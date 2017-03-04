Айвар Рехемаа финишировал 34-м в лыжном скиатлоне на ЧМ в Лахти

Пятеро эстонских спортсменов приняли участие в финальных соревнованиях на чемпионате мира по лыжным видам спорта в финском Лахти, а лучший результат из них показал Айвар Рехемаа, занявший 34-е место в лыжном скиатлоне.

В субботу в Лахти разыграли 3 комплекта наград. Наибольшее представительство эстонских спортсменов было в мужском лыжном скиатлоне, где атлеты сначала преодолели 15 километров классическим ходом, а потом, сменив лыжи, пробежали еще 15 километров свободным стилем. Из четырех представителей эстонской команды лучший результат показал Айвар Рехемаа, который занял 34-е место, сообщила 25 февраля "Актуальная камера".

"Нагрудный номер у меня был 57-м, а финишировал я 34-м, и место в тридцатке было недалеко. Вроде бы можно быть довольным, но я все-таки расстроен. Классикой можно быть довольным, я чувствовал ход и были силы, а коньковым ходом было немного тяжело", - сказал Рехемаа.

В топ-40 также попал еще один эстонский лыжник – Карел Таммъярв, который финишировал 36-м. Альвар Йоханнес Алев показал 52-е время, а Каарел Каспер Кырге – 54-е.

Победу в скиатлоне одержал россиянин Сергей Устюгов. Первую половину гонки он держался в группе лидеров, а за 10 километров до финиша действующий победитель "Тур де Ски" вместе с норвежцем Мартином Йонсрудом Сундбю оторвались от преследователей. Развязка в гонке случилась на последнем подъеме. Сундбю попытался убежать от россиянина, но споткнулся, сломал палку и сразу же отстал от Устюгова, который в гордом одиночестве мощно пересек линию финиша и добыл свою первую в карьере золотую медаль чемпиона мира.

В аналогичной женской гонке на 15 километров победила норвежка Марит Бьорген. Шестикратная олимпийская чемпионка имела символическое полусекундное преимущество после классической части дистанции. А на второй половине скиатлона она незадолго до финиша совершила мощный рывок и на финише почти на 5 секунд опередила финку Кристу Пармакоски. После этого успеха Бьерген стала первой в истории 15-тикратной чемпионкой мира в лыжных гонках. Эстонские девушки в этом виде программы не выступали.