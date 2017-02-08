МОК лишил олимпийских медалей российскую женскую эстафетную команду

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Международный олимпийский комитет лишил серебряных медалей Олимпийских игр 2012 года в Лондоне российскую женскую эстафетную команду в беге 4х400 метров, сообщает пресс-служба организации.

По информации МОК, такое решение было принято из-за положительной допинг-пробы Антонины Кривошапки, в которой было обнаружено запрещенное вещество туринабол.

Помимо Кривошапки, за российскую команду в эстафете выступали Юлия Гущина, Татьяна Фирова, Наталья Антюх, Анастасия Капачинская и Наталья Назарова, сообщает Би-Би-Си.

По результатам перепроверки допинг-проб сборная России лишилась уже семи наград Олимпиады-2012.