрепить сотрудничество между журналистами ETV+, новостной редакции канала и портала ERR. Чтобы даже в пятницу в восемь часов вечера в случае какого-либо важного события находились бы люди, готовые его всесторонне освещать.

Более глобальная цель сотрудничества - создание единого информационного пространства и медийного рынка в Северной Европе. Инициатива идет от самих журналистов и медиа-менеджеров. Мы понимаем, что в каждой стране по отдельности рынок слишком маленький. Объединившись, мы получаем большой региональный рынок СМИ, где есть аудитория, журналисты и медиа-производство. По одиночке получить внимание аудитории в соседних странах нам не удастся. Через совместные проекты радио Baltkom начнут слушать в Эстонии, а ETV+ смотреть в Латвии и Финляндии. Все это в сумме должно дать стимул для формирования медиа-пространства, где люди получают информацию от журналистов живущих и работающих непосредственно в этих странах.

Хотя ETV+ делает амбициозная молодежь, каналу не хватает живости, а порой и некой абсурдной нотки. Экстравагантными выходками запомнился лишь Александр Хоботов.



Хоботову хватает пофигизма послать всех подальше и сделать, например, стенд-ап лежа. Обычно всех остальных эстонские телевизионщики ограничивают фразой: "Так на телевидении не делают". Вначале я к этому прислушивалась, но сейчас начинаю отвечать: "Так не делают на Эстонском телевидении, а в принципе на телевидении делается все". И разговоры по скайпу, и стенд-ап лежа. Главное, чтобы все было актуально.

У вас почти год выходила в эфир кулинарная передача "Фунт liha". Не жалеешь, что отказались от нее, ведь сейчас ПБК выпустил программу "К столу!"?

"Фунт liha" - это универсальная программа. У нас повторы уже по четвертому кругу идут, и их активно смотрят. Эти рецепты не стареют. Формат универсальный, и, естественно, ПБК его подобрал.

Передачу "К столу!" делает та же независимая студия, которая производила программы для нас. Эта фирма просто переименовала передачу и предложила нашим конкурентам. Вообще, надо сказать, что ПБК и ТВ 3+ пристально следят за тем, что делаем мы. И что-то они пробуют делать сами, но бюджеты у них тоже небольшие.

На одной из встреч представитель телеканала 3+ честно признался, что считает контент ETV+ самым сильным на русскоязычном телерынке в Эстонии. Но у них есть плюс, они могут заработать на рекламе, которая запрещена на нашем общественно-правовом канале.

Жалею ли я о потери кулинарной передачи? Видишь ли, нужно выбирать, буду я делать "Фунт liha" или "Инсайт". Мой выбор - однозначно "Инсайт", а это довольно дорогая программа. Она по стоимости уступает лишь "Кофе +" и "ТВоему вечеру".