Баскетболист Карл-Йохан Липс переходит в раквереский "Тарвас"
Три сезона выступавший за баскетбольную команду "Авис" из Рапла 20-летний Карл-Йохан Липс продолжит карьеру в раквереском "Тарвасе".
Об этом в четверг, 2 февраля, сообщил портал ERR Sport, отметив, что Карл-Йохан Липс решил сменить команду посреди сезона и его прежний клуб не стал чинить препятствий баскетболисту.
По словам Липса, в "Тарвасе" он надеется получать больше игрового времени.
В нынешнем сезоне Карл-Йохан Липс сыграл за "Авис" в 12 матчах чемпионата, проведя на площадке в среднем по 10 минут.
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