Каллас: меня беспокоит не поражение на президентских выборах, а их исход

Сийм Каллас. Фото: ERR

"Я с самого начала говорил, что мое неизбрание — это не источник и не причина разочарования, потому что в политике это неизбежно — если участвуешь в какой-то кампании, надо считаться с возможностью поражения. Но что меня до сих пор беспокоит и о чем я не собираюсь умалчивать, это то, как в итоге разрешилось это дело", - сказал Каллас в интервью специальному выпуску "Актуальной камеры на эстонском языке" в пятницу, 30 декабря.

Осенью 2016 года четвертым президентом Эстонии стала Керсти Кальюлайд — ранее практически неизвестный еврочиновник, кандидатура которой была выдвинута в последний момент после провала нескольких туров выборов президента как в Рийгикогу, так и в коллегии выборщиков. Необычный исход выборов поднял вопрос о необходимости изменить порядок избрания президента Эстонии.

"Удивительно, как президент в итоге появился. Но если посмотреть, как президент должен появляться по букве закона, то примерно так он и появился — фракции Рийгикогу пришли к консенсусу, нашли кандидата и президент появился за неделю. Из этого следует, что все то, что происходило до этого, было лишним", - сказал главред журнала Akadeemia Тоома Кихо.

По словам участвовавшего в выборах Калласа, несколько кандидатов целое лето проводили дебаты, проходили словно бы всеобщие выборы, но избирателей в действительности было максимум 335 человек — по числу членов коллегии выборщиков, в которую входят депутаты парламента и представители местных самоуправлений.

"И тогда принимающие политические решения люди настолько испугались [провала] этой кампании, что они собрались вместе и в задней комнате согласовали единого кандидата. Никаких больше выборов, никаких выборщиков, ничего больше. По-моему, это ошибка, которой в условиях эстонской демократии не должно было случиться", - сказал Каллас.

Кихо и Каллас согласились с тем, что самым простым выходом было бы изменить закон таким образом, чтобы недействительные бюллетени не учитывались на голосовании в коллегии выборщиков. Это гарантировало бы, что президент в любом случае будет избран в коллегии.

Тем не менее, Каллас добавил, что он все больше склоняется к необходимости прямых выборов президента, хотя для этого придется менять конституцию.

"Интересно, выберет ли народ артиста или спортсмена, которые сами по себе все замечательные люди и могут иметь очень большой [общественный] вес. Но это также и задача политического класса — доказывать свою нужность. Это вызов. Если президентом действительно станет популист и очень полулярный в СМИ человек, это покажет, что основные политические силы не могут донести [до людей] свои взгляды. Нужно смотреть на это с двух сторон. В конце концов, каждый народ заслуживает своего президента. Каждый народ заслуживает то правительство, которое у него есть, это правда", - сказал Каллас.