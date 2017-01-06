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"Политрулет-2016": партийный калейдоскоп, судебная хлопушка и отцы-молодцы

"Политрулет" (2016). Коллаж: ERR, Scanpix/Postimees
Cегодня 16:30
Рубрика: Мнение

Партийные успехи центристов и консерваторов, Топ-5 уголовных дел с участием политиков, "Найди свою любовь" в Рийгикогу и ставшие отцами государственные мужи - читайте обзор политической жизни Эстонии за год на портале rus.err.ee.

В конце декабря все издания любят подводить итоги года. "Политрулет" не стал исключением, но он не стал делать банальные рубрики "Новый президент года", "Новый премьер года" и "Новый Сависаар года", а окунулся в цифры и детали, которые были не совсем на виду.

Партия года: Центристская
Это легко было сказать даже без цифр. В этой партии появился новый руководитель - Эдгара Сависсара у руля сменил Юри Ратас, который чуть позже возглавил правительство. Другие политические силы в 2016 году похвастаться подобными подвигами не могут. "Политрулет" заглянул в партийный регистр, и цифры подтвердили правильность нашей версии. Центристы за год заметно пополнили свои ряды. Положительным балансом из парламентских партий отметились еще и консерваторы. А вот все остальные оказались в минусе. Хуже других дела шли у отечественников.

Партия 01.01.2016 30.12.2016 Динамика
ЦП 14 253 14 617 +364
Партия реформ 12 611 12 435 -176
IRL 9 508 9 167 -341
EKRE 7 734 8 085 +351
СДПЭ 6 091 5 992 -99
Свободная партия 693 684 -9

 

Партийная текучка
В 2016 году не было ни парламентских, ни муниципальных выборов, поэтому особой активности на партийном рынке не было. Однако все же о самых интересных изменениях в партийных рядах мы вам расскажем.

Центристская партия:
Пришли: Светлана Балтина, Эйно Вяэртныу, Рашид Абельянов, Софья Хомякова, Изабелла Рийтсаар, Лео Реппонен, Максим Рогальский, Евгений Головач, Алексей Мяги, Сергей Львов, Андреас Рахуварм, Март Уммелас, Илья Федоров
Ушли: Владимир Свет, Пеэтер Ребане

Партия реформ:
Пришел: Мика Керянен
Ушел: Калев Каллеметс

IRL:
Ушли: Тийт Рийсало, Максим Рогальский, Яан Мянник, Эне Эргма, Нелли Каликова, Виталий Гайчонок

EKRE:
Пришел: Георг Кирсберг

СДПЭ:
Ушли: Эйно Вяэртныу, Михкель Рауд, Каяр Лембер, Абдул Турей, Илья Федоров

Свободная партия:
Пришел: Каул Нурм
Ушел: Георг Кирсберг

"Зеленые":
Пришли: Мария Юур (Минерва), Тимур Сагитов

Объединенная левая партия Эстонии:
Ушли: Павел Титов, Евгений Головач, Лео Реппонен, Андрей Заренков, Эдуард Танвель, Эрика Тиганик

Партия народного единства:
Ушел: Александр Аполински

Топ-5 судебных дел года
Судебных дел, в которых фигурировали политики, было в 2016 году достаточно. "Политрулет" расскажет о пятерке самых резонансных. Интересно, что четыре из пяти первых мест заняли центристы.

1. Эдгар Сависаар и Калев Калло
Во вторник, 29 ноября, госпрокуратура предъявила обвинения в совершении преступления бывшему председателю Центристской партии и отстраненному от должности мэра Таллинна Эдгару Сависаару. Госпрокуратура обвиняет Сависаара в использовании средств городского бюджета в собственных интересах и интересах Центристской партии. Также предъявлены обвинения по отмыванию денег, четырем эпизодам получения взяток и получению запрещенного пожертвования в крупном размере для Центристской партии. Председатель горсобрания Таллинна Калев Калло обвиняется в пособничестве при передаче и получении взятки. Бывший политик Виллу Рейльян обвиняется в посредничестве при передаче взятки Сависаару.

2. Каяр Лембер
В мае вице-мэру Тарту Каяру Лемберу предъявили подозревают в том, что он участвовал в схеме по незаконному получению 850 000 евро из европейских фондов, брал взятки в связи с проектом застройки недвижимости в районе Раади и установкой общественных туалетов. Уголовное дело, в котором фигурирует Лембер, возбудили в 2014 году. В центре расследования находится одно строительное предприятие, которое является связующим звеном по 26 случаям получения незаконным путем дотаций из еврофондов.После предъявления подозрении Лембер представил заявление об отставке с поста вице-мэра и покинул ряды социал-демократов. В СДПЭ Лембер занимал должность вице-председателя.

3. Евгений Соловьев
В понедельник, 29 августа, мэр Кохтла-Ярве и член Центристской партии Евгений Соловьев был окончательно признан виновным в коррупции. После этого Соловьеву пришлось уйти с поста градоначальника. Обвинительный приговор Тартуского окружного суда в отношении Евгения Соловьева и бывшего вице-мэра Кохтла-Ярве Юри Колло вступил в силу, поскольку Государственный суд не принял к рассмотрению кассационные жалобы их адвокатов. В мае окружной суд частично изменил приговор фигурантам дела о коррупции во властных структурах Кохтла-Ярве: Соловьеву и Колло не придется возвращать в бюджет города свыше одного миллиона евро на двоих.

Однако в остальном окружной суд согласился с вердиктом Вируского уездного суда, согласно которому Соловьев был признан виновным в присвоении городского имущества, в нарушении честной конкуренции, в подделке документов, злоупотреблении служебным положением и приговорен к пяти годам лишения свободы условно. Колло был признан виновным в подделке документов и присвоении городского имущества. Его суд приговорил к четырем годам и трем месяцам тюремного заключения условно с пятилетним испытательным сроком. Кроме того, Соловьев и Колло не смогут в течение трех лет работать в государственных структурах и в органах местного самоуправления. В октябре Соловьев стал исполнительным директором свалки в Уйкала в Ида-Вирумаа, которая принадлежит бизнесмену Николаю Осипенко, проходившему по одному делу с бывшим мэром, но освобожденному от ответственности по причине неважного здоровья.

4. Александр Ефимов
В пятницу, 4 ноября, Вируская окружная прокуратура направила в суд уголовное дело, в котором председателя Нарвского городского собрания и члена Центристской партии Александра Ефимова обвиняют в мошенничестве. Согласно обвинению, в период с 2014 по 2015 год Ефимов, занимавший в тот период пост зампреда горсобрания, обманным путем получил от Больничной кассы компенсацию по больничном листу в размере около 5000 евро. В общей сложности он шесть раз получал возмещение, которое ему не полагалось.

5. Алар Няэме
Во вторник, 29 сентября, Таллиннский окружной суд оставил в силе приговор суда первой инстанции, согласно которому старейшина столичного района Кесклинн и член Центристской партии Алар Няэме был признан виновным в присвоении средств городского бюджета Таллинна. В середине октября Няэме подал апелляцию в Государственный суд. В конце июня Харьюский уездный суд признал Няэме виновным в оплате личной предвыборной кампании из бюджета Таллинна. Суд посчитал, что оплаченные из городского бюджета концерты в Валга 18 января и 13 февраля 2015 года представляли собой предвыборные мероприятия, цель которых - познакомить посетителей с Аларом Няэме и представить его в роли кандидата на выборах в Рийгикогу. В качестве наказания чиновнику был назначен штраф в размере 6300 евро. Если Госсуд оставит приговор в силе, то Няэме будет вынужден уйти с должности старейшины. В декабре Няэме мог оказаться в парламенте. Он должен был заменить ушедшего работать министром сельской жизни Тармо Тамма, но в итоге отказался от места в Рийгикогу.

Пни года: алкогольная сага Дмитрия Дмитриева
Мог получить уголовное наказание и лишиться места в парламенте центрист Дмитрий Дмитриев, однако ему удалось отделаться административным правонарушением. В мае Пыхьяская окружная прокуратура закрыла уголовное дело в отношении Дмитриева, в январе попавшего в пьяном виде в ДТП, однако передала материалы полиции для проведения производства по делу о проступке. В итоге полиция назначила Дмитриеву штраф (1000 евро) за ДТП, а также в качестве дополнительного наказания приостановила действие его водительских прав на четыре месяца.

Уголовное дело в отношении Дмитриева было возбуждено по статье о вождении в нетрезвом виде, поскольку 6 января депутат на своем автомобиле выехал с проезжей части и врезался в пни. Водитель был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу, где экспертиза установила, что у Дмитриева в крови было более 1,5 промилле алкоголя - такое опьянение за рулем автомобиля уже считается уголовно наказуемым преступлением. Однако Дмитриев свою вину не признал и объяснил, что употреблял алкоголь уже после аварии. Токсикологическая экспертиза выявила, что на момент аварии Дмитриев находился в состоянии опьянения, но нельзя точно утверждать, что на тот момент в крови депутата было более 1,5 промилле алкоголя. Окружной прокурор заявил, что все возможные сомнения следует толковать в пользу подозреваемого.

Политпара года: Сирет Котка и Мартин Репинский
Благодаря аварии Дмитриева широкая общественность узнала о близких отношениях между коллегами по парламентской фракции центристов Сирет Котка и Мартином Репинским. Ведь Дмитриев сел в пьяном виде за руль после ссоры с Репинским из-за Котка на семинаре центристов. После этого Котка и Репинский, успевший в конце года пару недель побыть министром сельского хозяйства, стали все чаще появляться и фотографироваться вместе.

Фото: страница Сирет Котка в Facebook

Неудачная шутка года: Аллар Йыкс
В августе на "Фестивале мнений", проходившим в Пайде, на дебатах кандидатов в президенты Аллар Йыкс (IRL и Свободная партия) отпустил сексистскую шутку в адрес Майлис Репс (ЦП). В ходе обсуждения системы президентских выборов Йыкс заметил, что, по его мнению, избирать главу государства должен все-таки народ. После него выступала Репс, сказавшая, что сходится с Йыксом во мнении. Последний живо откликнулся: "Говоришь, что хочешь сойтись со мной, но со мной сегодня жена". Глагол ühtima в эстонском языке имеет и значение "совпадать, сходиться", и значение "совокупляться", поэтому после каламбура повисло деликатное молчание. Позже Йыкс признал, что шутка не удалась, и извинился за неуместное поведение.

Отцы года: Тоомас Хендрик Ильвес, Евгений Осиновский и Таави Рыйвас
И закончим подведение итогов года ми-ми-мишной рубрикой. В 2016 году родились дети у экс-президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса, председателя Социал-демократической партии Евгения Осиновского и бывшего премьер-министра Таави Рыйваса.

Осиновский во второй раз стал отцом 23 ноября, когда он снова был назначен министром здравоохранения и труда. Его супруга Трийну родила девочку, которую назвали Мартой. Два года назад у Осиновских появился на свет сын Артур.

28 ноября родился сын у Тоомаса Хендрика Ильвеса и Иевы Ильвес. В январе состоялась "свадьба года", а в июне стало известно о будущем ребенке. Ханс Хендрик появился на свет уже после того, как Ильвес покинул пост президента страны. От предыдущих двух браков у Тоомаса Хендрика трое детей - сын и две дочери.

А незадолго до нового года Таави Рыйвас сообщил о том, что у него родился сын. В социальной сети экс-премьер опубликовал фотографию новорожденного. На снимке мальчика обнимает его сестра Мийна Рианна - первый ребенок в семье Таави Рыйваса и его спутницы жизни, певицы Луизы Вярк. Осенью Рыйвас, который в настоящее время занимает пост вице-спикера Рийгикогу, объявил о помолвке с Вярк, с которой он состоит в отношениях с 2007 года.

Виктор Сольц
Редактор

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