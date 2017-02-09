Баскетболист Карл-Йохан Липс переходит в раквереский "Тарвас"

Три сезона выступавший за баскетбольную команду "Авис" из Рапла 20-летний Карл-Йохан Липс продолжит карьеру в раквереском "Тарвасе".

Об этом в четверг, 2 февраля, сообщил портал ERR Sport, отметив, что Карл-Йохан Липс решил сменить команду посреди сезона и его прежний клуб не стал чинить препятствий баскетболисту.

По словам Липса, в "Тарвасе" он надеется получать больше игрового времени.

В нынешнем сезоне Карл-Йохан Липс сыграл за "Авис" в 12 матчах чемпионата, проведя на площадке в среднем по 10 минут.