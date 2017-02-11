"Политрулет": исторические советы Сависаара, усы Кландорфа, шапка металлиста Грязина и пиво Лукаса

"Политрулет" (28 января - 3 февраля). Фото: Scanpix/Postimees/AFP/ERR

Неназначение недели: Райт Пихельгас

В пятницу, 27 января, правление Партии реформ назначило генеральным секретарем Райта Пихельгаса. На этом посту он должен был сменить Реймо Небоката, с которым не пожелал работать вместе новый председатель партии Ханно Певкур. Однако уже в понедельник Пихельгас, который является старейшиной волости Амбла, отказался от ответственного поста. Свое решение он объяснил неожиданно возникшими семейными обстоятельствами.

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Назначение недели: Эдгар Сависаар

Отстраненный от должности мэра Таллинна экс-лидер и основатель Центристской партии Эдгар Сависаар нашел новую работу. Вернее, ему ее нашли однопартийцы. Почетным председателем партии обвиняемый в коррупции Сависаар не стал, но получил должность советника по истории. Сависаар приступил к работе на новом посту с 30 января. "Он занимается историей партии и при необходимости дает в связи с этим советы", - пояснил генеральный секретарь центристов Яак Ааб. Размер зарплаты Сависаара генсек раскрывать не стал, сказав лишь, что она меньше мелькавшей в СМИ суммы в 3500 евро. Ааб добавил, что в основном Сависаар работает из дома. "Думаю, что изучение истории как Народного фронта, так и Центристской партии важно для наших однопартийцев и интересно широкой общественности. Так что мы поддерживаем связь, договор подписан, и Сависаар будет заниматься тем делом, которому он учился в университете", - сообщил чуть позднее премьер-министр Эстонии Юри Ратас на правительственной пресс-конференции.

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Исследование "Политрулета": что творится с историей на официальных сайтах партий

После обнародования новости о свежей должности Сависаара пошли шуточки, что, дескать, нашли теплое место человеку. Однако "Политрулет" всегда интересовался новейшей политической историей и удивлялся отсутствию в открытом доступе подробных сведений об истории возникновения ныне действующих партий в Эстонии. Так что если Сависаар действительно займется делом, то это будет очень полезная работа. Например, на сайте Центристской партии раздела "История" вообще нет как такого. Автор "Политрулета" зашел на сайты остальных партий и нашел подобный раздел лишь у реформистов, соцдемов, свободников и "зеленых". Да и то там представлена ключевая информация, без углубления в детали. Так что советник по истории и другим партиям не помешал бы.

Новый имидж недели: зачем Калле сбрил усы

Долгое время усы были неизменной частью имиджа Калле Кландорфа, однако в минувшую субботу вице-мэр Таллинна всех удивил, явившись на заседание совета уполномоченных Центристской партии без усов. Портал Publik тут же провел опрос: "Как лучше? С усами или без?" По данным на вечер пятницы, 44% респондентов проголосовали за усы, 34% за безусье, а 21% посоветовал Кландорфу отрастить длинную бороду.

Ниже фотография из серии "До и после" - вот так кардинально может изменится человек за пару дней. Ай да Калле, ай да удивил!

Фото: Scanpix/Postimees, "Актуальная камера" на русском языке

Одежда недели: шапка Игоря Грязина

На прошлой неделе в Таллинне состоялся митинг против строительства железной дороги Rail Baltica, в котором принял участие и депутат Рийгикогу Игорь Грязин (Партия реформ). Внимательные представители издания Eesti Ekspress разглядели на черной шапке парламентария надпись Gojira и поинтересовались, не является ли реформист фанатом этой французской метал-группы, претендующей на музыкальную премию Grammy сразу в двух категориях (лучший рок-альбом, лучшее метал-исполнение). "Я случайно украл эту шапку, когда был в гостях у адвоката Калева Бахманна. У меня была черная шапка, и у него в прихожей лежала черная шапка. И выяснилось, что я взял его шапку. В течение 10 дней Бахманн не заметил пропажи. Значит, ему эта шапка не очень нужна. Я знаю уже пару дней, что такая группа существует, так как другой мой коллега по адвокатской деятельности позвонил мне и спросил: "Знаешь ли ты, что у за музыку играет группа, название которой у тебя на шапке?" Так что теперь знаю", - пояснил Грязин.

Фото: ERR

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В тени главных событий: Инна Федорова стала замстарейшины Кесклинна

После муниципальных выборов-2013 Инна Федорова, которой тогда было 22 года, стала самым молодым депутатом Таллиннского горсобрания. До этого она занималась активной деятельностью в молодежной организации центристов, а затем стала референтом бюро Центристской партии. СМИ часто писали о ней как о девушке тогдашнего генерального секретаря партии Прийта Тообала. В мае 2015 года Федорова приостановила свои полномочия в законодательном органе столицы и приступила к работе в канцелярии городского собрания, став советницей избранного в то время председателем Таллиннского горсобрания Калева Калло. Тогда же пресс-секретарем городского собрания начал работать Таави Пукк, который на прошлой неделе был назначен старейшиной Кесклинна. А его заместителем оказалась 25-летняя Федорова, в ведении которой будет и музей Народного фронта.

Напоследок: холодного пивка от Тыниса Лукаса!

Бывший министр образования и науки Тынис Лукас, который теперь возглавляет Эстонский национальный музей и является членом Тартуского горсобрания, попробовал себя в роли продавца в магазине эксклюзивного пива. Владелец этого заведения - политолог Тартуского университета Кармо Тюйр. В пятницу, 3 февраля, вечером Лукас простоял на кассе четыре часа.