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Яна Тоом: журналисты не вступились за Sputnik в скандале с Репс из страха перед КаПо

Video
Cегодня 15:59
Рубрика: Мнение

Евродепутат Яна Тоом назвала возмутительным отсутствие какой-либо реакции со стороны журналистского сообщества в Эстонии на попытку министра образования Майлис Репс оболгать российский новостной ресурс Sputnik, который считается в Эстонии пропагандистским СМИ, и объяснила это страхом журналистов перед Полицией безопасности (КаПо).

"Меня в этой ситуации больше всего задела реакция журналистского сообщества, прежде всего русскоязычного, не заступившегося за Sputnik. Потому что Sputnik – это наши коллеги, мы их всех знаем, мы знаем, кто там работает. Им просто не хватило места в усохших русских редакциях. Их можно оболгать, можно сказать, что они не соблюли абсолютно никаких правил журналистской этики, стояли, подслушивали — и никто не вступился. И это возмутительно", - сказала Тоом в пятницу в эфире телеканала ETV+.

По ее мнению, отсутствие реакции вызвано страхом. "Я думаю, что люди боятся. Я правда так думаю, что боятся Полиции безопасности, которая советует не общаться со Sputnik. Возможно. Я не большой фанат Sputnik, это не очень качественный ресурс, но это и все. У нас некачественных ресурсов навалом", - сказала евродепутат.

В последние недели российское новостное агентство Sputnik Eesti опубликовало два интервью с министром образования и науки Майлис Репс. Однако отвечая на заданный в этой связи вопрос издания Postimees, министр заявила, что никаких интервью для Sputnik она не давала. "Я знаю, что это "интервью" обеспокоило и некоторые официальные учреждения в Эстонии, но и мы в министерстве обеспокоились — откуда появились эти слова, если я не общалась со Sputnik", - сказала Репс.

После этого российский портал опубликовал видео- и аудиозаписи интервью, подтверждающие, что Репс понимала, с журналистом какого издания она беседует. В итоге Репс извинилась за свои комментарии Postimees, объяснив их обычной невнимательностью.

По мнению Тоом, старая практика говорить русским одно, а эстонцам — другое, больше не работает. "Что касается Майлис, то я думаю, что она попала в ловушку стереотипов, когда русским можно говорить одно, а эстонцам — другое. Так было, но больше это уже не так", - сказала она.

Комментируя эту ситуацию, председатель Центристской партии, премьер-министр Юри Ратас сказал, что Репс извинилась и извлекла из случившегося урок, а позиция правительства по поводу Sputnik остается неизменной. "Отношение правительства, безусловно, к Sputnik не изменилось. Мы не даем им интервью, это точно", - сказал премьер-министр.

Андрей Крашевский
Редактор

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