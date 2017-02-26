Керсти Кальюлайд высказалась за санкции в отношении России

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд на состоявшейся в субботу в Мюнхене встрече глав государств Балтии с вице-президентом США Майком Пенсом высказалась за сохранение санкций в отношении России.

"Нападая на Украину, Россия нарушила принципы международного права. У России нет в Украине никакого особого права и не может быть никаких особых интересов. Поэтому важно, чтобы государства, которые думают так же, как мы, сообща выступали за нынешние санкции", - передали ее слова "Интерфаксу" в пресс-службе главы государства.

Кальюлайд поблагодарила вице-президента США за сильную речь на Мюнхенской конференции по безопасности, особо выделив его слова, что США является для Европы незаменимым партнером, особенно в области безопасности и где он заявил, что США будут придерживаться обещаний и разделять такие единые ценности, как свобода, демократия и принципы правового государства.

"По части роли НАТО у нас с вице-президентом Пенсом очень схожие точки зрения - альянс означает сдерживание и гарантии, а также обязательства. Государства - члены альянса должны выполнять взятые обязательства, ибо только так НАТО будет оставаться сильным. Мир способны создавать только сильные", - считает глава государства.

Ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности – один из важнейших в мире неформальных форумов, на котором обсуждаются актуальные политические проблемы, касающиеся баланса сил в международных отношениях. В этот раз ее главными темами стали евробезопасность, а также трансатлантические отношения и судьба НАТО после прихода к власти президента США Дональда Трампа.

"Было много интересных встреч, потому что политики, занимающиеся безопасностью и обороной, прилетели со всего мира. Очень важная встреча была с нашими партнерами из министерства обороны Нидерландов, с высшими военными чинами Европы и США. Мы очень подробно обсуждали вопросы управления альянсом", – сказал министр обороны Эстонии Маргус Цахкна "Актуальной камере".