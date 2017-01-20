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Эстонские биатлонисты снова не прошли отбор в гонку преследования

Video
Игорь Савельев
Cегодня 21:43
Рубрика: Спорт

Мужская спринтерская гонка на этапе Кубка мира по биатлону сегодня не принесла сенсаций. Лидер общего зачета француз Мартэн Фуркад одержал свою девятую победу в этом сезоне в личных гонках, а эстонские биатлонисты снова не смогли пройти отбор в гонку преследования, передает "Актуальная камера".

Мужская спринтерская гонка в Рупольдинге прошла в ожидании новых чемпионов. На победу претендовал набравший отличную спортивную форму норвежец Эмил-Хегле Свендсен, который после удачной эстафеты снова был точен и быстр.

Однако после финиша его лидерство было недолгим. Австриец Юлиан Эберхард также без ошибок прошел оба огневых рубежа, а на дистанции оказался быстрее норвежца на 20 секунд.

Но и он вынужден был потесниться и уступить первую строчку пьедестала. Лидер общего зачета француз Мартен Фуркад, стартовав позже всех конкурентов, очень уверенно прошел всю гонку, закрыл все мишени и также спокойно пересек финишную черту, выиграв 18 секунд. Это победа стала для него 11-й в сезоне и 9-й в личных гонках.

В общем зачете у Фуркада уже 670 очков. Почти в два раза больше чем у идущего вторым немца Симона Шемппа.

Единственный эстонский биатлонист набиравший очки по ходу сезона, Каури Кыйв, в общем зачете идет 59-м и эту гонку пропустил. Остальные снова разочаровали. Лучший из них Рене Цахкна с одним промахом занял 69-е место, а это значит, что места в гонке преследования никто не получит.

Завтра в Рупольдинге состоится женская спринтерская гонка, а в воскресенье - две гонки преследования.

Надежда Берсенёва
Редактор

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