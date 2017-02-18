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Яак Аллик: надо прекратить принудительную интеграцию

Яак Аллик Фото: Scanpix/Postimees
Cегодня 11:16
Рубрика: Мнение

По мнению члена правления Социал-демократической партии Яака Аллика, Эстонии, при решении так называемого русского вопроса, нужно прекратить угрозы и проводимую с помощью проверок Языковой инспекции принудительную интеграцию.

"Мы должны видеть в наших русскоязычных соотечественниках действительно соотечественников, а не приехавших сюда не известно за чем пришельцев, надеясь, что они уедут отсюда", - сказал Аллик в большом интервью изданию Postimees, передает новостной портал ERR.

По словам Аллика, это создало бы положительную мотивацию учить эстонский язык, особенно когда обучение языку происходит под руководством эстонских учителей на уроках эстонского эстонского языка.

"А не так, когда пытаются с помощью слабо владеющих эстонским языком русских учителей объяснять ученикам историю или географию, что они, естественно, будут воспринимать как дискриминацию в области образования", - сказал Аллик.

Также Аллик считает, что тем лицам без гражданства, которые в течение четверти века не пожелали стать российскими гражданами, следует предоставить гражданство Эстонии по упрощенной процедуре. "Главные сопутствующие этому шагу опасения, что это приведет к власти Центристскую партию, но это уже и так произошло, так что наши страхи в области национальной политики не принесли никакой пользы".

Во внешней политике Аллик предлагает отказаться от принципа, который предполагает, что все, кто являются сегодня врагами России, это автоматически друзья Эстонии. "В этом случае, это привело бы к снижению негативного воздействия наших упреков в адрес внутренней или внешней политики России в глазах нашего русскоязычного населения".

Надежда Берсенёва
Редактор

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