"Политрулет": занимательная астрология, бодрый спикер, коалиционные шимпанзе и вино Осиновского

"Политрулет" (21-27 января). Фото: ERR, Scanpix/Postimees

Главное: к гадалке не ходи

На этой неделе главными героями политической жизни стали астролог Игорь Манг и экстрасенс Мэрилин Керро. Во вторник, 24 января, прошла торжественная церемония закладки краеугольного камня новейшего жилого квартала Кадриорга - Раннапарги. Казалось бы, рядовая новость. Вице-мэр Таллинна Арво Саарапуу перерезал очередную ленточку. Ан, нет. Без астролога оказалось никак. Краеугольный камень был энергетически заряжен. Манг, которому помощь оказывал черный пес по кличке Сульфа, освятил камень крестным знамением силы четырех стихий - земли, воды, воздуха и огня. Астролог, впервые в своей жизни участвовавший в такой церемонии, предсказал, что в одном из вскоре построенных домов родится очень сильный экстрасенс - такой, как Мэрилин Керро.

И тут же не заставили себя ждать новости про Керро, которая тоже внесла важный вклад в столичную жизнь. В четверг, 26 января, участница "Битвы экстрасенсов" в передаче ETV+ "ТВой вечер" предсказала, что ни Кристен Михал, ни Яна Тоом, ни Михаил Кылварт, ни Раймонд Кальюлайд не станут мэром Таллинна. "Женщина - точно не вариант", - сразу сказала экстрасенс про Яну Тоом. "Слабенький, - охарактеризовала Керро Кальюлайда. - Ему надо еще опыта поднабраться". По мнению эстонской ведьмы, градоначальником станет мужчина старше 50 лет. Под это описание попадает, например, нынешний исполняющий обязанности мэра Таави Аас, которому 51 год. Однако Керро говорит, что не стоит сбрасывать со счетов и отстраненного с поста мэра Эдгара Сависаара. "Он еще себя покажет. Никто в него не верит, а он восстанет как Феникс из пепла. Он вернется в политику. Мы еще много чего интересного узнаем про него в ближайшее время", - отметила ведьма.

И в тот же день пришло сообщение, что в Выру сторонники Сависаара решили создать избирательный союз "Истинные центристы" (Põliskeskerakondlased). Его возглавил доселе малоизвестный Юри Палло, однако одобрение союз получил из уст видного центриста и верного сависааровца Хеймара Ленка. Палло, который лишь в апреле 2015 года присоединился к центристам, уже собираются исключить из партии. Интересно, что Палло перешел к центристам из партии "Союз Отечества и Res Publica". Возможно, именно в рядах исамаалийтчиков и рождаются истинные центристы. В любом случае прозвенел первый звоночек, говорящий нам о том, что какое-то подобие "Списка Сависаара", которым во многих эстонских семьях так любят по ночам пугать маленьких детей, в итоге все же может появиться. И тут важную роль играет не поддержка Ленка, а предсказание Керро.

Перед парламентскими выборами 2015 года Керро выступала в программе ETV Ringvaade и правильно спрогнозировала первую тройку партий по числу голосов, выбрав центристов, реформистов и соцдемов. Также она предрекла неудачное выступление на выборах партии "Союз Отечества и Res Publica".

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Криминал недели: попытка влезть в дом Певкура

Рано утром во вторник, 24 января, в дом председателя Партии реформ и экс-министра внутренних дел Ханно Певкура пытался проникнуть вор. Об этом в соцсети сообщила супруга политика Хелин Певкур."Он приблизился со стороны леса, но у нас сигнализация включена и ночью. К счастью, этот шум прогнал зло. Камер вор не испугался", - написала женщина. Певкуры оповестили полицию об инциденте и отослали правоохранительным органам запись с камер видеонаблюдения. Певкур с женой и детьми живет в Вескимелдре (столичный район Нымме).

Фейсбучник недели: Эйки Нестор

Спикер Рийгикогу порадовал читателей своей страницы в Фейсбуке сначала фотографией в футболке с надписью "Никогда не недооценивайте старика, слушающего Фрэнка Заппу", а затем фотографией за диджейским пультом. Так держать!

Фото: страница Эйки Нестора в Facebook

Видео недели: Михаил Стальнухин и его наглядные объяснения про сущность коалиции

Ставший не так давно детским писателем депутат Рийгикогу Михаил Стальнухин (Центристская партия) на этой неделе не уставал рассказывать, что же такое коалиция из трех партий и почему не получается центристам продавить упрощенное получение гражданства Эстонии серопаспортникам. Надо отдать должное депутату, который хотя и пришел в "Актуальную камеру" (24.01) и в "Кофе+" (26.01) в одном и том же свитере, все-таки порадовал разными сравнениями. В новостной передаче он сослался на английского писателя Джеральда Даррела, который описывал, как трех шимпанзе поместили в одну клетку. И возник вопрос, может ли первая шимпанзе качаться на качелях, когда вторая ест банан, а третья спит. А в утренней передаче парламентарий перешел с шимпанзе на людей и рассказал о трех жителях одной комнаты, которые хотят сделать ремонт. Полностью наглядные объяснения Стальнухина смотрите на видео.

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Цитата недели: Осиновский об ужесточении алкогольной политики

В четверг, 26 января, правительство одобрило инициированные министром здоровья и труда Евгением Осиновским изменения в Законе об алкоголе и рекламе и отправило их на рассмотрение в Рийгикогу.

"Думаю, что этот законопроект как хорошее вино - день от дня становится лучше".

(Е. Осиновский, 26.01.2017, пресс-конференция правительства)

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