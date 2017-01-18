Эстонский футбольный тренер Катрин Каарна трудоустроилась в США

Картин Каарна имеет тренерскую лицензию категории Pro. Фото: ЭФС

Много лет работавшая в системе Эстонского футбольного союза тренер Катрин Каарна сегодня улетает в США, где войдет в штаб спортивного клуба Global Premier Soccer.

На новом месте работы 36-летняя Каарна будет тренировать две группы девушек, а также займется поиском новых молодых талантов, сообщили в среду, 11 января, утренние теленовости ETV+.

Для эстонского футбола отъезд Каарна в США - событие знаковое. Крайне редко бывает, когда эстонских тренеров приглашают на работу за границу. Еще реже это происходит, если тренер - женщина. Однако в Эстонском футбольном союзе Каарна зарекомендовала себя грамотным и думающим специалистом и по оценке коллег заслужила такое приглашение.

По словам Катрин Каарна, в Эстонии она накопила большой багаж знаний и опыта, который поможет ей работать и развиваться на новом месте.

Каарна много лет работала помощником главного тренера женской сборной Эстонии и возглавляла молодежную национальную команду.