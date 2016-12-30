Хоккеист Роберт Аррак примет участие в матче молодых талантов Северной Америки

Эстонский хоккеист Роберт Аррак в январе сыграет в матче молодых талантов Северной Америки.

Как передает "Актуальная камера", намеченный на 10 января матч сам 17-летний Аррак считает самым главным для себя в этом сезоне.

"За игрой будут следить следить тренеры и скауты из команд НХЛ, скауты и тренеры из университетской лиги", - рассказал Аррак, выступающий за юниорскую команду из штата Айова.

Подробнее смотрите в видеосюжете.

Очередной драфт новичков НХЛ, в котором может принять участие и Роберт Аррак, пройдет в июне 2017 года.