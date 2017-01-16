Эстонские теннисистки ухудшили свои позиции в рейтинге WTA
Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт ухудшила свои позиции в рейтинге женской теннисной ассоциации (WTA).
В обновленной версии рейтинга WTA, опубликованной в понедельник, 9 января, Контавейт опустилась со 111-го на 120-е место.
Вторая ракетка Эстонии Кайа Канепи откатилась c 416-й на 470-ю строчку. Еще одна представительница страны Валерия Горлач опустилась с 1045-й на 1047-ю позицию.
Возглавляет рейтинг WTA по-прежнему немка Ангелик Кербер, второй идет Серена Уильямс из США, третьей - представительница Польши Агнешка Радванска.
Там нет комментариев. Будьте первым!