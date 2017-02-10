Кальюлайд: надо больше говорить о мире, а не о войне

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Фото: Сийм Лыви/ERR

По словам президента Эстонии Керсти Кальюлайд, в последние годы все больше говорят о военной угрозе, но в действительности мы должны больше говорить о мире.

Об этом Кальюлайд сказала в четверг вечером в своем выступлении на приеме, посвященном 97-й годовщине заключения Тартуского мирного договора, сообщила в пятницу служба новостей "Радио 4".

"В действительности, мы должны больше говорить о мире. Наши союзники приходят в Эстонию не из-за повышенной опасности войны, а для того, чтобы мир в Европе был бы обеспечен", - сказала Кальюлайд.

Президент подчеркнула, что заключение мирного договора с Советской Россией в 1920 году стало одним из самых весомых достижений эстонской дипломатии. Она отметила, что заключение этого мира не было само собой разумеющимся, но возможность рождения собственного государства была реальной, и это стоило риска.

Поэтому эстонские дипломаты решили пойти на риск, взять на себя ответственность и использовать выпавшую возможность.