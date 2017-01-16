Эстонские теннисистки ухудшили свои позиции в рейтинге WTA

В воскресенье, 8 января, юношеская (до 19 лет) сборная Эстонии по футболу провела свой первый матч на Мемориале Гранаткина, который проходит в Санкт-Петербурге уже в 29-й раз. Подопечные Ларса Хоппа сыграли по нулям с командой Болгарии.