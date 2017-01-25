Футболист Марек Кальюмяэ продолжит карьеру в Финляндии
Бывший полузащитник "Левадии" Марек Кальюмяэ (25) заключил трудовое соглашение с клубом "Кеми", выступающим в высшей лиге чемпионата Финляндии.
Об этом в среду, 18 января, сообщил официальный сайт финского клуба, отметив, что контракт с футболистом подписан на один сезон с возможностью продления еще на год.
В прошлом сезоне Кальюмяэ сыграл за "Левадию" во всех 36 матчах чемпионата Эстонии и помог команде завоевать серебряные медали.
В 2015 году футболист выступал за нарвский "Транс", а перед этим четыре сезона провел в "Левадии". В составе таллиннцев Кальюмяэ дважды становился чемпионом Эстонии.
Его новый клуб "Кеми" в сезоне 2016 занял в чемпионате Финляндии девятое место среди 12 команд.
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