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Михкельсон и Копытин: военные действия на Украине не случайно активизировались после разговора Трампа и Путина (1)

Video
Екатерина Минькова
Bчера 20:05
Рубрика: Мнение

Эскалация военного конфликта на востоке Украины достигла на уходящей неделе своего пика. Обострение обстановки в районе города Авдеевка напрямую связана с мировой политикой и является частью гибридной войны против Украины, считают эстонские эксперты.

"Я думаю, нельзя считать случайностью то, что активизация военных действий началась тогда, когда состоялся телефонный разговор Путина и Трампа", - рассказал в интервью корреспонденту "Актуальной камеры" (ETV+) председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон.

"Видимо, эскалация конфликта для россиян важна, чтобы сесть за стол переговоров. То есть изначально эскалация, а затем использовать в качестве повода для выдвижения новых требований по украинскому вопросу. Второй аспект - наверное, Владимир Путин хочет показать Западу, что Россия является сильным или равным партнером", - считает военный историк Игорь Копытин.

"В России понимают или чувствуют, что они влияют на повестку дня в отношении Запада, в европейских странах, например, во Франции, в Германии, в Нидерландах внимание общество приковано к выборам, которые будут в ближайшее время , и это тоже может быть причиной", - говорит Марко Михкельсон.

Накануне президенты США и Украины провели телефонный разговор. По сообщениям украинской администрации, Трамп и Порошенко обсудили вопросы укрепления стратегического партнерства между странами.

"Моя личная точка зрения состоит в том, что в интересах Украины было бы быстрое военное решение конфликта, для чего нужно скорее всего согласие Трампа, а также перевооружение и успешная реформа украинской армии, которые могут быть произведены только с помощью США", - подчеркивает Игорь Копытин.

Новый виток переговоров между мировыми лидерами, по мнению Игоря Копытина, может начаться уже этой весной, но оптимистичных планов строить не стоит.

"Скорее всего, в дальнейшем этот конфликт может пойти по сценарию замороженного конфликта на территории Грузии или Молдовы", - предупреждает он.

Напомним, в течение последней недели наблюдатели миссии ОБСЕ фиксируют возросшее число вооруженных столкновений в районе населенных пунктов Ясиноватая и Авдеевка - стратегически важных пунктах, соединяющие Донецк и Горловку.

Вооруженные сторонники самопровозглашенной ДНР и украинские военные обвиняют друг друга во взаимных попытках наступления. Помимо человеческих потерь, город Авдеевка оказался на грани гуманитарной катастрофы - ни воды, ни тепла, ни электричества. В воскресенье, правда, в населенном пункте восстановили линии электропередач.

Сергей Михайлов
Редактор

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