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Рагнар Клаван помог "Ливерпулю" одержать крупную победу над "Сток Сити"

Рагнар Клаван спешит поздравить партнеров по команде. Фото: AFP/Scanpix
Cегодня 21:10
Рубрика: Спорт

Во вторник, 27 декабря, "Ливерпуль", за который выступает капитан сборной Эстонии по футболу Рагнар Клаван, в матче английской премьер-лиги одержал волевую победу в родных стенах над "Сток Сити" - 4:1.

Эстонский защитник появился в стартовом составе "Ливерпуля" третий поединок кряду.

Две предыдущих встречи мерсисайдцы отыграли на ноль, но в матче со "Стоком" не смогли сохранить ворота на замке - на 12-й минуте счет открыл Джонатан Уолтерс.

Однако "Ливерпуль" еще до перерыва сумел переломить ход игры - отличились Адам Лаллана и Роберто Фирмино.

В начале второго тайма хозяева довели преимущество до двух мячей - Жанелли Имбюля неудачно подставил ногу под прострел Дивока Ориги и поразил собственные ворота.

На 70-й минуте Дэниэл Старридж вышел на замену и сразу же забил гол, сделав счет 4:1 в пользу красных.

Клаван отыграл весь матч. Его команда вернулась на второе место в турнирной таблице, набрав 40 очков после 18 туров. От лидирующего в таблице "Челси" подопечные Юргена Клоппа отстают на шесть баллов.

Виктор Сольц
Редактор

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