СМИ: интерес к Константину Васильеву проявляют клубы из Азербайджана и Казахстана

Константин Васильев проводит яркий сезон в составе "Ягеллонии". Фото: jagiellonia.pl

Выступающий в чемпионате Польши ключевой полузащитник сборной Эстонии по футболу Константин Васильев может продолжить карьеру в Азербайджане или Казахстане.

Об этом в пятницу, 13 января, сообщили утренние теленовости ETV+ со ссылкой на польские спортивные СМИ.

Нынешний клуб Васильева "Ягеллония" не может предложить ему ту зарплату, которые в состоянии платить команды из Азербайджана или Казахстана. Это подтвердил и президент "Ягеллонии" Цезари Кулеша.

Представляющий интересы Васильева Андрей Степанов сказал, что интересы к футболисту проявляют многие клубы, но на стадии переговоров он не считает нужным раскрывать их названия.

Контракт Васильева с "Ягеллонией" истекает летом, после чего он может перейти в любую команду на правах свободного агента - то есть польский клуб не получит компенсацию за его переход.