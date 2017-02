П.И.Филимонов о сериале "Теллус": Финский бунт, продвинутый и депрессивный

П.И.Филимонов Фото: Wikipedia

В последнее время продвинутые любители детективов любых видов плотно обратили свое внимание на Скандинавию. Тренд заложил еще Стиг Ларссон. Одновременно, но позже всплыв на наших радарах, его подхватили Ю Несбё и Петер Хёг, а там и сериалы стали подтягиваться. Шведско-датский "Мост", датско-норвежско-шведское "Убийство", исландский "В ловушке" - you, как говорится, name it. Все очень достойные работы, с лихо закрученными сюжетами и крепкой психологической игрой актеров. В общем, достаточно внезапно, Скандинавия стала одной из столиц мирового криминального чтива – в разных его видах и жанрах.

Отставали только наши северные соседи, которые в свое время довольно много копий поломали, чтобы тоже иметь право называться Скандинавской страной. Видимо, что-то все-таки по этому поводу у наших северных соседей посвербивало, наступил 2014 год, призвали они туда, куда обычно в таких случаях призывают, известного финского режиссера Юкку-Пекку Сийли и сняли сериал "Теллус". Коротенький, всего шесть серий. Что, несомненно, плюс. Получилось своеобразно. С другой стороны, я же не знаю, что там первоначально было у Юкки-Пекки на уме.

Сериал "Теллус" заявлен в анонсе канала ETV+, по которому его, собственно, нам и покажут, как криминальный. Что не совсем так. Криминальный элемент как таковой является в "Теллусе" только фоном, на котором, скорее, разворачивается история психологического характера, история воспитания чувств нескольких отдельно взятых людей. Членов эко-террористической группировки "Теллус" и еще нескольких персонажей, с ними связанных. Криминальным в смысле загадок, головокружительных поворотов сюжета и поисков преступников этот сериал не является. Всё ясно и прозрачно с самого начала. Подпольная эко-террористическая группировка "Теллус" во главе с ее неформальным лидером Ээви Форсманн (собственно, главной героиней сериала) взрывает или сжигает вредные в экологическом смысле предприятия. Полиция их ловит. Все довольно скучно, никакой особенной динамики. Члены "Теллуса" периодически мучаются этическими проблемами, так или иначе связанными с их деятельностью (например, в результате одного из их поджогов случайно погибает невовремя вышедший на работу охранник), полицейский, который ведет расследование, поневоле начинает сочувствовать этой радикальной ветви зеленого движения. Все медленно, как-то депрессивно смонтировано, и довольно долго кажется, что так эта вялая психологичность и будет неспешно тянуться к своему логическому завершению – которым какое-то время представляется дальнейшая маргинализация "Теллуса" с последующим его саморазрушением изнутри.

Авторы сериала, надо сказать, хоть и занудны, но справедливы. Их нельзя упрекнуть в однозначном сочувствии идеалам "Теллуса". Да, защита природы и забота о судьбах планеты – это, несомненно, хорошо. Да, нужно как-то повышать сознательность масс в этом аспекте. Но стулья – стулья ломать авторы фильма определенно не советуют. И на всем протяжении сериала, и – особенно – в последнем эпизоде, который существенно поправил мое впечатление о сериале. Когда кажется, что все уже более-менее ясно, все более-менее притекло к определенному финалу, Юкка-Пекка Сийли вдруг, на последних двадцати примерно минутах, взрывает стройную картину повествования. Взрывает радикально и безжалостно. И становится понятно, что, пожалуй, это был и не криминальный сериал, и не сериал про экологический терроризм и необходимость защиты природы. Даже не про радикализм в общем смысле. Это, как мне кажется, сериал про идею. Про подчиненность человека определенной идеологии и про то, что она, эта подчиненность, с нами делает. Про непреодолимую силу инерции. Про то, что не мы решаем, где нам остановиться, если уж мы вступили на путь борьбы с чем-то во имя чего-то.

Депрессивность сериала с окончанием последнего эпизода усиливается донельзя. А, с другой стороны, чего вы еще хотели от финской психологической драмы? Любителям детективов как чистого жанра и сторонникам хэппи-эндов посоветую держаться от экранов подальше, а вот если вы не боитесь тяжелых и не слишком приятных размышлений о сути человеческой натуры, об отношениях и жертвах – то этот сериал, может быть, и для вас.

Сериал "Теллус" (Финляндия, 2014 г., режиссер Юкка-Пекка Сийли, 6 серий по 50 минут) идет на телеканале ETV+ по субботам в 21:20 с повтором в понедельник вечером. Уже вышедшие в эфир серии в течение определенного времени доступны для просмотра на сайте etvpluss.err.ee.