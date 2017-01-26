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На просмотр в "Инфонет" приехали форварды из США и Молдовы

Перед новым сезоном чемпион Эстонии по футболу хочет усилить свою атакующую линию. Фото: Postimees/Scanpix
Сергей Михайлов
Cегодня 19:29
Рубрика: Спорт

Чемпион Эстонии по футболу, таллиннский "Инфонет" ведет активные поиски нового центрального нападающего. На просмотр в команду приехали футболисты из Молдовы и США.

Об этом в четверг, 19 января, сообщила итоговая информационная программа "Эхо дня", выходящая на волне "Радио 4".

Сегодня первую тренировку с "Инфонетом" провел американец Трэвис Боуэн (27), также на просмотре находится игрок из Молдовы Николае Милинчану (24).

"Боуэна нам посоветовал агент Александр Чекулаев. В субботу американец примет участие в матче против "Пайде". Какое производит впечатление? Видно, что он игрок достаточно высокого уровня, с большой мотивацией, очень хочет себя проявить. Но насколько он сможет усилить наши действия в атаке, впишется в командную игру и найдет взаимопонимание с партнерами - это будет ясно в контрольном матче", - рассказал главный тренер "Инфонета" Александр Пуштов.

"Помимо Трэвиса Боуэна мы просматриваем и нападающего из Молдовы Николае Милинчану, который успел поиграть в высшей лиге Белоруссии. Думаю, что в субботу они оба сыграют по тайму. После этого будем принимать какое-то решение", - добавил специалист.

В нынешнее межсезонье "Инфонет", скорее всего, покинет полузащитник сборной Эстонии Сергей Мошников.

"Его уход не станет для нас проблемой. На позиции, которую закрывал Мошников, у нас достаточно игроков: это и Сергей Тумасян, и Павел Дымов, и Артур Ряттелль, и Роман Собченко. Могу еще назвать Владислава Огородника, Эдуарда Головлева, Евгения Харина, которые также могут сыграть под нападающими или выполнить роль оттянутого форварда", - объяснил Александр Пуштов.

А вот возможный уход защитника Офосу Аппиа, который находится на просмотре в "Кайрате" (Казахстан), станет для "Инфонета" потерей, признает главный тренер.

"Если "Кайртат" решит, что Офосу им нужен, то будем оформлять его трансфер. Такой подход - продажа своих футболистов - входит в концепцию "Инфонета". Для клуба это хорошо. Но понятно, что его уход ослабит команду. В таком случае будем искать нового футболиста на позицию центрального защитника. У нас есть Владимир Авилов, Роман Нестеровский и Андрей Калимуллин, но хотелось бы иметь еще одного центрального защитника - впереди длинный сезон", - сказал Александр Пуштов.

"Если же Офосу Аппиа останется у нас, то вопрос с поисками защитников отпадает сам с собой", - добавил главный тренер "Инфонета".

То, что зимой "Инфонет" покинет основной вратарь Матвей Игонен, наставник команды считает маловероятным.


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