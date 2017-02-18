Отт Тянак вышел на второе место в общем зачёте ралли Швеции

Отт Тянак на ралли Швеции. Фото: ERR

Отт Тянак отлично провёл третий день второго этапа чемпионата мира по авторалли в Швеции, передает "Актуальная камера"

Пилот команды "М-спорт" в субботу на всех шести спец-участках неизменно входил в тройку лучших. Причём, трижды эстонский автогонщик показал лучшее время. Один раз он был вторым и дважды третьим. Перед финальным днём соревнований Тянак вышел на второе место в общем зачёте ралли Швеции.

Лидеру финну Яри Матти Латвала Отт проигрывает менее 4-х секунд. В воскресенье гонщикам предстоит проехать заключительные три спец-участка. В том числе и последний бонусный, где за победу можно получить дополнительные 5 очков в общий зачёт чемпионата мира.