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"Калев/Крамо" прервал серию из девяти поражений в Единой лиге ВТБ

Райн Вейдеман в атаке. Фото6 Сийм Семискар, ERR
Cегодня 20:50
Рубрика: Спорт

В четверг, 26 января, баскетболисты таллиннского клуба "Калев/Крамо" прервали серию из девяти поражение подряд в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. На своей площадке чемпион Эстонии одолел пермскую "Парму" - 85:79 (33:15, 13:16, 25:17, 14:31).

Хозяева мощно начали, в третьей четверти развили успех, а концовку провалили, но задел был настолько весомым, что победа от них не ускользнула.

В составе "Калева" самым результативным стали Райн Вейдеман, набравший 26 очков. У проигравших блистал Иван Ухов - 20 баллов.

До этого последний раз подопечные Алара Варрака побеждали 31 октября прошлого года, когда была повержена "Астана".

Следующий матч в Единой лиге ВТБ "Калев/Крамо" проведет в гостях 5 февраля как раз с клубом из столицы Казахстана.

Таллиннский клуб с тремя победами при 11 поражениях занимает 12-е, предпоследнее, место. На дне турнирной таблице находится "Парма", еще ни разу не познавшая радость победы. У "Астаны", находящейся на седьмой позиции, шесть побед при семи поражениях.

Виктор Сольц
Редактор

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