Владимир Вайнгорт: в налоговом пакете нового правительства ничего радикального не предложено

Владимир Вайнгорт. Фото: ERR

По мнению доктора экономических наук Владимира Вайнгорта, новая коалиция, заявившая о совершенно новом подходе, на самом деле, пока никаких радикальных шагов не предприняла. Даже запланированное в 2018 году повышение не облагаемого подоходным налогом минимума до 500 евро – это всего лишь видоизменение решения, принятого прошлым правительством.

"В принятом налоговом пакете содержатся изменения разной значимости. Наиболее радикальные вступают в силу в 2018 году. Это увеличение не облагаемого подоходным налогом минимума до 500 евро, т.е. почти в 3 раза больше нынешнего. Но радикальность этого нововведения несколько снижается тем, что в 2017 году действует примерно похожая по размеру поддержка для получателей маленьких зарплат. Это норма о возврате подоходного налога тем, чья брутто зарплата в 2016 году была менее 7817 евро (предложенная правительством Рыйваса и принятая Рийгикогу – ред.). Эти люди после подачи налоговой декларации получат часть подоходного налога, что даст большой прирост потребительского спроса со стороны низкооплачиваемых жителей в мае следующего года, когда будут сделаны выплаты", - пояснил в интервью rus.err.ee Вайнгорт.

Что касается не облагаемых 500 евро, то, по мнению, экономиста, эта мера хотя и лучше, поскольку означает ежемесячную прибавку, но разительных изменений в 2018 году по сравнению с 2017 годом не за собой не повлечет. "В 2017-м получение этих денег будет сконцентрировано в одном месяце, а в 2018-м они расползутся по всему году, что, наверное, с точки зрения людей, предпочтительнее. Но, в конечном счете, это повлияет на потребительский спрос со стороны малооплачиваемых работников в одинаковой мере. Но повторю, что эта мера не является радикальной, радикальным было предыдущее решение, инициатива которого принадлежит министру финансов Свену Сестеру", - считает Вайнгорт.

Таким образом, новая коалиция не внесла значительных перемен в рост внутреннего спроса, она просто переформатировала этот спрос – из одноразового в равномерный.

Как скажется рост акцизов на топливо, зависит от цен на мировом рынке

Если увеличение необлагаемого минимума можно приветствовать, то предусмотренный рост акцизов на топливо, по мнению эксперта, является явным минусом.

"Никто не сделал расчетов, сколько из прироста, который получится за счет увеличения не облагаемого подоходным налогом минимума, заберет рост акцизов. К счастью для наших реформаторов, рост акцизов в 2016 году компенсировался падением цен на нефть на мировом рынке, и потребители его не заметили. Так, цены на топливо вместе с акцизом в 2016 году были ниже, чем в 2014 и 2015 годах. Но никто не может дать гарантии, что цены на мировом рынке такими и останутся. И, если стоимость нефти в 2017, а тем более в 2018 году, вырастет, тогда акциз достаточно существенно повысит цены на все, ведь рост цен на топливо доходит, как говорится, до ложки борща", - отметил Вайнгорт.

Он добавил, что в экономической науке есть такое понятие – фискальная инфляция, когда идет игра на повышение с косвенными налогами, к которым относится налог с оборота и акцизы. И при росте цен на топливо, фискальная инфляция вырастет.

Борьба с грехом приводит к еще большим грехам

"Второй акциз – это так называемый акциз на грех: сигареты и алкоголь. Как экономист, я должен сказать, что когда замешивают фискальный интерес на псевдоморальных категориях – это отвратительно. Никто не станет пить меньше из-за того, что на спиртное поднялся акциз. Вряд ли станут и больше пить, но кто от этого выиграет? Мировой опыт говорит, что нигде и никогда государству не удавалась борьба с пьянством и другими грехами. Наоборот, борьба с грехом всегда приводила к еще большим грехам. Повышение акциза на табачные изделия и на алкогольные напитки, прежде всего, увеличит доходы теневого сектора", - уверен Вайнгорт.

Он привел в пример регулярно появляющиеся в СМИ новости о задержании контрабанды. "Даже на военном корабле. А сколько контрабанды не задержали. Да, такие зверские акцизы на спиртное и сигареты не скажутся на фискальной инфляции, не скажутся они и на цене других продуктов, но выигрыш от этого, боюсь, получит не столько государство, сколько мафия", - пояснил Вайнгорт.

"Есть такое ощущение, что все это мало просчитано. Это очень спорная мера. Об акцизе на сахар даже не хочу говорить, поскольку это смешно и мало симпатично", - добавил доктор экономических наук.

Закон об электронных счетах – удар по малому бизнесу

Вайнгорт отметил еще одно изменение, которое было подготовлено не этим, а прежним правительством. "На прошлой неделе была принята вроде бы мелкая и, на первый взгляд, не очень значащая норма об электронных счетах, которая обязывает все продажи для муниципального и государственного сектора сопровождать электронными счетами", - объяснил Вайнгорт.

Это нововведение затрагивает продажи, в том числе, детским садам, школам, различным ведомствам. "И это большой удар по малому бизнесу. Очень многие маленькие фирмы просто лишатся части своего оборота, поскольку переход на электронные счета требует больших расходов – покупки специальных программ или платы за обслуживание этих программ, обучения бухгалтеров и так далее. Эта мера продиктована Еврокомиссией, но можно было ввести некие ограничения на объем поставки, против чего Еврокомиссия вряд ли бы возражала, и тогда бы малый бизнес не пострадал. Но у нас этого не сделали".

Эстонии необходимы серьезные социально-экономические программы

По мнению Вайнгорта, вся эта игра на поле косвенных и существующих налогов не радикальна. "Необходимо менять налогооблагаемую базу. Надо осмелиться наступить на интересы богатых слоев. Надо обсуждать налог на наследство, надо дивиденды или часть их ставить под социальный налог. То есть, расширять базу налогообложения, а не только тасовать колоду из четырех карт - акцизов, подоходного налога, налога с оборота, соцналога".

Вайнгорт надеется, что новое правительство сможет представить какие-либо перспективные проработанные программы. "Нам остро нужна программа закрепления молодых специалистов и креативной молодежи. Сегодня мозги уходят из страны. Нужно что-то решать с жильем и прекратить безобразие, которое продолжается с квартирными товариществами. Необходимы несколько программ с четко поставленными социально-экономическими целями", - перечислил экономист.

К сожалению, новая коалиция, продекларировав новый подход, на самом деле пока особенных шагов для активации экономики не предложила, считает Вайнгорт. "Смена правительства стала результатом прихода к власти засидевшейся в оппозиции Центристской партии. Но оказалось, что у нее, кроме идеи ступенчатого подоходного налога, никаких других программ нет. Да, у центристов в активе есть опыт Таллинна по части радикальных экономических новшеств – бесплатный транспорт, муниципальное жилье и некоторые другие шаги. Они показали, что через рост общественных фондов потребления можно решать экономико-социальные задачи. Но для уровня государства у них таких идей не нашлось, может быть, потому что в этот момент оказался вне игры тот человек, который был генератором новых идей".

Живя в коммуналке, не надо плевать соседу в суп

По мнению Вайнгорта, Эстонии надо использовать очень важный для нас восточный рынок. "И вовсе не надо дружить с нынешним российским режимом. Практика показывает, что многие государства находят пути сотрудничества с не очень приятными соседями, достаточно вспомнить финский опыт. Бизнес ждал этого от центристов - воспользоваться искусством возможного. Без этого рынка увеличить экспорт вряд ли удастся. Наше географическое преимущество связано с таким соседством. Надо научиться жить в коммунальной квартире с малосимпатичным соседом. Пока же мы, образно говоря, плюем соседу в суп. Но это не лучший способ проживания в коммуналке, из которой в силу законов географии мы никогда выехать не сможем".

По словам Вайнгорта, целый ряд финских ученых развивают теорию экономико-географических пространств, в которые они включают Финляндию, Эстонию, Псковскую, Новгородскую и Ленинградскую области. "Может быть, надо развивать рыночные отношения не вообще с РФ, а с Ленинградской областью. Да, говорят, что мы сами не формируем свою внешнюю политику, мы находимся в упряжке с ЕС, но можно учиться в этой школе, и не обязательно быть в ней отличником. Мне представляется, что есть такие решения, которые видит, например, Тийт Вяхи. И это еще одна программа развития транзита и восстановления экспорта в Россию — очень непростая, но крайне необходимая для роста экономики".

Подводя итог, Вайнгорт сказал, что общество находится в ожидании. "Есть общественный запрос на изменения, и мы ждем перемен. Было бы очень важно, чтобы два серьезных игрока этой коалиции – IRL и Центристская партия - смогли бы за 100, 200 дней или до местных выборов предъявить обществу перспективу развития страны. Пока же обществу предъявлены какие-то случайные налоговые перемены. Либо новое правительство сумеет это сделать и закрепится на олимпе, либо этот запрос останется неудовлетворенным и тогда продолжится смена властных элит", - резюмировал Вайнгорт.

Для справки

Утвержденные налоговые изменения в 2017 году

Ставка социального налога остается на прежнем уровне – 33%

Не облагаемый подоходным налогом минимум вырастет до 180 евро

Минимальная заработная плата составит 470 евро

Повышаются акцизы на топливо, алкоголь, табачные изделия, природный газ

Ожидаемые изменения в 2017 году

Введение льготной ставки для регулярных дивидендов 14/86

Введение "лимонадного налога"

Введение регистрационной пошлины для легковых автомобилей