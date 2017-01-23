Шахматист из Латвии стал лучшим на турнире "Вспоминая Пауля Кереса"

Яан Эльвест (справа) был лучшим среди эстонцев. Фото: ERR

В Таллинне завершился традиционный международный турнир по быстрым шахматам "Вспоминая Пауля Кереса". Соревнования прошли в 29-й раз и в течение двух дней 102 участника сыграли 11 туров.

Об этом в понедельник, 16 января, в своем коротком вечернем выпуске сообщила ежедневная новостная программа телеканала ETV+ "Актуальная камера", отметив, что сразу пять гроссмейстеров набрали по 8 с половиной очков.

Среди них Даниэль Фридман из Германии, россиянин Владимир Поткин, литовец Алоизас Квейнис и представители Латвии Алексей Широв и Игорь Коваленко. По дополнительным показателям победителем был назван Коваленко.

Лучшим из эстонских шахматистов стал ветеран шахмат Яан Эльвест, выступающий последние годы под флагом США, Он занял 13-е место, на пол-очка опередив таллиннца Кирилла Чукавина, который стал лучшим среди 16-летних.