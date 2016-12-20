Осиновский: правительство рассматривает повышение обязательного уровня образования

Ученики Нарвской гуманитарной гимназии Фото: Scanpix/Postimees

Министр здоровья и труда Евгений Осиновский рассказал в эфире Радио 4, что в течение следующего полугодия правительство Эстонии планирует внести изменения с систему образования, цель которых - обязательное получение профессиональной квалификации или среднего образования всеми жителями страны.

"Это значит, что после 9 класса все молодые люди должны идти учиться дальше. Либо идти в гимназию, либо, если интересы и способности немного другие, получать образование в профессиональных технических училищах, чтобы получить удостоверение о профессиональной квалификации", - отмечает Евгений Осиновский, один из инициаторов проекта.

"На протяжении многих лет мы видим, что в 21 веке основная школа - недостаточный уровень обучения, чтобы нормально справляться на рынке труда", - добавляет он.

По словам министра здоровья и труда, к переменам подталкивает также статистика. "Например, уровень безработицы у людей с основным образованием в два, а порой даже в три раза выше, чем в среднем по Эстонии. Уровень доходов где-то на треть ниже, чем у людей окончивших университет", - подчеркивает он.

"В этом контексте мы видим, что для повышения конкурентоспособности как эстонской экономики так и для улучшения социального благополучия людей требуется более высокий уровень обучения", - заключает министр.

Осиновский считает, что необходимо повысить обязательный уровень образования, чтобы дети чувствовали большую ответственность за свои результаты и прилагали больше усилий для успешного завершения учебы.

Кроме того, инициатор проекта считает, что немаловажную роль играет развитие опорных систем, в особенности в профессиональных технических школах, так как большинство проблем, по которым ученики прекращают свое обучение после основной школы, в основном социальные.

"Всего 3% выпускников основной школы полностью отказываются дальше учиться, большинство же выпадает из учебы на следующем уровне, то есть не заканчивают следующий уровень образования. В первую очередь это касается профтехучилищ", - отмечает Осиновский.

Основной причиной прерывания обучения Осиновский называет слабо развитые опорные системы в профтехучилищах, т. е. дети не получают должную психологическую поддержку: "Учеников воспринимают, как взрослых. Но в основном это 16-17-летние дети, эмоционально не готовые к самостоятельной жизни, и часто они живут далеко от дома. Поэтому важно, чтобы эти системы наладились".

По словам политика, на парламентском уровне этот вопрос нужно решить как можно скорее, однако для перехода на новую систему будет дано около трех лет, чтобы ученики и сама система могли подготовиться.

Осиновский добавляет, что подобные переговоры ведутся во многих европейских странах, и, например, в Голландии правительство уже повысило обязательный уровень образования.

Полностью интервью можно прослушать на "Радио 4":