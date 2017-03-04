logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

Айвар Рехемаа финишировал 34-м в лыжном скиатлоне на ЧМ в Лахти

Video
Алексей Маргиев
Cегодня 20:20
Рубрика: Спорт

Пятеро эстонских спортсменов приняли участие в финальных соревнованиях на чемпионате мира по лыжным видам спорта в финском Лахти, а лучший результат из них показал Айвар Рехемаа, занявший 34-е место в лыжном скиатлоне.

В субботу в Лахти разыграли 3 комплекта наград. Наибольшее представительство эстонских спортсменов было в мужском лыжном скиатлоне, где атлеты сначала преодолели 15 километров классическим ходом, а потом, сменив лыжи, пробежали еще 15 километров свободным стилем. Из четырех представителей эстонской команды лучший результат показал Айвар Рехемаа, который занял 34-е место, сообщила 25 февраля "Актуальная камера".

"Нагрудный номер у меня был 57-м, а финишировал я 34-м, и место в тридцатке было недалеко. Вроде бы можно быть довольным, но я все-таки расстроен. Классикой можно быть довольным, я чувствовал ход и были силы, а коньковым ходом было немного тяжело", - сказал Рехемаа.

В топ-40 также попал еще один эстонский лыжник – Карел Таммъярв, который финишировал 36-м. Альвар Йоханнес Алев показал 52-е время, а Каарел Каспер Кырге – 54-е.

Победу в скиатлоне одержал россиянин Сергей Устюгов. Первую половину гонки он держался в группе лидеров, а за 10 километров до финиша действующий победитель "Тур де Ски" вместе с норвежцем Мартином Йонсрудом Сундбю оторвались от преследователей. Развязка в гонке случилась на последнем подъеме. Сундбю попытался убежать от россиянина, но споткнулся, сломал палку и сразу же отстал от Устюгова, который в гордом одиночестве мощно пересек линию финиша и добыл свою первую в карьере золотую медаль чемпиона мира.

В аналогичной женской гонке на 15 километров победила норвежка Марит Бьорген. Шестикратная олимпийская чемпионка имела символическое полусекундное преимущество после классической части дистанции. А на второй половине скиатлона она незадолго до финиша совершила мощный рывок и на финише почти на 5 секунд опередила финку Кристу Пармакоски. После этого успеха Бьерген стала первой в истории 15-тикратной чемпионкой мира в лыжных гонках. Эстонские девушки в этом виде программы не выступали.

Андрей Крашевский
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ
На ту же тему

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Актуальная камера

foto
Актуальная камера 25.02.2017 (20:00)

Новости Эстонии

foto
После Дня независимости полиция выявила всего двух пьяных водителей
 foto
"АК": политологи позитивно оценили речь Кальюлайд
 foto
Премьер-министр вручил награды в области культуры и спорта

Зарубежные новости

foto
В пригороде Стокгольма произошли беспорядки
 foto
Репортаж "АК+" из Дрездена: почему на востоке Германии растет поддержка партий националистического толка?

Олимпиада-2014

foto
ФОТО: Таави Рыйвас поблагодарил эстонских спортсменов и их тренеров за успешное выступление на Олимпиаде в Рио