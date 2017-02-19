Виктор Шендерович: жизнь банальна, она регулярно обыгрывает воображение

Российский писатель-сатирик, публицист и сценарист Виктор Шендерович дал интервью телеканалу ETV+, в котором рассказывал не столько о своем творчестве, сколько об окружающей действительности.

В одном интервью вы сказали, что шутка, пародия, абсурд могут обернуться реальностью. С вами такое бывало?

Только так бывает не только со мной. Симпсоны 25 лет назад пошутили, что Трамп будет президентом. Очень была смешная шутка. Все хохотали. Шутки сбываются. И самая ужасная, нелепая, дурацкая шутка может оказаться реальностью. Сплошь и рядом жизнь переигрывает.

У нас в сатирической программе "Итого" был персонаж Ельцов Виктор Семенович, которого в шутку объявили главой движения "Держава мать", сделали губернатором. В общем придумали биографию, нацепили значок депутата. Это была пародия на мелкого типового чиновника.

В 1997-1999 годах делали его выезд в какую-то сельскую местность, где он обнимался с доярками, мацал комбикорм, беседовал с животными. Все как полагается. А потом пришел Путин Владимир Владимирович. И мы увидели в новостях, как он приезжает на ферму, ему надевают такой же белый халат, он идет к тем же дояркам и мацает тот же комбикорм. Путин идет прямо путем нашей пародии. Мы ахнули и сделали в нашей программе параллельную склейку.

Жизнь регулярно переигрывает и не успеешь ахнуть, как она, по-своему безобразно, превышает все, что ты придумал.

Дело в том, что у реальности нет категории вкуса. У писателя, художника, режиссера есть вкус. Мы боимся переборщить: слишком много, густо, очевидно, слишком банально — говорим мы; давайте потоньше, похитрее. А жизнь банальна, поэтому она регулярно обыгрывает воображение.

Полностью интервью доступно на видео: