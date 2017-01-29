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Коллеги: работоспособность у Лембиту Куузе была бешеной

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Дмитрий Куликов
Cегодня 21:52
Рубрика: Спорт

В воскресенье, 22 января, в последний путь проводили легенду эстонской спортивной журналистики - неделей ранее на 67-м году жизни скончался Лембиту Куузе. Почти 30 лет Куузе радовал эстонских и русских зрителей своими эмоциональными и яркими репортажами.

Тележурналиста Лембиту Куузе нельзя ни с кем спутать - страсть, азарт и прекрасное знание специфики тех видов спорта, которые он комментировал, отмечает "Актуальная камера +".

"Я помню его последний репортаж, когда эстонская четверка гребцов на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро завоевала бронзу. Я совершенно забыл, что он комментирует из Таллинна. Было такое впечатление, что он там в Рио-де-Жанейро все это видит своими глазами. Настолько он вживался в образ комментатора", - говорит редактор "Актуальной камеры" с 1998 по 2008 год Геннадий Грамберг.

"У него был очень широкий кругозор. Лембиту знал очень многие дисциплины. Его козырным или ключевым видом, конечно же, были лыжные гонки, но он прекрасно разбирался и в волейболе, гребле, ралли, гандболе. Честно говоря, видов спорта, про которые Лембиту мог рассказывать интересно и со знанием дела, было очень много. На самом деле, для него не было большой разницы, какой вид спорта комментировать. Это был стиль жизни - быть спортивным репортером, комментатором. Он очень любил свою работу", - вспоминает бывший руководитель спортивной редакции ETV Марко Кальювеэр.

Куузе работал на Эстонском телевидении с 1988 года. Сначала тартуским корреспондентом, а через пять лет перешел в спортивную редакцию и до окончания жизни отдавал все силы спортивной журналистике. Помимо эстонских новостей, он делал сюжеты и на русском.

"Для выпускающего редактора это был настоящий праздник, потому что нам не надо было переводить. Текст был уже готовый, и он точно укладывался в отведенное время", - отмечает Грамберг.

Ко всему прочему, Куузе обладал феноменальной работоспособностью. "Утром он мог комментировать лыжные гонки, вечером - волейбол, а закончить день спортивными новостями. Таких людей очень мало, которые могут так отдавать себя профессии", - добавляет Кальювеэр.

Коллеги отмечают прекрасные лингвистические способности Куузе. "В конном спорте терминология в русском языке и в эстонском совершенно разная, потому что в русском языке много французских терминов используется, в эстонском - нет. Поэтому перевод спортивных текстов о конном спорте был просто ужасом. Однако Лембиту знал даже русские термины", - подчеркивает Грамберг.

"Я думаю, что Лембиту Куузе был спортивным репортером с самым красивым эстонским языком. Я отношу Куузе наряду с Тоомасом Уба, Гуннаром Хололеем к трем великим спортивным репортерам, которые когда-либо были в Эстонии", - говорит Кальювеэр.

По словам Кальювеэра, Куузе обладал прекрасным чувством юмора и всегда был в хорошей спортивной форме. "Помню в феврале 2013 года на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Валь-ди-Фьемме мы жили в мансарде. Лембиту открыл окно, набрал снега, обтерся и сделал зарядку. Это показывает, что он был настоящим спортсменом. На тот момент он был уже болен. Он заболел в 2012 году после Олимпиады в Лондоне", - вспоминает Кальювеэр.

Четыре года один из лучших спортивных комментаторов боролся с чумой XXI века - раком, неделю назад его не стало. Куузе награжден многими государственными наградами, последняя из которых ему была присуждена фондом "Капитал культуры" в номинации за дело всей жизни.

"Конечно, каждое признание придает энергию, силу и мотивацию действовать, но в то же время и прибавляет ответственности за каждое твое слово, за каждый репортаж. Так что планка для себя все время повышается", - сказал Куузе в своем последнем интервью "Актуальной камере".

Виктор Сольц
Редактор

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