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ФОТО: спортивного тележурналиста Лембиту Куузе проводили в последний путь

Cегодня 12:37 Обновлено 14:53
Рубрика: Спорт

В воскресенье, 22 января, проводили в последний путь ушедшего из жизни 14 января спортивного журналиста ERR Лембиту Куузе.

Прощание с журналистом прошло в первой студии ETV с 11:00 до 12:00. Затем состоялась панихида.

Лембиту Куузе похоронили на Метсакальмисту рядом с могилами олимпийских чемпионов Антса Антсона и Кристьяна Палусалу.

Куузе скончался после тяжелой болезни на 67-м году жизни. Он начал работать на эстонском телевидении в 1988 году. Первые пять лет он был корреспондентом в Тарту. С 1993 года стал членом спортивной редакции и работал в ней до последних дней своей жизни.

Сюжеты Лембиту Куузе часто выходили и в "Актуальной камере" на русском языке.

Его заслуги были отмечены орденом Белой звезды V класса, а в 2012 году он за свою долгую работу и запоминающиеся комментарии спортивных состязаний был удостоен ежегодной премии "Золотой микрофон" Эстонской национальной телерадиовещательной корпорации (ERR).

Виктор Сольц
Редактор

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