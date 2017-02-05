Сборная Эстонии по футзалу завершила отбор на ЧЕ поражением от Германии

За сборную Эстонии по футзалу выступают любители. Фото: Facebook

В латвийской Елгаве завершается предварительный отборочный турнир чемпионата Европы по футзалу с участием сборной Эстонии, которая потерпела третье поражение кряду.

В воскресенье, 29 января, в своем заключительном поединке эстонские футзалисты уступили команде Германии со счетом 4:5.

Уже к восьмой минуте немцы вели в счете 3:0, но с 13-й по 19-ю минуты сборная Эстонии забила три мяча - дублем отметился Владислав Чурилкин, еще один раз отличился Мартин Таска. Однако в дальнейшем сборная Германии сумела забить еще два раза и повела 5:3. На 33-й минуте Максим Алексеев сократил разрыв до минимума, но спасти игру сборная Эстонии не смогла.

В первом туре сборная Эстонии уступила Латвии - 2:4, во втором крупно проиграла Армении - 1:5.

В следующий этап квалификации выходит только победитель группы. Он определится в воскресенье вечером после завершения встречи между Латвией и Арменией. Армяне с 6 очками лидируют, у латвийцев в активе 4 балла.

Финальная стадия Евро-2018 по футзалу пройдет в Словении.