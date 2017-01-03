Спортивные журналисты сыграют против бывших звезд эстонского футбола

Зимний турнир любим как среди футболистов, так и среди журналистов. Фото: Postimees/Scanpix

В рамках продолжающегося в Тарту предновогоднего турнира по футболу в конце этой недели состоится товарищеский матч между сборной Эстонского футбольного союза (ЭФС) и командой "Космос", состоящей из спортивных журналистов.

Поединок пройдет в последний день турнира, 30 декабря. Команды сыграют два тайма по 20 минут.

За ЭФС готовятся выйти на поле в том числе бывший вратарь сборной Эстонии Мартин Каалма, экс-защитник национальной команды Урмас Рооба и в свое время грозный нападающий Индрек Зелински.

Нашлось место в заявке ветеранов и нынешним топ-тренерам: Тармо Рюйтли, Игорю Принсу и Александру Пуштову.

За журналистов среди прочих сыграют редактор "Радио 4" Андриан Череменин и глава спортивной редакции Õhtuleht Отт Ярвела.

Традиционный предновогодний турнир по зальному футболу, проходящий под эгидой Эстонского футбольного союза, стартовал в Тарту на прошлой неделе.

В этом году он проходит уже в 22-й раз. В общей сложности в нем примут участие около 5000 футболистов - как дети, так и взрослые. Как любители, так и профессионалы.

Кульминацией полюбившегося болельщикам мероприятия станет двухдневный турнир с участием мужских команд высшей лиги, который пройдет с 29 по 30 декабря.